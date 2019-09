Wahlleiter Michael Harst und seine Kollegin haben am Sonntag die Wahlzettel der Bürger, die ihr Kreuz in der Gerokstraße machten, entgegengenommen. Foto: Anjoulih Pawelka

Neckarsulm. (jou) Es ist wohl das Streitthema schlechthin - der Anschluss der B27 an die Binswanger Straße. Am Sonntag fand nun der Bürgerentscheid statt. Nach vorläufigen Zahlen (Stand 19 Uhr), haben die Bürger sich mit 57,39 Prozent gegen die Pläne der Stadt gestellt. Die Mindeststimmenzahl wurde bis dahin allerdings nicht erreicht (eine genauere Analyse gibt es am morgigen Dienstag).

Die Wahlbeteiligung lief nur schleppend an. So hatten am Nachmittag um 14 Uhr gerade einmal 13 Prozent der Wahlberechtigten im Wahllokal im Rathaus ihr Kreuzchen gemacht. Weitere zehn Prozent online. In seiner Schicht seien bisher eher jüngere Leute an die Urne gegangen, erzählt Wolfgang Sturm. Der ehrenamtliche Wahlhelfer ist erfahren. Er macht die Arbeit seit fast 40 Jahren. Warum sich nur so wenig Leute beteiligen, ist für Sturm dennoch nicht ersichtlich. Immerhin wäre die Innenstadt Ja auch von der Anschlussstelle betroffen.

Im Rathaus sind sich zu dieser Zeit alle Bürger, die wählen gegangen sind, einig. Sie haben für ja gestimmt, sind also gegen die Baumaßnahmen. Denn auf dem Wahlzettel steht: "Sind Sie dagegen, dass das Straßenbauprojekt ,B27-Anschluss an die Binswanger Straße‘ verwirklicht wird?" Für ihn sei es ein Bürgerrecht, dass er sich engagiere, erzählt ein junger Mann, der gerade auch sein Kreuz bei Ja gemacht hat. "Wenn ich nicht wählen gehe, dann darf ich mich auch nicht beschweren", sagt er. Für ihn sei das Projekt zu teuer und würde "nichts bringen". Dann gäbe es zum Beispiel eben Staus am Knoten Amorbach. "Das ist ein Rattenschwanz". Ähnlich sieht es auch eine Wählerin im mittleren Alter. Für sie gehört es zur Demokratie, dass sie zur Wahl geht und ihr Kreuz setzt.

Knapp zwei Kilometer entfernt, im Wahllokal in der Gerokstraße, ist es am Nachmittag ebenfalls recht ruhig. Trotzdem sind hier schon mehr Leute an die Urne gegangen. Immerhin betrifft es die Bürger hier unmittelbar. Vielleicht auch deswegen liegt die Wahlbeteiligung dort auch bei 31,5 Prozent.

Damit der Bürgerentscheid überhaupt gültig sei, müssten 40 Prozent der 19.073 Wahlberechtigten im ganzen Gebiet wählen gehen, erklärt Micheal Harst, einer der ehrenamtlichen Helfer. Von diesen müssten dann wiederum 20 Prozent mit ja stimmen, damit das Projekt nicht durchgeführt wird. Wahlleiter Harst sieht aber durchaus Potenzial, dass sie hier in der Gerokstraße sogar auf 50 Prozent Wahlbeteiligung kommen.

Das Projekt hat die Gemüter erhitzt. So kritisierte die Bürgerinitiative, dass die Kosten von rund 38 Millionen Euro, von denen die Stadt 21 Millionen Euro zahlen müsste, für den Bau zu hoch seien und das Geld an anderer Stelle fehle. Die Befürworter argumentierten hingegen, dass das Projekt dafür sorge, dass der Verkehr aus dem Weinsberger Tal nicht mehr durch die Stadt fahren müsse.