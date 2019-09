Neckarwestheim. (y) Dutzende Atomkraftgegner haben am Freitag mit Riesenbuchstaben und Transparenten vor dem AKW Neckarwestheim II gegen dessen geplante Wiederinbetriebnahme protestiert. Im Reaktor bilden sich seit Jahren immer neue Risse (RNZ berichtete). Breche auch nur eines der mehr als 16.000 Heizrohre, drohe ein schwerer Störfall bis hin zum GAU, dem "Größten anzunehmenden Unfall", befürchten die Aktivisten.

"Eure Risse - unser Risiko", warnten die Protestierenden mit Riesenbuchstaben und forderten, den inzwischen 30 Jahre alten Reaktor Neckarwestheim abzuschalten. "36 beschädigte Rohre 2017, mehr als 100 im Jahr 2018, rund 200 weitere in diesem Jahr - die von radioaktivem Reaktorwasser durchströmten Rohre in den Dampferzeugern des AKW Neckarwestheim sind unrettbar geschädigt. Bei jeder Untersuchung treten mehr Risse zutage. Selbst der Sachverständige der Atomaufsicht räumt ein, dass weitere Risse bereits angelegt sind - sie sind bloß noch nicht erkannt", erklärten Franz Wagner von der "AG Atom-Erbe Neckarwestheim" und Armin Simon von der Anti-Atom-Organisation "Ausgestrahlt".

Im November 2018 hatten Atomaufsicht und EnBW bekannt gegeben, dass alle Rissrohre verstopft worden seien. "Ein Jahr später fällt auf, dass rund 100 Risse schlicht übersehen wurden, noch mal so viele sind in nur neun Betriebsmonaten hinzugekommen", kritisieren Wagner und Simon.

Die EnBW behauptet, dass ein Bruch von Rohren trotz der Risse ausgeschlossen sei, weil sich immer zuerst ein Leck bilde, das man rechtzeitig erkennen und den Reaktor dann umgehend stoppen werde. "Das ist, als ob die Radmuttern am Bus lose sind, aber der Fahrer verspricht, sofort rechts ranzufahren, wenn er ein Klappern vernehme - und als ‚Nachweis‘ dafür, dass ein Unfall ausgeschlossen sei, seinen Hörtest anführt", merken die Atomkraftgegner in einer Stellungnahme an. Versuche der Materialprüfungsanstalt Stuttgart im Auftrag des Bundesumweltministeriums hätten überdies schon 2013 bewiesen, dass Heizrohre mit um das Rohr herum verlaufenden Schäden - wie in Neckarwestheim - spontan und ohne vorheriges Leck brechen können.

Die von EnBW mit Billigung von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) betriebene "Flickschusterei und Gesundbeterei einer hochgefährlichen Anlage" müsse ein Ende haben. Denn das Risiko eines Unfalls trage die Bevölkerung - und die EnBW sei ein Konzern in öffentlicher Hand. Die Demonstranten forderten die Landesregierung auf, den weiteren Betrieb des AKW umgehend zu unterbinden.