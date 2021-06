Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Den Blick auf langfristige Prioritäten lässt Thekla Walker sich auch von einer Pandemie nicht verstellen. "Man kann die Klimakrise nicht wegimpfen", unterstreicht die Grüne die eigentliche Herausforderung aus ihrer Sicht. "Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft, den CO2-Ausstoß zu reduzieren."

Zu ihrem Amtsantritt verströmt Baden-Württembergs neue Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Optimismus. "In den vergangenen Jahren ist auf fachliche Ebene wahnsinnig viel erreicht worden", sagt sie, "doch jetzt sind wir in einer komplett anderen Phase." Die Bereitschaft, etwas gegen den Klimawandel zu tun, habe sich völlig verändert. "Das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt geworden, und zwar weltweit."

Auch deshalb glaubt die 52-Jährige daran, dass die erneuerte grün-schwarze Landesregierung beim Klimaschutz an einem Strang ziehen wird. "Ich war bei beiden Koalitionsverhandlungen dabei, und das war diesmal ein ganz anderes Aufbruchssignal." Die CDU habe sich klar zum Thema bekannt. "Und da nehme ich sie auch beim Wort als Umweltministerin, das erwarte ich jetzt auch."

Verglichen mit manchen ihrer Parteifreunde hat Walker die Politik relativ spät als Beruf für sich entdeckt. Als Jugendliche aus dem Ruhrgebiet auf die Schwäbische Alb verpflanzt, wollte die Tochter eines Managers und einer Pharmareferentin zunächst Tierärztin werden. An der Universität Tübingen wurde daraus ein Studium der Geschichte und Amerikanistik. Mit der Geburt ihrer beiden Söhne um die Jahrtausendwende verschob sich der Fokus erneut: "Ich habe angefangen, stärker darüber nachzudenken, wie wir eigentlich leben und wirtschaften. Man kommt ja ziemlich schnell darauf, wie prekär das alles ist. Wie übernutzt Ökosysteme sind. Wie schwierig es ist, etwas zu verändern."

Walker sattelte um; engagierte sich bei Greenpeace, lernte Waldorfpädagogik und absolvierte eine Ausbildung zur Naturpädagogin. Nach Jahren zwischen Dozenten-, Referenten- und Projektleitungstätigkeiten trat sie 2008 den Grünen bei. 2009 wurde sie in den Stuttgarter Stadtrat gewählt.

"Ich habe gemerkt, dass ich gerne da wäre, wo debattiert, diskutiert und auch entschieden wird", sagt sie heute dazu. Die Zeit in der Kommunalpolitik sei für sie sehr wertvoll gewesen. "Man lernt, warum man Hebel nicht einfach von links nach rechts umlegen kann. Ich habe aber auch gelernt: Nicht alles dauert ewig, wenn der Wille da ist."

Für Walkers politische Karriere lässt sich das auf jeden Fall sagen: 2011 wurde sie zur Co-Vorsitzenden des Grünen-Landesverbandes gewählt, 2016 errang sie das Landtags-Direktmandat im Wahlkreis Böblingen. Sie wurde stellvertretende Vorsitzende sowie finanzpolitische und tierschutzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Nach der Wiederwahl 2021 stieg sie zur Umweltministerin auf – angesichts der Wahlversprechen ihrer Partei dürften auf wenigen Kabinettskollegen höhere Erwartungen liegen. Walker hat Respekt vor der "wahnsinnig großen Aufgabe", aber Bedenken lässt sie sich keine anmerken. "Es ist richtig, dass die Landesregierung den Klimaschutz als klares Topziel markiert hat. Die nächste Dekade entscheidet über das 1,5-Grad-Ziel." Wenn es nach Walker geht, entscheidet sie auch darüber, wer auf den Weltmärkten noch mitspielen kann. "Klimaschutzpolitik ist auch Wirtschaftspolitik", das habe nicht zuletzt der neue US-Präsident Joe Biden bekräftigt.

Die neue Ressortchefin weiß, dass zentrale Entscheidungen in Brüssel und Berlin getroffen werden. Sie erinnert aber daran, dass das Land im Bund beim CO2-Preis und der Windkraft-Südquote wesentliche Verbesserungen durchsetzen konnte. Diesen Kurs möchte sie fortführen. Persönlich freut sie sich auf das im Koalitionsvertrag anvisierte dritte Biosphärengebiet in Oberschwaben. Der Erhalt von Moorlandschaften, der damit angestrebt wird, soll unmittelbar dem Klimaschutz dienen.

Ein großer Teil ihrer Agenda werde ansonsten im Umsetzen der regional und international definierten Vorgaben und im öffentlichen Werben dafür bestehen. "In meinem Bekanntenkreis merke ich oft, dass Menschen überzogene Vorstellungen davon haben, was Politik tun kann. Politik muss mobilisieren, Rahmenbedingungen schaffen." Die Voraussetzungen seien so gut wie nie.

Persönlich bleibt Walker beim Schwimmen, Wandern und E-Bike-Fahren mobil. Zusammen mit ihrem Partner, einem Bildhauer, macht die Protestantin gern Urlaub in Oberitalien. Dort ist auch ihr Mischlingsrüde Mio zugelaufen.