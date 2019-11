Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Der Mann mit der leisen Stimme, der mit gesenktem Kopf emotionslos antwortet, sei „für die Allgemeinheit gefährlich“, ist Christoph Meyer-Manoras überzeugt. Deshalb müsse Mehmet A. (26) in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, verlangte der Erste Staatsanwalt bei der Eröffnung des Prozess vor dem Landgericht Heilbronn. Der Türke soll seine Mutter erstochen und seinen Bruder lebensgefährlich verletzt haben.

Zu der Tragödie am Ostersonntag war es laut der Anklage gekommen, weil der junge Mann an paranoider Schizophrenie leide. Er habe in einer krankheitsbedingten Wahnvorstellung gehandelt, da er angenommen habe, seine Angehörigen trachteten ihm „nach dem Leben“. Zum Tatzeitpunkt habe A. möglicherweise „das Unrecht nicht einsehen können“. Es müsse wohl von einem „Zustand der Schuldunfähigkeit“ ausgegangen werden.

Bei dem Mordprozess handelt es sich um ein Sicherungsverfahren. Bei einer Verurteilung müsste der Angeklagte nicht in einer Haftanstalt büßen, eine psychiatrische Einrichtung würde sich um ihn kümmern. Er sei nicht krank, hält A. dagegen, er wolle ins Gefängnis.

Nach dem Verbrechen in Heilbronn war der Tatverdächtige zum Polizeipräsidium gelaufen und hatte einen Arzt verlangt. Der Tatort liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Für den Angriff auf die 50 Jahre alte Mutter habe er sich am Vortag gezielt ein Messer beschafft, verwies der Staatsanwalt auf das Ergebnis der Ermittlungen. Auf die nichts ahnende Frau sei „völlig unvermittelt“ eingestochen worden, zehnmal in den Bauch, zehnmal in den Rückenbereich.

Als sie den älteren Sohn um Hilfe habe rufen wollen, seien ihr tödliche Verletzungen am Hals beigebracht worden. Auch seinen ein Jahr älteren Bruder habe A. „vom Leben zum Tod bringen“ wollen. Dieser konnte sich zwar mit einem Stock wehren und das Messer entreißen, aber er wurde so schwer verletzt, dass er nur durch eine Not-OP gerettet werden konnte, sagte Meyer-Manoras.

Bei der Prozesseröffnung berichtete der Anklagte von einer ziemlich freudlosen Kindheit. Der Vater sei „gewaltbereit“ gegenüber Frau und Kindern gewesen, die beiden Söhne und die Tochter in den Keller gesperrt worden. 2018 hätten die Eltern die arrangierte Ehe beendet. In der Schule tat sich A. schwer. Eine Ausbildung sei nach drei Monaten beendet worden, weil er angeblich nicht zur Firma passe. Sein Traumberuf sei Polizist gewesen. Aber die Tests beim Bundeskriminalamt seien für ihn „zu schwer gewesen“. Er ist seit langem arbeitslos, lebte auf Kosten der Mutter.

Die Verhandlung wird am 3. Dezember fortgesetzt. Die 1. Große Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Roland Kleinschroth hat neun Prozesstage eingeplant, an denen 26 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden sollen. Das Urteil ist am 22. Januar 2020 zu erwarten.