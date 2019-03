Den höchsten Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern hatte mit 6,4 Prozent die Branche Energie/Wasser/Entsorgung/Bergbau. Der niedrigste Wert war im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft mit 3,2 Prozent festzustellen. Mit 30,9 Tagen weist die Berufsgruppe Farb- und Lackiertechnik vor der spanlosen Metallbearbeitung mit 29,1 Tagen und der Chemie- und Pharmatechnik mit 29 Tagen die höchste Ausfallzeit auf. Die niedrigsten Werte gab es hingegen bei Geschäftsführern und Vorständen mit 8,4, Ärzten mit 8,2 und Führungskräften in Einkauf und Vertrieb mit 7,5 Tagen. Über alle Altersklassen erkranken Männer öfter als die Frauen. Ursache dafür ist allerdings, dass deutlich mehr Männer in handwerklichen und industriellen Betrieben beschäftigt sind, die körperlich erheblich belastender sind als etwa Tätigkeiten in den Bereichen Verwaltung, Handel und Dienstleistungen. (rnz)

