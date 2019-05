Neckarsulm. (rnz) Insgesamt 121 Staplerprofis stehen am Samstag, 18. Mai, in Neckarsulm in den Startlöchern für die nächste Runde der Deutschen Meisterschaften im Staplerfahren. Sechs Frauen und 115 Männer, alle im Besitz des für die Teilnahme verpflichtenden Staplerführerscheins, kämpfen nicht nur um den Titel Regionalmeister für Nord-Baden-Württemberg, sondern auch um die Starterlaubnis für das Finale der Deutschen Meisterschaften, das vom 19. bis 21. September in Aschaffenburg stattfindet.

Aus 25 bundesweit ausgetragenen Regionalmeisterschaften ziehen 60 Qualifizierte in die Finalrunde der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren ein - drei dieser Startplätze werden mit den Besten aus Neckarsulm besetzt. Zusätzlich können die fähigsten Frauen aus dem "Hofmann Stapler-Cup" Plätze in der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrerinnen erobern. Die schnellsten Gesamtzeiten von je drei Kollegen einer Firma gehen schließlich ins Ranking für die Firmen-Team-Meisterschaft ein.

Hintergrund Der "Stapler Cup" wurde 2005 erstmals als reine deutsche Meisterschaft ausgetragen - knapp 25.000 Anmeldungen sind seither bei dem Wettbewerb eingegangen, bei dem es um Präzision, Schnelligkeit und Übersicht auf dem Gabelstapler geht. 2007 wurde die Veranstaltung um den internationalen Team-Wettbewerb "International Championship" erweitert; seit 2008 wird auch eine Firmen-Team-Meisterschaft ausgetragen. Der erste Weltmeistertitel wurde 2014 an den Deutschen Stefan Theissen vergeben, 2019 muss er diesen Titel bei der zweiten World Championship verteidigen. Seit 2015 kämpfen auch zwölf Staplerfahrerinnen in einem separaten Finale um die Auszeichnung als beste Frau am Steuer eines Gabelstaplers. Veranstalter ist die Firma "Linde Material Handling". Prominente Gäste wie Kati Wilhelm, Tom Bartels, Henry Maske oder Oliver Kahn sammeln beim Finale in Aschaffenburg durch ihren Einsatz beim Prominentenrennen "Promi Cup" für den gemeinnützigen Verein "Stapler Cup hilft" Spenden. Fast 275.000 Euro konnten so bereits gesammelt und an Bedürftige weitergeleitet werden. (rnz)

Favorit in Neckarsulm ist der 54-jährige Uwe Holstein aus Oberderdingen, der bei der Firma "Hatz Moninger" arbeitet: Er kann seit Jahren konstant gute Leistungen im Wettbewerb abliefern und ging in Aschaffenburg 2017 sogar mit der Silbermedaille vom Platz. Er tritt an, um diesen Erfolg zu wiederholen, ebenso wie Magalie Deck und Jessica Neleßen, die beide schon beim Finale der Deutschen Meisterschaft der Staplerfahrerinnen in Aschaffenburg dabei waren.

Unter Staplerfans ist die Veranstaltung schon lange kein Geheimtipp mehr. Aber auch bei vielen, die im Alltag wenig mit der Logistikbranche zu tun haben, hat es sich herumgesprochen: Der "Stapler Cup" ist ein spannender Wettbewerb, eine echte Herausforderung für die Teilnehmer und ein nervenaufreibendes und zugleich unterhaltsames Spektakel für die Zuschauer.

Mithilfe unterschiedlicher Staplermodelle müssen auf verschiedenen Parcours logistische, aus dem Arbeitsalltag der Fahrer abgeleitete Aufgaben in Bestzeit absolviert werden. "Zum Beispiel soll auf der Staplergabel eine lange Stange durch einen schmalen Parcours balanciert werden, dann müssen kleinste Fässchen mit auf den Zinken montierten Modellstaplern verladen werden oder es gilt, in einem dritten Parcours eine Kiste in einen engen Kasten einzusetzen", erklärt Hofmann-Geschäftsführerin Britta Hofmann-Maneth das Reglement.

Oberstes Ziel ist immer die Einhaltung aller arbeitsplatzrelevanten Sicherheitsvorschriften. Denn, so Hofmann-Maneth weiter: "Erklärte Absicht des ,StaplerCup‘ ist es, durch das Training einer besonders aufmerksamen und umsichtigen Fahrweise zur Vermeidung von Unfällen in Lagern und Logistikbetrieben beizutragen."

Abwechslungsreich ist auch das Rahmenprogramm auf dem Gelände der Firma Hofmann Fördertechnik GmbH in der Silcherstraße 34 in Neckarsulm-Obereisesheim. Junge Gäste kommen in der Hüpfburg, mit ferngesteuerten Staplern, Glitzertattoos oder beim Dekorieren von Cupcakes auf ihre Kosten; auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Spaß haben auch die Großen beim Segway-Fahren, als Beifahrer in einem Tesla, beim Rodeo-Reiten oder mit dem "Magic Lifter", in dem sich das Geschehen aus luftiger Höhe betrachten lässt.

Vom 19. bis 21. September erwarten die Finalteilnehmer der Meisterschaften im Staplerfahren in Aschaffenburg drei Tage mit spannenden Wettbewerben in vier Disziplinen - darunter die Weltmeisterschaft im Team und im Einzel - vor bis zu 15.000 Zuschauern.