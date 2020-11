„Ab dem 7. Januar bin ich ein freier Mensch, was ich dann mache, sehen wir später“, sagt Fritz Kuhn kurz vor seinem Abschied aus dem Stuttgarter Rathaus. Aber: „Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Natürlich bleibe ich ein politischer Mensch.“ Foto: Marijan Murat

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Was war die Aufregung groß, als die grün-rote Landesregierung im Oktober 2015 die lange Zeit geltende Altersbegrenzung für Bürgermeister kippte. Eine "Lex Kuhn" sei das, schäumte die Opposition, die dem grünen Oberbürgermeister nach seiner Wiederwahl noch eine volle zweite Amtszeit in Stuttgart ermögliche. Auch die SPD ließ sich damals eher widerwillig auf die Reform ein.

Jetzt ist es soweit. An diesem Sonntag entscheidet sich, wer die kommenden acht Jahre die Landeshauptstadt führen wird. Der 65-jährige Fritz Kuhn – der wird es garantiert nicht sein. Der grüne Amtsinhaber selbst verkündete bereits im Januar, dass er auf die erneute Kandidatur verzichte. "Eine persönliche Entscheidung", so Kuhn. "C’est la vie." In der Stichwahl stehen aussichtsreich Frank Nopper (CDU) und Marian Schreier (mit ruhender SPD-Mitgliedschaft) – aber keine Kandidatin der in der Schwaben-Metropole sonst so starken Grünen.

Wie konnte ausgerechnet Kuhn – Gründungsmitglied der Grünen, erfahrener Fraktionschef im Land wie im Bund – seinen Parteifreunden so ein schweres Erbe hinterlassen?

Er selbst zeigte jüngst im "Zeit"-Interview wenig Reue. "Ich bin zufrieden mit dem, was uns gelungen ist", sagte er selbstbewusst. Und betonte besonders sein Engagement für eine Verkehrswende. "Schauen Sie, Stuttgart war jahrzehntelang die Autostadt und sonst nix. Jetzt werden wir eine Stadt nachhaltiger Mobilität – unumkehrbar." Auch Projekte im Kulturbereich hatte er zuletzt hervorgehoben. Opernhaus-Sanierung, Staatstheater-Erweiterung, Linden-Museum – überall war er engagiert.

Nur: Das ist vor allem seine Sicht. Für die meisten anderen gilt er als "der Unvollendete". Selbst Wohlmeinende bemängeln, dass ausgerechnet Kuhn im Klein-Klein verloren gegangen sei.

Schon früh fiel der 1955 in Bad Mergentheim geborene Schwabe als kühler, strategischer Kopf auf. Bereits Anfang der 90er entwickelte er die Vorstellung der Grünen als "Volkspartei neuen Typs". Da waren die Ökos gerade aus dem ersten gesamtdeutschen Bundestag geflogen ("Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter"). Noch 20 Jahre sollte es dauern, bis die junge Partei zumindest in Baden-Württemberg tatsächlich auf Augenhöhe mit der CDU agieren konnte. Kuhn sei "immer der Programmatiker" gewesen, erinnern sich Weggefährten, einer, der die langen Linien im Blick hatte. Zahlreiche Strategiepapiere des südwestdeutschen Realo-Lagers kamen aus seiner Feder.

Allerdings: In der praktischen Politik lief es am besten mit einem kongenialen Partner. Nicht von ungefähr erarbeitete er sich mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Rezzo Schlauch (1998-2002), die Spitznamen "Asterix und Obelix". Der Analytiker Kuhn und der joviale Lebemann und Haudrauf Schlauch, der auch mal harsch drauflos poltern konnte – das funktionierte. Interessanter Nebenaspekt: Als 1996 Schlauch in Stuttgart fast die OB-Wahl gewonnen hätte, beriet ihn Kuhn.

In der Opposition allerdings, als der Heidelberger Bundestagsabgeordnete 2005 selbst Fraktionsvorsitzender der Grünen wurde, wurde er nicht so richtig glücklich. "Für mich ist Opposition auch nicht Mist, sondern Dung für künftiges Regieren", hoffte er 2006 zwar auf eine baldige Rückkehr in die Ministerien. Dazu kam es bekanntlich bis heute nicht.

Kuhn spürte offenbar, dass auf Bundesebene für ihn, der zuvor innerhalb der Partei als "Fischers Fritz" dem Außenminister Joschka Fischer den Rücken freigehalten hatte, nicht mehr viel zu erreichen war. 2008 scheiterte er bei der Wahl in den Grünen-Parteirat. 2009 kandidierte er auch nicht mehr als Fraktionsvorsitzender. Er suchte sich ein neues Ziel, legte 2012 auch den Posten als Fraktions-Vize nieder – um sich auf die Stuttgarter OB-Wahl zu konzentrieren.

Sein Wahlsieg im Oktober 2012, als er sich in der Stichwahl mit 52,9 Prozent gegen den durch CDU und FDP unterstützen Sebastian Turner durchsetzte, war ein Triumph für ihn, eine historische Sensation für seine Partei.

Nur: Auch als erster grüner Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt muss man liefern. Und da tat sich Kuhn, der auch innerhalb der Verwaltung zwar für seine Detailkenntnis geschätzt, aber wenig geliebt wurde, schwer. Zumal die Anhänger seiner Partei, seine Wähler, gerne großen Träumen nachhängen. Schon nach zwei Jahren im Amt fragte die FAZ, ob denn der grüne OB mehr vorhabe, als nur die Projekte seines Vorgängers Wolfgang Schuster (CDU) zu vollenden. Ob da nicht noch eine Vision, ein Vorzeigeprojekt komme? Es ist ein Bericht, der noch einigen in Erinnerung ist, mit denen man über die Kuhn-Jahre spricht. Ihr Urteil: Der Grüne habe damals den Weckruf nicht gehört.

Kuhn selbst wies entsprechende Vorwürfe auch Jahre später noch zurück. "Das Wort Leuchtturmprojekte ist mir schon extrem suspekt", sagte er 2018 in einem Interview. "Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, am Ende muss irgendeine Sporthalle Fritz-Kuhn-Sporthalle heißen", behauptete er.

Fairerweise muss man zugeben: Selbst wenn er gewollt hätte – es wäre ihm nicht einfach gemacht worden. Bei seinem Amtsantritt brodelte die Stadtgesellschaft noch wegen Stuttgart 21. Hier musste Kuhn integrativ wirken – zumal gerade die S 21-Gegner, die die Grünen in Regierungsämter getragen hatten, nach der Volksabstimmung schwer enttäuscht waren. Viel Kraft band auch der Kampf gegen Feinstaub und Stickoxid im Talkessel. Der OB musste mit Kehrmaschinen, Busspuren, Mooswänden gegen Fahrverbote ankämpfen, statt in großen Linien denken zu können. Und: Erst seit der Kommunalwahl im Mai 2019 gibt es im Gemeinderat eine knappe ökosoziale Mehrheit. Vorher musste er sich mit der Stuttgarter CDU als stärkster Fraktion arrangieren – und die gilt als alles andere als reformfreudig.

Hätte er also jetzt die Chance nutzen müssen, noch eine Amtszeit dranzuhängen? Mit einer Ratsmehrheit im Rücken? Er selbst sagt, schon aus Altersgründen habe er sich nicht noch einmal acht Jahre binden wollen. Parteifreunden machte er es aber auch nicht leicht. Auch wenn der OB selbst sagt, er habe keinesfalls die eigene Partei überrumpeln wollen: Genau so kam es im Januar 2020. Selbst Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz, üblicherweise sehr diplomatisch, zurückhaltend in seinen Äußerungen, musste jüngst zugeben, Kuhns überraschende Ankündigung sei "in der Sache nicht förderlich" gewesen.

Gänzlich von der Bildfläche verschwinden will Kuhn übrigens nicht. "Ab dem 7. Januar bin ich ein freier Mensch, was ich dann mache, sehen wir später", sagte er der "Zeit". Aber: "Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Natürlich bleibe ich ein politischer Mensch."