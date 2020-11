Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mittagszeit, Wochenmarkt im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen. Zwischen den Gemüse-, Brot- und Käseständen verteilt Frank Nopper (59) Wahlbroschüren und kleine Riegel, garniert mit dem Spruch "ein Knopper vom Nopper". Eine Dame, eine Broschüre einer Bürgerinitiative unterm Arm, geht auf den CDU-Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu: "Wenn Sie OB in Stuttgart sind, dann..." Sofort unterbricht Nopper die potenzielle Wählerin mit einer Warnung: "Die Messe ist noch nicht gelesen!" Noch sei nichts entschieden, jede Stimme wichtig. Es ist, so kurz vor dem entscheidenden Wahlgang an diesem Sonntag, seine vielleicht wichtigste Botschaft.

Beim ersten Versuch am 8. November hatte kein Bewerber die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können. Aber mit 31,8 Prozent lag Nopper, seit 18 Jahren OB in der 38.000-Einwohnerstadt Backnang vor den Toren Stuttgarts, deutlich vor der Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle (17,2 Prozent), dem als parteiunabhängigem Bewerber antretenden Sozialdemokraten Marian Schreier (15 Prozent), dem Stadtratschef des Linksbündnisses SÖS-Linke-Plus Hannes Rockenbauch (14 Prozent) und dem offiziellen SPD-Kandidaten Martin Körner (9,8 Prozent).

Als Favorit geht der CDU-Mann auch deshalb in den entscheidenden zweiten Wahlgang, weil es der ehrenamtlichen Bezirksbürgermeisterin Kienzle nicht gelang, die drei weiteren Bewerber aus dem Mitte-Links-Spektrum, das im Gemeinderat eine Mehrheit hat, nach dem ersten Wahlgang hinter ihrer Kandidatur zu versammeln. Kienzle gab schließlich genervt auf, Parteifreunde klagten über "Hahnenkämpfe" und die Kandidatin a.D. darüber, dass Nopper ohne Einheit im öko-sozialen Lager kaum noch zu stoppen sei. Die achtjährige Amtszeit des scheidenden OB Fritz Kuhn bleibt jedenfalls eine grüne Episode in einer Stadt, in der die Grünen auch die stärkste Fraktion im Rathaus und alle vier direkt gewählten Landtagsabgeordneten stellen.

Schreier (30) und Rockenbauch (40) sind dagegen weiter im Rennen – und sich spätestens seit der gescheiterten Absprache in herzlicher Abneigung verbunden. Reelle Chancen, Nopper auf den letzten Metern noch zu stoppen, dürfte aber allein Schreier haben. Rockenbauch, der sich im Kampf gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 einen Namen gemacht hat und im Wahlkampf von Fridays for Future unterstützt wird, hat die klarsten, aber auch die radikalsten Positionen im Kampf für eine klimagerechte und sozial gerechte Stadt.

Vor der Herzog-von-Württemberg-Statue am Schlossplatz, dem zentralen Ort in der Stuttgarter City, bauen Marian Schreier und sein Team ihr mobiles Wahlkampfset auf: fünf Klappstühle, ein kleines Pult, eine Lautsprecherbox, ein Plakat mit dem Konterfei des Kandidaten vor pinkfarbenem Hintergrund – und mit dem Spruch, der Vorbehalte gegen sein Alter kontern soll: "Der Junge kann das". Schreier legt mit einer Standardrede los, 30 Minuten, dann folgen Fragen aus dem Publikum. Sein erster Satz lautet: "Die wichtigste Botschaft: Es ist noch nichts entschieden." Die Gefahr, vor der Nopper seine Wähler warnt, ist für den Verfolger eine Verheißung.

Schreier, seit 2015 Bürgermeister der 4700-Seelen-Gemeinde Tengen an der Grenze im Kreis Konstanz, hatte mit vielen Nebengeräuschen zu kämpfen. Erst gab es Überlegungen der SPD, ihn wegen seiner eigenmächtigen Kandidatur aus der Partei zu werfen; dann die Kritik der Grünen, schließlich unbewiesene Unterstellungen bezüglich seiner Wahlkampffinanzierung und Beschädigungen seines Autos. Nun aber kurz vor der Entscheidung ist er frohen Mutes.

Zwei neue Umfragen sind im Umlauf. Für Schreier zählt, dass sich mit den Zahlen seine Botschaft untermauern lässt: Alles ist möglich – und wem es nur darum geht, den CDU-Kandidaten zu verhindern, hat mit ihm die besseren Chancen.

Schreier, zu Karrierebeginn Redenschreiber des früheren SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, sucht daher die Zuspitzung. Stuttgart habe jetzt die "Wahl zwischen Aufbruch und Rückschritt", sagt er auf dem Weg zum nächsten Wahlkampf-Standort. In allen 23 Bezirken zeigt Schreier noch einmal Präsenz, auch im Internet, dem Spielfeld, das er von allen Kandidaten am besten bespielt, erhöht er die Schlagzahl.

Sein Wahlkampf im Stile eines Internet-Start-up-Unternehmers erinnert ein wenig an den von Martin Horn in Freiburg, der 2018 als parteiunabhängiger Kandidat für viele überraschend gegen den grünen Amtsinhaber Dieter Salomon gewann. Möglicherweise hatte Schreier darauf spekuliert, dass der in Stuttgart nur noch mäßig beliebte Kuhn für eine zweite Amtszeit kandidiert. Nun versucht er, den Stillstand, den viele Wähler mit Kuhns Amtszeit verknüpfen, auf den CDU-Kandidaten zu projizieren.