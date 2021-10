Das Ziel, den Standort Neckarsulm fit für die Zukunft zu machen, ist anvisiert. Audi will das unter anderem mit diesem inzwischen weiter fortgeschrittenen Neubau eines Multifunktionsgebäudes erreichen, in dem ab dem kommenden Jahr verschiedene Abteilungen der technischen Entwicklung gebündelt werden sollen. Außerdem werden eine neue Lackiererei und eine neue Produktionsstraße gebaut. Archivfoto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Neckarsulm. Obwohl der Autobauer Audi in Neckarsulm derzeit viele Millionen Euro investiert und noch weitere investieren will, machen sich etliche Mitarbeiter weiterhin Sorgen um die Zukunft des Standorts und damit auch um ihre eigenen beruflichen Perspektiven. Das wurde erst vor wenigen Tagen bei zwei Open-Air-Informationsveranstaltungen des Betriebsrats im Werk erneut deutlich, an der mehr als 3300 Mitarbeiter teilnahmen. Es sei "allerhöchste Zeit", dem Vorstand "die Ängste und Sorgen" direkt aufzuzeigen, sagte der scheidende Betriebsratsvorsitzende Rolf Klotz und forderte von der Konzernspitze verbindliche Zusagen zur mittelfristigen Zukunft des Werks und zur geplanten Produktion von E-Fahrzeugen in Neckarsulm. "Wir haben zwar eine Beschäftigungssicherung bis 2029, wissen aber ab 2027 nicht mehr, wie die Mannschaft beschäftigt werden soll."

Klotz erinnerte daran, dass der Audi-Vorstand das Werk Neckarsulm erst 2019 mittelfristig zum Verbrennerstandort erklärt hatte, um 2021 dann zu verkünden, dass 2026 das letzte Modell mit Verbrennungsmotor anlaufen solle. "Das wirft bei uns viele Fragen auf", sagte der Betriebsratschef und forderte nicht nur ein "volumenstarkes E-Modell", sondern auch einen klaren "Masterplan" für die Transformation der Sparte Technische Entwicklung. Schnelle und klare Aussagen von der Konzernspitze dazu seien auch deshalb wichtig, um alle Beschäftigten auf den Weg der Transformation mitzunehmen und sie rechtzeitig zu qualifizieren. "Unsere starke Mannschaft hat eine Perspektive und Standortsicherung auch über die zweite Hälfte des Jahrzehnts verdient", sagte Klotz.

Mit dem Ziel, im Jahr 2030 drei Millionen Audis zu verkaufen, verfolge das Unternehmen einen klaren Wachstumskurs, der das Produktionsvolumen der Werke langfristig sicherstellen werde, entgegnete Audi-Vorstandsvorsitzender Markus Duesmann. Die strategische Ausrichtung sei nun klar definiert, und man habe jetzt ausreichend Zeit, den Wandel geordnet zu gestalten und die Mitarbeitenden auf diesem Weg mitzunehmen. "Neckarsulm hat bereits heute die besten Perspektiven und die richtigen Weichen gestellt", versicherte Duesmann.

Den Plänen zufolge soll zunächst die nächste Generation der A4-/A5- und der A6-/A7-Baureihe – also klassische Verbrennermotoren – für eine stabile Auslastung in den nächsten Jahren für den Standort sorgen. Neckarsulm spielt Duesmann zufolge darüber hinaus aber auch eine wichtige Rolle für die elektrische Zukunft des Gesamtkonzerns. Der Audi-Chef kündigte zeitnah weitere Details zur Ansiedlung wichtiger Zukunftstechnologien in der Technischen Entwicklung in Neckarsulm an.

Dem Betriebsrat geht das nicht weit und nicht schnell genug. Er fordert eine rasche Entscheidung darüber, welche elektrischen Modelle künftig in Neckarsulm gefertigt werden sollen: "Wenn im Konzern alle Stücke vom E-Fahrzeug-Kuchen verteilt sind, ist es zu spät", stellte Klotz in Richtung Duesmann klar.

Kurz vor der Open-Air-Versammlung hatte Produktionsvorstand Peter Kössler zugesichert, den Standort "auch mit Blick auf die Produktion künftiger E-Modelle" fit für die Zukunft zu machen. Dazu beitragen soll der baldige Bau einer neuen, flexibleren Montage, die mit kurzen Wegen die Effizienz steigern soll. Dazu sollen zwei alte Gebäude ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion abgerissen werden.

Die geplante neue Montagestraße soll 2024 in Betrieb gehen und bereits für künftige Elektromodelle ausgelegt sein, aber auch eine sogenannte Mischfertigung von herkömmlichen und E-Modellen ermöglichen. Das soll einerseits die Flexibilität mit Blick auf die verschiedenen Baureihen erhöhen, aber auch Produktionsspitzen "während der Hochphase der Fertigung kommender Standortmodelle" absichern.

Bereits im kommenden Frühjahr soll außerdem die Lackiererei umgebaut und modernisiert werden. Dabei will der Konzern in Neckarsulm einen neuen, ressourcenschonenden Lackierprozess für die B- und C-Reihe etablieren. Das Ziel: Bis 2025 soll die Lackiererei zu den modernsten der Automobilbranche zählen. Zudem soll Ende 2022 ein fünfstöckiger Neubau fertig sein, in dem dann die verschiedenen Bereiche der Technischen Entwicklung gebündelt werden. "Diese Investitionen sind ein klares Bekenntnis des Konzerns zum Standort", sagt Produktionsvorstand Kössler.