Neckarsulm. (rnz) Die Neckarsulmer stimmen am Sonntag, 22. September, in einem Bürgerentscheid über den geplanten Bau des B 27-Anschlusses "Binswanger Straße" ab. Kurz vor dem Urnengang hat sich Oberbürgermeister Steffen Hertwig in einer Videobotschaft an die Bürger gewandt, um die wichtigsten Fakten zu diesem städtischen Straßenbauprojekt richtigzustellen.

"Leider kursieren in der Stadt viele einseitige und fehlerhafte Darstellungen, die jüngst durch einen Flyer der Anschlussgegner befeuert wurden", beklagt Steffen Hertwig. Mit einem eigenen Flyer wendet sich die Stadt nun gegen irreführende Falschinformationen und rückt aus seiner Sicht die Fakten gerade. Videofilm und Infoflyer können auf der städtischen Internetseite unter www.b27.neckarsulm.de aufgerufen werden.

OB Hertwig fasste noch einmal die Argumente zusammen, die aus Sicht der Stadt für den Anschluss sprechen. Das Vorhaben sei für eine funktionierende Infrastruktur erforderlich, um die Arbeitsplätze in der Stadt zu sichern. Ebenso habe die Stadt in einem Verkehrsgutachten nachgewiesen, dass die Innenstadt durch den Anschluss deutlich vom Verkehr entlastet wird. Das Gutachten habe ferner ergeben, dass durch den Anschluss in Neckarsulm 4200 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen könnten, und zwar unabhängig von den gewerblichen Entwicklungen in den Nachbarstädten.

Der Vorentwurf der Stadt stelle die einzig mögliche und realisierbare Planung dar. Alternative Planungen wurden geprüft, wieder verworfen oder sind schlicht nicht genehmigungsfähig. Dies gilt vor allem für den von der Bürgerinitiative geforderten verkleinerten, sogenannten "smarten" Anschluss.

Die Binswanger Straße werde nicht dreispurig ausgebaut, sondern bleibe Gemeindestraße mit einer deutlich geringeren Verkehrsbelastung. Für den Abbiegeverkehr werde lediglich eine 150 Meter lange Aufstellspur hinzugefügt. Die Geh- und Radwege bleiben erhalten.

Die geplanten Gesamtbaukosten betragen laut Mergel knapp 42 Millionen Euro. Der städtische Kostenanteil soll 22,6 Millionen Euro betragen. Der Differenzbetrag wird vom Bund getragen.

Sobald das Ergebnis des Bürgerentscheids feststeht, beginnt das Regierungspräsidium Stuttgart damit, den vierspurigen Ausbau der B 27 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Neckarsulm und dem Knoten L 1095/K 2116 (Amorbach-Knoten) zu planen. Erst im Zuge dieser Planungen entscheidet sich, ob der Halbanschluss Neuenstädter Straße/Spitalstraße wegfällt oder erhalten bleibt. Der Ausbau der B 27 sei nicht Bestandteil des Bürgerentscheids. Diese Bundesmaßnahme wird in jedem Fall realisiert, unabhängig vom Ausgang.

Mergel weist darauf hin, dass der weitere dreispurige Ausbau der B 27 bis Bad Friedrichshall-Kochendorf im Rahmen des Mobilitätspaktes verlässlich zugesagt worden sei. Für die Finanzierung seien Bundesmittel vorgesehen. Planung und Bau erfolgten in Auftragsverwaltung durch das Land. Auch der Ausbau des Amorbachknotens sei Bestandteil des Mobilitätspaktes. Straßenbaulastträger sind Land und Kreis. Dieser Knotenpunkt werde über kurzfristige Maßnahmen (in den Audi-Werksferien 2020) ertüchtigt und mittelfristig weiter optimiert.

Abschließend warnt OB Hertwig davor, den Klimaschutz und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gegeneinander auszuspielen. "Den B 27-Anschluss als Klimakiller und Verlust der gesunden Lebensqualität in Neckarsulm hinzustellen, ist unangemessen, polemisch und verzerrt die Tatsachen völlig." Verbunden mit einem Wahlaufruf appelliert er: "Lassen Sie nicht zu, dass ein wichtiges und wirksames Verkehrsinfrastrukturprojekt verhindert und dies mit Klimaschutz begründet wird."

Die Ergebnisse des Bürgerentscheids sind ab 18 Uhr online unter www.neckarsulm.de abrufbar. Ein Link auf der Startseite führt zur Wahl-App "Votemanager". Mit Hilfe dieser App kann die Auszählung der Stimmen "live" mit verfolgt werden. Der Link "Stimmbezirke" zeigt Zwischenergebnisse an, die laufend aktualisiert werden. Zudem werden die Wahlergebnisse am Sonntagabend von 18 Uhr an auf einer Leinwand im Rathausfoyer gezeigt.