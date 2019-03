Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Oliver Malchow (55) ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Herr Malchow, Fußballvereine können bei Hochrisikospielen grundsätzlich an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligt werden, so das Bundesverwaltungsgericht. Die Gebühr sei im Prinzip rechtmäßig. Wie bewerten Sie die Entscheidung?

Wir werden das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen abwarten. Die Gewaltprobleme im deutschen Fußball werden aber so nicht gelöst. Wenn die Deutsche Fußball Liga und die Vereine Geld für Polizeieinsätze zahlen müssen, wird weniger Geld in Fanprojekte gesteckt. Die Frage ist: Wie kommen wir zu gewaltfreien Spielen? Darum müssen wir uns kümmern. Die Vereine müssen auch weiterhin alles unternehmen und ihrer Verpflichtung nachkommen, mehr gegen Gewalt bei den Spielen zu tun.

Die Vereine kritisieren die Entscheidung und fürchten hohe wirtschaftliche Einbußen …

Wenn die Vereine nach einem Spieltag einen Gebührenbescheid für den Polizeieinsatz erhalten, werden sie nach Erhalt einer Kostennote fragen, warum so viele Beamte eingesetzt worden sind. Private Unternehmer könnten dann schnell die Notwendigkeit eines Polizeieinsatzes, den Aufwand und Kräfteeinsatz hinterfragen. Das führt dann zu verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen, weil wir gar nicht belegen können, warum wir so viel Personal eingesetzt haben. Oft sorgt aber der Einsatz von so starken Polizeieinheiten dafür, dass Gewalt verhindert wird, gar nicht erst stattfindet. Es darf nicht sein, dass Private in die Entscheidungsbefugnis der Sicherheitsbehörden eingreifen! Die Polizei muss weiterhin allein die Lage beurteilen und auswerten können.

Wie stehen Sie zu Forderungen, das Geld der Liga und der Vereine dafür einzusetzen, um Überstunden abzugelten oder Zulagen zu zahlen?

Es stimmt. Die Polizei ist stark belastet, und zahlreiche Kollegen bekommen Überstunden nicht bezahlt. Andererseits wollen wir auch nicht in den Verruf kommen, dass wir Polizeieinsätze nur fahren, um uns über Steuern extra bezahlen zu lassen. Deswegen möchten wir, dass das Geld bei den Finanzministerien der Länder landet. Unabhängig von der Fußball-Problematik sollten die Finanzminister generell mehr Geld für die Polizei einsetzen, damit sie ihren Aufgaben nachkommen kann und die Leute bezahlt werden. Wir suchen diese Großeinsätze nicht, wir haben genug anderes zu tun.