Rottweil/Heidelberg. (sös) Wenn der Narr sich nicht ernst genommen fühlt, versteht auch er keinen Spaß mehr. Er greift zu drastischen Maßnahmen - und stellt sein "bestes Stück" entweder ins Internet. Oder ins Museum.

So hat es zumindest Dieter Edwin Albrecht getan. Sein geschichtsträchtiges "Schantle", ein Narrenkleid aus dem Jahr 1928, will er nicht mehr tragen. Larve - also Maske - und Schirm hat er jetzt dem "Museum der Alltagskulturen" in Waldenbuch (Kreis Böblingen) vermacht. 90 Jahre lang wurde das historische Stück von Generation zu Generation weitergegeben. Auch Edwin Glükher, von 1887 bis 1923 Stadtschultheiß in Rottweil, soll damit schon an den Narrensprüngen teilgenommen haben. Jetzt endete die 90-jährige "aktive" Zeit des Schantle. Der Grund: Albrecht, der das Narrenkleid 1980 von seinem Opa bekam, ist tief enttäuscht von der Entwicklung der Fasnet. "Viele Narren nutzen den Narrensprung nur noch als Schaulaufen", kritisierte er. "Fast alle Möchtegernnarren stehen heute mit der gelupften Larve vor dem Tor, selbst während des Sprungs lupfen Narren schon manchmal die Larve", schimpfte er gegenüber dem "Schwarzwälder Boten". Dabei gehe es doch darum, als anonymer Narr hinter der Maske zu verschwinden.

Die Schenkung an das Museum ist für Albrecht Zeichen seines Protests gegen den Sittenverfall. Aber ein vergleichsweise gemäßigtes Zeichen: Sein "Schantle" stand schon bei Ebay zum Verkauf, für 15.000 Euro. "Mit der Auktion zeige ich der Fasnet - nicht nur in Rottweil - den Narrenspiegel. Ich zeige ihr auf, was sie für mich nur noch ist: Show und Kommerz", so damals sein Kommentar.