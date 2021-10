Von Armin Guzy

Obersulm. Die Revisions- und Sanierungsarbeiten am Breitenauer See bei Obersulm sind abgeschlossen, an diesem Dienstag steht nun die sogenannte Trockenabnahme des neuen Entnahmeturms an. Wird dabei nichts beanstandet, kann der beliebte Badesee – der größte in Nordwürttemberg und eigentlich ein extrem wichtiges Dauerstaubecken im Hochwasserschutzsystem des Wasserverbands Sulm – wieder befüllt werden. Dennoch kann noch niemand sicher sagen, dass im nächsten Sommer wieder Badegäste- oder Freizeitsportler an den See zurückkehren können.

Für diese Unsicherheit sind mehrere Faktoren verantwortlich. Falls bei der Abnahme des Turmes, des Einlass-Käfigs und des sanierten Ablass-Stollens Schäden entdeckt werden, müsste nachgebessert werden, was den ohnehin bereits in Verzug geratenen Zeitplan weiter in die Länge ziehen würde. Ein weiterer potenzieller Knackpunkt ist die spätere Nass-Abnahme. Für diese wird der See bis zu einer gewissen Höhe gefüllt, um dann zu prüfen, ob das neue Bauwerk dem Wasserdruck standhält. Im ungünstigsten Fall tut es das nicht, mit der Folge, dass das Wasser dann wieder abgelassen werden müsste, um die Schäden zu beseitigen.

Der sanierte Entnahmeturm samt Einlasskäfig, der an diesem Dienstag abgenommen werden soll. Foto: Armin Guzy

Doch auch, falls beide Prüfungen ohne negative Befunde bleiben, ist die kommende Badesaison von Umständen abhängig, die nicht beeinflusst werden können. Weil im vergangenen Winter überdurchschnittlich viel Regen und Schnee gefallen waren, also mehr Wasser nachfloss als erwartet, verzögerte sich bereits das Ablassen der rund 2,4 Millionen Kubikmeter Seewasser um mehr als einen Monat. Und nun könnte das umgekehrte Szenario den Zeitplan erneut ins Wanken bringen: Falls der kommende Winter ein trockener wird, würde auch weniger Wasser aus den umliegenden Bächen der Löwensteiner Berge in den Stausee laufen, als benötigt wird, um den See wieder rasch zu füllen.

Und zu allem Überfluss hat sich, seit der See Ende April vollständig geleert war, der Wasserknöterich, eine krautige und sehr robuste Pflanzen, fast in der gesamten Senke ausgebreitet. Der Wasserverband Sulm sucht nun ein Spezialunternehmen, das mit den schwierigen, weil sumpfigen Bodenverhältnissen klarkommt und wenigstens einen Teil des Wildwuchses entfernen kann.

Ein kalter Winter würde das Problem zwar auf natürliche Weise weitgehend beheben. "Aber wir können mit dem Einstau nicht bis zum nächsten Frühjahr warten", sagte Daniela Wenninger, die Geschäftsführerin des Wasserverbands Sulm, im Gespräch mit der RNZ. Sie hält es schon jetzt für sehr unsicher, dass der See im nächsten Sommer wieder von Badegästen und Freizeitsportlern genutzt werden kann, und mit jeder neuen Verzögerung sinken die Chancen weiter. "Ein warmer Winter wäre sehr ungünstig", sagt sie angesichts der Knöterich-Misere.

Wie mehrfach berichtet, wurde das Wasser des Breitenauer Sees zwischen Dezember 2020 und April 2021 komplett abgelassen, um das Einlassbauwerk, den Beton im Auslass-Stollen und den Staudamm auf Schäden hin zu untersuchen und teilweise zu sanieren. Eine solche Revision ist gesetzlich vorgeschrieben und muss spätestens alle 25 Jahre stattfinden. Ende April wurden dann mehr als zehn Tonnen Fische aus dem zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig gefüllten See abgefischt und in die sogenannte Vorsperre und andere Gewässer in der Nähe umgesetzt, ebenso zahlreiche Muscheln. Bei dieser Gelegenheit sollte auch dem eingewanderten Amerikanischen Sumpfkrebs, der für die einheimische Fauna eine große Bedrohung ist und die tödliche Krebspest verbreitet, der Garaus gemacht werden. Um zu verhindern, dass die Krebse in der Zeit des Ablassens abwandern, wurde rund um den See ein Fangzaun errichtet. In diesem seien aber bei den regelmäßigen Kontrollen letztlich gar keine Krebse gefunden worden, berichtet Wenninger, im See hingegen schon – mit fachgerecht-tödlichem Ende für die unerwünschten Tiere.

Die drei exotischen Schildkröten, die ebenfalls gefunden wurden, weil sie dort wohl von jemandem ausgesetzt worden waren, dürfen wieder in den See zurück – nur wann, das weiß eben noch niemand so genau.