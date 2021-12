Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der jährliche "Tag gegen Gewalt an Frauen" am 25. November hat gerade erst wieder diese Problematik ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Er wäre ein symbolisches Datum gewesen für das, was die Diakonie Heilbronn nun wenige Tage später beim offiziellen Spatenstich in der Steinstraße 8 öffentlich machte. Hier wird seit einiger Zeit die ehemalige Beratungsstelle der Mitternachtsmission in ein sicheres Frauen- und Kinderschutzhaus mit integriertem Beratungszentrum für Betroffene von häuslicher Gewalt umgebaut.

Allein schon die Nennung der Anschrift verweist darauf, dass man hier neue Wege geht. Denn bislang wurden die Betroffenen, oft notwendigerweise, vor allem auch durch Anonymität geschützt. Doch nun heißt es: Die Betroffenen – die Frauen und ihre Kinder – sollen nicht mehr versteckt, sondern als Teil der Stadtgesellschaft wahrgenommen werden und auch sich selber so sehen. Die Leiterin Alexandra Gutmann sagt dazu: "Mit der Aufgabe der Anonymität des Frauen- und Kinderschutzhauses müssen sich die Frauen und Kinder samt ihrem Problem nicht verstecken, sondern bleiben Teil der Gesellschaft, die sie umgibt. Das reduziert ihr Gefühl, in ihrer Not auf sich alleine gestellt zu sein, und stärkt auch das Bewusstsein der Gesellschaft für die Nöte der Frauen und Kinder, die Gewalt im sozialen Nahraum erleben."

Hinzu kommt ein bislang eher vernachlässigter Aspekt, auf den sie ebenfalls hinweist: Nicht alle Frauen wünschten sich eine vollständige Trennung vom Partner, aber eben auch das Ende der Gewalt. Mit dem neuen Konzept werde es künftig auch möglich sein, weitere Personen und, falls vom Opfer und den Beteiligten gewünscht, auch den Täter in den Beratungsprozess mit einzubeziehen. Damit bedeutet die konzeptionelle Weiterentwicklung auch eine neue Sichtweise, weil sie das ganze System für die Problemlösung in den Blick nimmt, vor allem mit dem Ziel, die Gewaltspirale nachhaltig zu beenden. Sie ist das Ergebnis eines Prozesses, der laut Gutmann bis ins Jahr 2015 zurückreicht, an dem mit dem Team der Mitternachtsmission und weiteren Kooperationspartnern vor allem auch die betroffenen Frauen über mehrere Jahre hinweg intensiv mitgearbeitet haben. Dr. Simone Höckele-Häfner vom Sozialministerium betonte dann auch beim Spatenstich im Corona-bedingt kleinen Kreis, die Bedeutung des Heilbronner Projektes über die Region hinaus: "Dieses Leuchtturmprojekt mit bundesweiter Strahlkraft wird richtungsweisend für die Frauenhausarbeit sein und wird diese einen wichtigen Schritt weiterentwickeln."

Das Modell und der Betreuungsansatz, die dahinter stehen, sind nicht einmalig in Deutschland, wohl aber für das Land. Und so gab es dafür nicht nur Anerkennung, sondern auch eine öffentliche Förderung, ohne die der umfassende Um- und Anbau des Hauses nicht möglich gewesen wäre. Die Mittel kommen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration von Baden-Württemberg und von der evangelischen Landeskirche in Württemberg. "Die Anerkennung als Bundesmodellprojekt 2020 und die damit einhergehende Förderung ist für uns ein absoluter Glücksfall", sagt Karl Friedrich Bretz, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbandes als Träger des Vorhabens. Klar sei aber auch, dass "die mit dem Projekt verbundenen finanziellen Herausforderungen" riesig seien und dass jede Spende helfe "diese weitreichenden Verbesserungen für misshandelte Frauen und Kinder zu realisieren".

Die Bauplanung und -leitung des Projektes liegt in den Händen des Büros "Mattes Riglewski Wahl Architekten" aus Heilbronn, die sogenannten "zuschussfähigen Kosten" werden am Ende bei 4,1 Millionen Euro liegen. Das dann auch barrierefreie Haus wird Raum bieten für sechs Familien und zwei Notfallplätze. Die Eröffnung des "Open House" ist für Anfang 2023 geplant.

Die Anschrift "Steinstraße" hat in Heilbronn einen besonderen Ruf. Hier in der Innenstadt steht auch die Strafvollzugsanstalt – ein Zufall, der vielleicht aber auch zusätzlich für Sicherheit und Abschreckung steht.