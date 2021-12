Neckarsulm. (rnz) Der Abwasserzweckverband (AZV) Unteres Sulmtal hat die Weichen für eine weitergehende Stufe der Abwasserreinigung gestellt. Auf dem Gelände der Verbandskläranlage Neckarsulm betreibt der AZV eine Versuchsanlage, um Spurenstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. In dieser sogenannten vierten Reinigungsstufe werden Arzneimittelrückstände und weitere Spurenstoffe wie Röntgenkontrastmittel, Duftstoffe aus Körperpflege- und Reinigungsmitteln, Pflanzenschutzmittel, Industriechemikalien und Flammschutzmittel aus dem Abwasser gelöst. Die Projektpartner informierten sich jetzt vor Ort über den aktuellen Stand des großtechnischen Versuchsaufbaus.

Stellvertretend für den Vorsitzenden des AZV, Oberbürgermeister Steffen Hertwig, begrüßte Timo Frey, Bürgermeister der Stadt Bad Friedrichshall, die Experten. Zu den Projektpartnern gehören das Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg (KomS), die Universität Kassel, das Büro Weber-Ingenieure aus Pforzheim sowie der AZV Unteres Sulmtal als Betreiber der Kläranlage. Auch das Landesumweltministerium, das Regierungspräsidium Stuttgart und der Landkreis Heilbronn unterstützen das Projekt "PAKAuf" (Pulveraktivkohle im Aufstaubetrieb).

Die Verbandskläranlage ist seit 2012 leistungsmäßig auf 200.000 Einwohnerwerte erweitert, doch trotz des modernen Ausbaustandards stößt die Technik bei Spurenstoffen an ihre Grenzen. Arzneimittel und Chemikalien gelangen täglich mit dem häuslichen Abwasser in die Kläranlage. Weil sie dort mit der bisherigen Technik nicht ausreichend entfernt werden können, finden sich die Spurenstoffe in Flüssen, Bächen und Seen wieder. Manche dieser chemischen Verbindungen können sich schon in sehr geringen Konzentrationen nachteilig auf Kleinlebewesen und Tiere auswirken.

Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde auf der Kläranlage Steinhäule in Ulm/Neu-Ulm ein innovatives Verfahren zur Entfernung von Spurenstoffen mit Hilfe von Pulveraktivkohle (PAK) entwickelt: Die gemahlene Aktivkohle wird nach der dritten Reinigungsstufe in das bereits weitgehend gereinigte Abwasser gegeben. Ihre poröse Oberfläche ist so beschaffen, dass sie viele der Spurenstoffe an sich bindet (Adsorption). Danach wird die Pulveraktivkohle mitsamt den adsorbierten Spurenstoffen im Sedimentationsbecken wieder vom Abwasser getrennt, zusammen mit dem Klärschlamm getrocknet und schließlich verbrannt.

Mit diesem technischen Verfahren können bis zu 80 Prozent der Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt werden. Nachteil des Ulmer Verfahrens ist jedoch der große Flächenbedarf und ein hoher Aufwand an Prozess-, Verfahrens- und Maschinentechnik. Daher will der AZV an die innovative Verfahrenstechnik der Sequentiellen Biologischen Reinigung (SBR) mit Bioreaktoren anknüpfen, die auch beim platzsparenden und zugleich umweltverträglichen Ausbau der Kläranlage zum Einsatz kam. "Ziel ist es, das Ulmer Verfahren auf der Kläranlage Neckarsulm als SBR-Verfahren auszubilden", erläuterte der Geschäftsführer des AZV Unteres Sulmtal, Thorsten Morhaus. "Die verschiedenen Prozessschritte werden dabei nicht in jeweils separaten Bauwerken oder Reaktoren, sondern in einem einzigen Bauwerk phasenweise nacheinander durchlaufen."

Eine solche SBR-Versuchsanlage wird derzeit auf der Kläranlage Neckarsulm getestet. Die Versuchsanlage in Form eines vier Meter hohen und zwei Meter breiten Behälters wirkt zwar unspektakulär, wie Dr. Steffen Metzger vom Büro Weber-Ingenieure feststellte. "Dieses Projekt wird aber noch mal richtungsweisend sein. Die ersten Ergebnisse sind sehr positiv."

Bei einem Reaktorvolumen von 12,6 Kubikmetern werden pro Tag 200 Kubikmeter Abwasser mit Pulveraktivkohle behandelt. Die im Versuchsbetrieb gesammelten Erfahrungen werden in der Verbandsversammlung vorgestellt. "Wir befinden uns hier in einem gewerblich-industriell stark verdichteten Raum", merkte Bürgermeister Frey an. "Umso wichtiger ist es, dass wir im Sinne des Naturschutzes nachhaltig handeln. Wie werden der Verbandsversammlung vorschlagen, dass wir uns dieser Verantwortung stellen und die vierte Reinigungsstufe bauen."

Stimmt die Verbandsversammlung zu, könnte die separate Adsorptionsstufe auf der Kläranlage im Endausbau drei Reaktoren umfassen und 500 Liter Abwasser pro Sekunde behandeln. Als Standort ist eine derzeit noch an die Audi AG verpachtete Fläche hinter dem Hochwasserpumpwerk Weidach vorgesehen. Frey rechnet mit Baukosten in zweistelliger Millionenhöhe. Vom Land, das auch die Versuchsanlage fördert, könnte der AZV einen 20-Prozent-Zuschuss erhalten. "Wir hoffen aber auf einen zusätzlichen Innovationszuschlag", sagte Frey. Sofern die Verbandversammlung den entsprechenden Grundsatzbeschluss fasst, könnte der AZV im Frühjahr 2022 mit der Planung der vierten Reinigungsstufe beginnen. Baubeginn wäre dann voraussichtlich im Herbst 2024.