Neckarsulm. (pol/mare) Es war Brandstiftung - und der Brandstifter wurde schon erwischt: Wie die Polizei mitteilt, soll ein 50-jähriger Deutscher das Einkaufszentrum Kaufland in der Rötelstraße am letzten Montag angezündet haben.

Seit Donnerstag fahndete die Polizei intensiv nach dem Täter - auch mithilfe eines Fotos, das veröffentlicht wurde. Und aus der Bevölkerung kam tatsächlich der entscheidende Tipp.

Deshalb wurde am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ein 50-jähriger Verdächtiger festgenommen. Der Mann lebte seit wenigen Wochen in Heilbronn. Im Laufe des Montags wurde der Mann bereits einem Haftrichter beim Heilbronner Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde vollzogen, der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den Tatvorwürfen schweigt er bislang.