Heilbronn. Der Januar-Tag in Heilbronn war kalt, grau, diesig-dunkel, da jagt man keinen Hund vor die Türe, und da war die schwarze Wolke über der höher gelegenen Waldheide von Heilbronn auch nicht gut zu sehen. Nachmittags war dann aber klar: Dieser 11. Januar 1985 war ein Tag des Schreckens, ein "Tag der Wahrheit", und ein Tag, dessen man bis heute gedenkt. Auf der Waldheide in Höhenlage über Heilbronn, früher ein Exerzierplatz, jetzt als "Fort Redleg" von der US-Army genutzt, hatte es eine Explosion gegeben.

Für die drei bei der Explosion getöteten US-Soldaten legte OB Harry Mergel im kleinen Kreis am Gedenkstein ein Gebinde nieder. Mit dabei war auch US-Veteran Commander Larry D. Nichols, stellvertretend für die International Veterans Association. Er verwies auf 19 gepflanzte Birken, die an die GIs erinnern sollen, die bei der Explosion teils sehr schwer verletzt "und verbrannt" wurden. In seiner kurzen Ansprache erinnerte Mergel daran, dass es gerade auch angesichts der aktuellen politischen Ereignisse "auch anders geht", also an die deutsch-amerikanische Freundschaft. Diese hatte, wie Nichols noch bekräftigte, auch hier auf der Waldheide ihre schönen Seiten, etwa beim deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, zu dem die Heilbronner zu Tausenden kamen. Das können sie auch am Sonntag tun, wenn um 14 Uhr die Veteranen zum Gedenken auf der Waldheide aufmarschieren. Nichols ist hierfür der Initiator. Die Waldheide sei nun, da sie der Heilbronner Bevölkerung wiedergegeben sei, ein beliebter Ort für Spaziergänge geworden, sagte Mergel, aber sie berge, wie Nichols verriet, auch noch einige Geheimnisse unter der Erde.

Endlos lang heulende Sirenen schreckten zur Mittagsschläfchenzeit die Bevölkerung auf, Feuerwehr und Rettungswagen fuhren Richtung Osten und Stadtwald. Annähernd zu erfahren, was passiert war, das dauerte noch. Im Theater Heilbronn ging das Kinderstück "Emil und die Detektive" über die Bühne. Mit detektivischem Spürsinn hatte man in Heilbronn schon vorher geahnt, was da auf der Waldheide alles stationiert war, was aber offiziell verschwiegen wurde: Atomsprengköpfe für die Pershing-Raketen. Drei Soldaten – John Leach, Todd A. Zephir und Darryl L. Shirley – kamen ums Leben, viele ihrer Kameraden wurde verletzt, bei einem Montage-Vorgang, der dann als "Pershing-Unglück" Schlagzeilen machte – weit über den Tag und Deutschland hinaus.

Nicht nur Heilbronn stand damals am Rand einer Nuklear-Katastrophe und damit im Blickpunkt der Öffentlichkeit, vor allem aber auch in dem der Friedensbewegung und der Atomwaffengegner. Und auch der Anti-Amerikanismus erhielt Aufschwung, bis in die Familien hinein. Jahrelang hatte man es genossen, die Clubs mit ihrer guten Musik und Gin Fizz zum Spottpreis zu besuchen, hatte die Gelegenheit genutzt, über Beziehungen billigen Whisky und Ami-Zigaretten im "PX" zu erhalten.

Heute sind die "Warthon Barracks", die Badener Hof-Kasernen, in denen die GIs und ihre Familien lebten, längst plattgemacht; nicht einmal die Kirche blieb stehen, die "Chapel of the Three Stones", in der drei Trümmersteine der evangelischen Kilians-, der katholischen Augustinuskirche und ein Stein der Heilbronner Synagoge verbaut waren und in der bis zum Abzug der US-Truppen aus Heilbronn (von 1989 bis 1992) der Rabbiner Melvin Berger, der Benediktinerpater Andreas Michalski und Chaplain Cloma A. Huffmann Gottesdienste hielten. Auch beim jetzigen Gedenken ist mit Commander Larry Nichols ein Zeitzeuge dabei, ein "Insider" dort, wo die Heilbronner "Outsider" waren: Auch der damalige Oberbürgermeister Hans Hoffmann verschwieg dem Gemeinderat der Stadt bewusst, was sich in der Stadt abspielte.

Die Fraktion der Linken im Heilbronner Gemeinderat und der Kreisverband fordern in einer Stellungnahme, "aus dem Unfall auf der Waldheide Konsequenzen zu ziehen und sowohl die aktuellen Atomraketen aus Deutschland zu entfernen als auch "die aktuelle Atompolitik in Deutschland und Europa umgehend zu beenden". Die Explosion habe gezeigt, dass der Kurs der sogenannten atomaren Abschreckung lebensgefährlich sei. 1985 sei Heilbronn mit den 36 auf der Waldheide stationierten Pershing-II-Atomraketen sowie dem Kernkraftwerk Neckarwestheim und dem "Uralt-Reaktor" Obrigheim mitten in einem atomaren Pulverfass gewesen. In erster Linie sei es der Friedens- und Umweltbewegung zu verdanken, dass inzwischen der Atompfad als nicht mehr begehbar verstanden werde.

Die Waldheide wurde nach dem Abzug der US-Army wieder als Schafweide genutzt, ein dort übrig gebliebener Hangar diente als Schafstall. Das Schicksal der baulichen Reste ist immer wieder kommunalpolitisches Thema. Oberbürgermeister Harry Mergel hat es, so lautet seine aktuelle Äußerung dazu, durchaus auf dem Zettel, die hier noch stehenden Gebäudereste nicht weiter verfallen zu lassen. Nachdem dieses Thema auch schon in den Jahren zuvor auf dem Tisch war, erwies sich auch die Kostenfrage immer wieder als entscheidend, aber die Diskussion darum und auch die politischen Aspekte dazu werden sich nicht wegwischen lassen. Was seinerzeit als Ratsbeschluss herauskam, waren ein Gedenkstein und eine Art von faulem Kompromiss eines "dezentralen" Gedenkens. Anknüpfungspunkte gibt es viele dazu.

Die Waldheide war in den Jahren nach dem Unglück zu einer nationalen Pilgerstätte der Friedensbewegung geworden, mit den "Heilbronner Begegnungen", die unter großem Medien-Echo stattfanden, blieb Heilbronn in der Friedensbewegung eine Adresse und Anlass für Besuche von Heinrich Böll, Martin Walser, Günter Grass, Robert Jungk, Luise Rinser, und auch Pastor Heinrich Albertz, der spätere Regierende Bürgermeister von Berlin, predigte damals in der Kilianskirche. Im Stadtarchiv – Stichwort: "Geschichtswerkstatt" – hat man das Thema auch nicht ad acta gelegt.