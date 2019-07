Neckarsulm/Mosbach. (pol/van) Gleich zweimal hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag auf Geldautomaten im Großraum Heilbronn abgesehen. Die Täter sprengten gegen 3.30 Uhr jeweils einen Geldautomaten in Neckarsulm und Mosbach, wie die Polizei berichtet.

In Neckarsulm sollen die maskierten Täter mit einem silbernen Kombi direkt vor einer Bank in der Marktstraße gehalten haben. Beide trugen offenbar Skimasken und Ganzkörperschutzkleidung. Dank Aufnahmen der Überwachungskamera weiß die Polizei, dass das Duo vor der Sprengung das notwendige "Handwerkszeug" in den Vorraum der Bank getragen hatte. Nachdem sie den Automaten gesprengt hatten, fuhren sie in eine unbekannte Richtung weg. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist noch unklar.

Nur eine Viertelstunde später gab es eine Explosion im Vorraum einer Bank in der Mosbacher Kesslergasse. Zeugen sahen hier zwei Täter, die mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs waren. Nach Angaben der Beamten misslang hier die Sprengung jedoch, die Unbekannten mussten ohne Beute fliehen.

Sowohl in Neckarsulm als auch in Mosbach wurden Großfahndungen eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Hinweise gehen an die Kripo Heilbronn, Telefon 07131/104-4444, oder die Kripo Mosbach, Telefon 06261/8090.