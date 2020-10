Heilbronn. (dpa) In Online-Chats soll er den gewaltsamen Tod von Ausländern verherrlicht haben. Ein Polizist muss sich von Montag an in Heilbronn wegen Volksverhetzung verantworten.

Der Angeklagte aus Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigsburg soll im Status seines Whatsapp-Messengers im Sommer 2019 das rassistische Video eines randalierenden Schwarzen mit dem Untertitel "Merkels Fachkräfte bei der Arbeit" präsentiert haben. Anschließend wurde die Werbetasse eines bekannten Waffenproduzenten mit dem Schriftzug: "Es gibt Probleme, die kann nur Heckler & Koch lösen" eingeblendet, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn mitteilte.

In den vergangenen Wochen waren rechtsextreme Chats bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen sowie bei der Berliner Polizei bekannt geworden.