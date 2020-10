Von Armin Guzy

Heilbronn. Ist der 56-jährige Polizeihauptmeister ein gewaltverherrlichender Rassist? Oder ist er Opfer seiner Unkenntnis im leichtfertigen Umgang mit dem Smartphone und "WhatsApp"? Diese Fragen soll seit Montag ein Prozess vor dem Heilbronner Amtsgericht klären. Die Anklage lautet auf Volksverhetzung. Bei einer Verurteilung drohen dem im Landkreis Ludwigsburg wohnenden Polizisten mindestens eine Geldstrafe, im Höchstfall aber auch bis zu drei Jahre Haft. Außerdem könnte er aus dem Polizeidienst entfernt werden. Derzeit ist er an eine andere Dienststelle versetzt.

"Merkels Fachkräfte bei der Arbeit" – dieser Schriftzug war auf einem Video zu sehen, das der Polizist am 15. Juli 2019 über seinen "Status" beim Kommunikationsdienst "WhatsApp" seinen damals 103 "Kontakten" zugänglich gemacht hat. Das Video zeigt laut Staatsanwaltschaft einen dunkelhäutigen jungen Mann, der mehrere Autoscheiben zertrümmert. Drei Minuten später ergänzt der 56-Jährige dann seine Statusmeldung mit dem Bild einer Kaffeetasse. "Es gibt Probleme, die kann nur (der Waffenhersteller) Heckler & Koch lösen", steht darauf. Für sich allein genommen schon schlimm genug, ist durch die zeitlich enge Kombination der beiden Status-Posts aus Sicht der Staatsanwaltschaft klar eine Anstachelung zum Rassenhass gegeben – also Volksverhetzung.

Öffentlich wird der Vorfall, weil der 56-Jährige Einspruch gegen eine Geldstrafe von 4500 Euro einlegte und daher am Montag das Strafverfahren begonnen hat: Im Gerichtssaal gibt der Angeklagte die beiden Status-Einträge zu, weist aber den Vorwurf der Volksverhetzung entschieden zurück. Er sei seit 24 Jahren mit einer Italienerin zusammen, habe viele "Kumpels" unterschiedlichster Nationalitäten und rein gar nichts mit Fremdenfeindlichkeit und Gewalt am Hut. "Normal, wie bei jedem anderen auch", antwortet er auf die Frage des Staatsanwaltes nach seiner Einstellung zu Ausländern. Seit den Vorfällen sei er in psychologischer Behandlung: "Ich hab’ im Büro geheult."

Dass zwei nacheinander eingestellte Status-Änderungen für "Kontakte" wie ein zusammenhängender Film ablaufen, sei ihm nur von anderen bekannt gewesen. "Wie kommen Sie dann darauf, dass das bei Ihnen anders sein könnte?", fragt der Staatsanwalt. "Es war der allererste Status, den ich mit meinem neuen Handy überhaupt eingestellt habe", behauptet der Mann, der zur Tatzeit bei der Heilbronner Verkehrspolizei beschäftigt war, aber Urlaub hatte: "Das war gedankenlos; es tut mir leid."

Gelöscht hat er die Einträge dann einige Minuten später, nachdem ihn ein über seine "Kontakte" verknüpfter Kollege zur Rede gestellt hatte. Drei oder vier dieser "Kontakte" – mehr hätten den Status bis dahin nicht gesehen, sagt der Angeklagte. Außerdem habe er das Video und das Tassenbild selbst zugeschickt bekommen und nicht verändert.

Das Video habe ihn sehr aufgewühlt, räumt der Polizist ein, "aber da ging’s mir nicht um die Hautfarbe der Person, sondern um die Straftat." Er habe "ein starkes Gerechtigkeitsempfinden", das betont er mehrmals, und die gefakte Heckler & Koch-Tasse "immer schon überspitzt" gefunden. Seiner Meinung nach sagt das Bild eben genau das Gegenteil aus: "Dass man mit Waffen kein Problem löst." Seine Dienstwaffe habe er in 31 Jahren bei der Polizei noch nie benutzt, sagt er und erzählt von seinem alkoholabhängigen Vater, von dessen Schlägen, auch mit Peitsche und Stock, von häufigen Wohnortwechseln, von der Scheidung der Eltern, vom zerrütteten Verhältnis zu seinem Bruder und wie er erfahren hat, dass sein Vater nicht "auf Montage" war, sondern im Knast.

Strafverteidiger Tobias Göbel kritisiert, dass der gesamte Datenbestand seines Mandanten durchleuchtet worden sei. Er sieht darin "rechtsstaatlich eine sehr schwierige Situation" und verwahrt sich dagegen, dass Bilder daraus im Prozess verwendet werden. Sie stünden außerhalb des Kontextes der Tat, würden aber möglicherweise in diesen Kontext gestellt, begründete er, ohne – wie Staatsanwaltschaft und Richter Oliver Raschke auch – Details zu nennen. Richter Raschke sieht in den Dateien hingegen "eine wichtige Tatsachengrundlage für die Entscheidungsfindung" und hat ihre Verwendung zugelassen.

Am 5. November sollen mehrere Zeugen befragt werden, darunter auch der Vorgesetzte des Polizisten. Der Angeklagte wäre wohl bereits befördert worden. Solange das Verfahren aber nicht abgeschlossen und über disziplinarische Konsequenzen entschieden ist, bleibt er im Innendienst.

Update: Montag, 19. Oktober 2020, 19.15 Uhr