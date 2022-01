Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Wenn zuletzt über die Grünen gesprochen wurden, dann ging es meist um Regierungsarbeit. Die Parteichefs im Bund, Annalena Baerbock und Robert Habeck, sind schließlich vor allem als Minister gefragt – insbesondere die Außenministerin dürfte derzeit kaum Zeit für Flügelstreits und innerparteiliche Grundsatzdebatten haben. Und im Land dominiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon qua Amt die öffentliche Wahrnehmung.

Wenn es nach Pascal Haggenmüller geht, muss das aber nicht so bleiben. "Eine Regierung, die kann abgewählt werden. Eine Partei wird aber beständig sein", sagt der 33-Jährige im aktuellen RNZ-Podcast zur Landespolitik. Eine ziemlich selbstbewusste Ansage – und ziemlich passend zu dem, was Lena Schwelling (29) kürzlich äußerte: "Grüne Regierungsarbeit braucht eine selbstbewusste Partei, die die Richtung vorgibt und ja, manchmal auch Regierung und Fraktion antreibt."

Die zwei neuen Grünen-Parteichefs: Seit Dezember sind sie zwar erst im Amt, den meisten im Südwesten bisher kaum aufgefallen – einschüchtern lassen sie sich aber nicht von den ganzen hohen Ämtern und Posten, die da jüngst verteilt wurden. Wer sind diese beiden, die da so breitbeinig antreten?

Schwelling wuchs in Tübingen auf, lebt inzwischen in Ulm, wo die 29-Jährige auch Wurzeln in der Kommunalpolitik schlug. Seit 2014 ist sie Ulmer Stadträtin. Fast ihr halbes Leben verbrachte sie mit Parteiarbeit, räumt sie selbst ein – mit 15 kam sie zur Jugendorganisation, führte die Grüne Jugend im Südwesten von 2015 bis 2019. "Das ist nicht genug", war so ein Satz, mit dem sie schon in dieser Zeit die Regierungsarbeit unter grüner Führung kritisierte. 2020 kündigte sie dann an, auch an die Parteispitze zu streben – da war gerade klar, dass das bisherige Führungsduo, Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, wohl nicht weitermachen wird.

Klarer Fokus also auf eine politische Karriere? "Nein, ich wollte nicht als Kind dringend Landesvorsitzende der Grünen werden, das war nicht mein großer Traum", sagt Schwelling lachend im RNZ-Podcast. "Ich wollte Nationaltorhüterin im Fußball werden – dafür hat das Talent nicht gereicht." Das Politische habe sie dann "ereilt".

Angefangen habe sie als Klassensprecherin, jetzt, als Landeschefin, könne sie sogar von Politik leben. "Ein großer Luxus, ein wahnsinniges Privileg." Rund 7400 Euro brutto zahlt die Ökopartei ihren Landesvorsitzenden, angelehnt an die finanzielle Ausstattung der Landtagsabgeordneten. Weihnachtsgeld oder Corona-Prämie hätten sie nicht bekommen.

Zuvor hatte sie – mit einem Uni-Abschluss in Germanistik und Geschichte – für ein öffentlich-rechtliches IT-Unternehmen gearbeitet und berufsbegleitend "Public Management" in Ludwigsburg studiert. Die Masterarbeit gab sie erst 2021, kurz vor der Weihnachtspause, ab.

Kommt noch die Doktorarbeit? Da winkt Schwelling schmunzelnd ab. "Bei uns in der Familie wäre es eher zu erwarten", gibt sie zwar zu. "Meine Eltern haben beide Doktortitel in unterschiedlichen Bereichen." Aber bei den Erfahrungen, die andere Politiker gemacht hätten – "vielleicht tue ich mir den Stress nicht an".

Und ihr Co-Vorsitzender? Der schaut auf eine ganz andere Vergangenheit zurück. Akademikerfamilie? Nicht bei Pascal Haggenmüller. "Mein Vater ist Polizist, meine Mutter ist Feinoptikerin", sagt er. "Doktorentitel gibt es bei uns in der Familie eher weniger." Aufgewachsen im Kraichgau, in der 10.000-Einwohner-Stadt Oberderdingen, ging der 33-Jährige zunächst auf die Realschule, machte dann das Abitur in Karlsruhe, wo er auch seinen Zivildienst am Krankenhaus absolvierte.

Politisch "aktiviert" wurde Haggenmüller durch seinen Politiklehrer. In die Grüne Jugend kam er mit 18. Seine Themen? Europa, Anti-Rassismus, Atomkraft – Oberderdingen liege auf halber Strecke zwischen den Atomkraftwerken von Philippsburg und Neckarwestheim, so Haggenmüller. Das Studium führte ihn dann nach Freiburg – Geschichte, Politik und Italienisch. Auf Lehramt, auch wenn er dann doch nicht im Klassenzimmer landete. Stattdessen arbeitete er zuletzt in Stuttgart, im Büro der Landtagsabgeordneten Andrea Schwarz. Innerhalb der Partei stieg er auf zum Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer-Grün.

Das Duo Schwelling-Haggenmüller formte sich erst in den letzten Jahren. Seit 2019 gehören sie dem 21-köpfigen Landesvorstand an. Ganz entscheidend war aber die Arbeit am Landtagswahlprogramm 2021: Beide gehörten zum Kernteam. Er sei der "strukturiertere", "analytischere", sagt Schwelling. Sie selbst eher ein "Aus-dem-Bauch-heraus-Mensch". Zusammen ergänze sich das sehr gut: "Politik macht in unserem Fall nicht nur Sinn, sondern tatsächlich auch Spaß." Anfang Dezember kandidierten sie dann zwar formal unabhängig – sie für den Realo-Flügel, er für die Parteilinken. Gegenkandidaten gab es aber keine.

Die kommenden zwei Jahre wollen sie die Lücken in der Parteiarbeit schließen, die sich zuletzt auftaten. Das sei kein Vorwurf an die Vorgänger betonen sie – aber durch so ein "Superwahljahr" wie 2021, mit Landtags- und Bundestagswahl, bleibe halt viel liegen. "Wir haben den ganz großen Luxus, dass wir keinen Wahlkampf führen müssen."

Wichtigstes Projekt stattdessen: der Kampf um die Rathäuser. Nur acht Bürgermeister, drei Oberbürgermeister stellten die Grünen im Südwesten, rechnet Schwelling vor – bei rund 1100 Gemeinden. "Wahnsinnig wenig" sei das – und "wahnsinnig frustrierend", wenn grüne Politik dann an den Entscheidungsträger vor Ort scheitere. Also gelte es, aus dem Fehlschlägen der Vergangenheit – Freiburg, Stuttgart – zu lernen.

Zweites Thema: In der Breite des ländlichen Raums sollen die Grünen besser Fuß fassen. Hier prallen dann doch unterschiedliche Ansätze der Vorsitzenden aufeinander. Während Haggenmüller persönlich davon schwärmt, dass sein Ziel ein Leben ohne eigenes Auto sei (Carsharing reiche), ist Schwelling sicher: Auf dem Land ist "Leben ohne Auto faktisch gar nicht möglich".

Drittes Thema: der Generationenwechsel. Und zwar nicht in der Partei, da läuft er ja schon. Sondern an der Regierungsspitze. Die Kretschmann-Nachfolge sei natürlich ein Thema, sagt Schwelling. Aber vor allem intern – man werde da ganz sicher kein öffentliches Schaulaufen für die Medien inszenieren. Basta.

Bleibt also die Frage, wie sie es jetzt mit ihren Regierungen halten. Mit der Südwest-CDU als Regierungspartner haben sich beide, so der Eindruck, inzwischen arrangiert – obwohl sie noch im Frühjahr auch in Stuttgart für die Ampel eingetreten waren. Aber FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der zuletzt Kretschmann einen "Anschlag auf die Demokratie" vorwarf – habe eindrücklich bewiesen, dass es menschlich nicht passe. "Die persönlichen Aspekte konnten wir damals nicht so beurteilen", so Schwelling reumütig. Die CDU hingegen sei "sehr willig". Gerade beim Klimaschutz seien die Grünen immer wieder "positiv verblüfft", was da gehe.

Und es muss ja auch was gehen. Denn eines wissen die neuen Parteichefs genau: Jeder Stillstand wird jetzt ihnen angelastet werden. Das alte "Schuldzuweisungs-Game", also im Zweifelsfall die Verantwortung auf die schwarz-rote Bundesregierung in Berlin zu schieben – das wird 2022 ganz sicher nicht mehr funktionieren. Und auch nicht reine Prinzipienreiterei, gibt Haggenmüller zu: "Eine linke Politik orientiert sich nicht an irgendeinem Dogma, sondern an konkreten Verbesserungen für reale Menschen."