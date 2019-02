Neckarsulm. (rnz) Die Betriebsführung des Freizeitbades Aquatoll in Neckarsulm wird wieder einem eigenen städtischen Werkleiter übertragen. Neuer Werkleiter wird der 36-jährige Bädermanager Lars Nielsen. Er wurde im vergangenen Dezember vom Gemeinderat gewählt und tritt seinen Dienst am 13. Mai an. Der Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerken Heilbronn endet zum 30. Juni. Dann übergeben die Stadtwerke Heilbronn die Betriebsführung des städtischen Eigenbetriebs Aquatoll an den neuen Werkleiter.

Lars Nielsen ist seit elf Jahren in der Bäderbranche tätig. Derzeit leitet er das Freizeitbad Wonnemar der Inter-Spa-Gruppe in Ingolstadt. In dieser Unternehmensgruppe begann Nielsen seine berufliche Laufbahn. Er war 2009 als stellvertretender Marketing-Leiter im Wonnemar-Freizeitbad Wismar tätig und wechselte anschließend als Marketing-Leiter an den Standort Ingolstadt. Nachdem er ein internes Trainee-Programm für Führungskräfte absolviert hatte, übernahm Nielsen 2015 die Funktion des Center Managers am Standort Backnang. 2017 wurde ihm die Betriebsleitung des Wonnemar-Freizeitbades in Ingolstadt übertragen.

Nielsen ist ausgebildeter Anlagenmechaniker in der Fachrichtung Versorgungstechnik und verfügt über betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Projekterfahrung im Umbau von Freizeitbädern.

Mit der Einsetzung des neuen Werkleiters strukturiert die Stadt Neckarsulm die Betriebsführung des Eigenbetriebs Aquatoll neu. Nielsen übernimmt mit der operativen und strategischen Werkleitung auch die Projektleitung bei der beschlossenen Sanierung und Attraktivierung von Freizeitbad und Saunalandschaft. Dieser zusätzliche Managementbedarf übersteigt die bereitstellbaren Management-Kapazitäten der Stadtwerke Heilbronn. Aus diesem Grund wird die technische und kaufmännische Betriebsführung, die seit 2015 in den Händen der Stadtwerke Heilbronn lag, wieder von der Stadt in Eigenregie übernommen.

Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit im Bäderbereich soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. So ist vorgesehen, dass die Stadtwerke Heilbronn auch weiterhin bei Personalengpässen unterstützend zur Verfügung stehen.