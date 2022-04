Neckarsulm. (rnz) Eine der wichtigsten kommunalpolitischen Fragen der jüngsten Zeit in der Stadt Neckarsulm ist entschieden: Die Stadt wird das "Aquatoll"-Erlebnisbad und die angeschlossene Sauna nicht sanieren. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten 24 Mitglieder einschließlich Oberbürgermeister Steffen Hertwig gegen den Baubeschluss zur Komplettsanierung. Für die Sanierung votierten zwei Mitglieder. Es gab eine Enthaltung.

Das Erlebnisbad mit Sauna bleibt noch bis Sonntag, 15. Mai, geöffnet. Ab dem 16. Mai stellen das Bad und die Sauna den öffentlichen Betrieb unter städtischer Regie endgültig ein. Das "Aquatoll"-Sportbad ist von dieser Entscheidung nicht betroffen und bleibt weiter regulär geöffnet. Das Ernst-Freyer-Bad im Ortsteil Obereisesheim öffnet am 15. Mai zur diesjährigen Freibadsaison. Aus personellen Gründen ist der parallele Betrieb von Freibad und Erlebnisbad nicht möglich. Daher wird der Beginn der Freibadsaison um zwei Wochen verschoben.

Nachdem sich die Gemeinderatsfraktionen bereits in der Sondersitzung am 21. März gegen die Komplettsanierung ausgesprochen hatten, kam die Entscheidung nicht überraschend. An der öffentlichen Sitzung in der Ballei-Sporthalle nahmen etwa 100 Besucherinnen und Besucher teil. Nach dem deutlichen Mehrheitsvotum herrschte "Totenstille im Saal", wie OB Hertwig die Atmosphäre beschrieb. "Für viele von uns ist das Erlebnisbad aus Neckarsulm kaum wegzudenken", stellte er fest. "Und da bin ich ganz ehrlich: Mir geht es genauso."

Angesichts der hohen Sanierungskosten stand die Entscheidung für den Oberbürgermeister jedoch fest: "Ich persönlich halte es für schwer verantwortbar, für Sanierung und Attraktivierung des ’Aquatoll’ fast 40 Millionen Euro auszugeben, dazu jedes Jahr zwei Millionen Euro allein für den Betrieb des neuen Bads." Die Belastung für die Stadt über alle Badbereiche inklusive Abschreibungen bezifferte der Oberbürgermeister auf mindestens sechs Millionen Euro im Jahr. "Das ist zu viel", befand er.

Diesem Urteil schlossen sich die Gemeinderatsfraktionen an. Sie machten gleichzeitig deutlich, wie schwer ihnen die schmerzhafte Entscheidung fällt und dass sie dabei dem Verstand und nicht dem Herzen folgen.

Der Beschluss gegen die Sanierung bedeutet nicht, dass jetzt der Abriss des "Aquatoll" bevorsteht. Darauf wies OB Hertwig ausdrücklich hin. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung vielmehr, ein Interessenbekundungsverfahren für den Teil- beziehungsweise Vollbetrieb des "Aquatoll" durch einen privaten externen Betreiber vorzubereiten. Ziel dieses Verfahrens ist es, auf dem Markt zu erkunden, ob womöglich ein privater Investor Interesse hat, das Erlebnisbad zu übernehmen. Hertwigs Aussagen zufolge soll es bereits einen Interessenten für das Gesamtbad und mehrere Interessenten nur für die Sauna geben.

Da die Möglichkeit einer kompletten oder teilweisen Privatisierung nicht ausgeschlossen ist, wird das "Aquatoll" ab 16. Mai wie zu Lockdown-Zeiten in den technischen Ruhezustand versetzt. Die Regeltechnik wird dann auf ein Mindestmaß reduziert, um die Bausubstanz zu erhalten. Im Falle einer Investorenlösung müsste der neue Betreiber entscheiden, wie er mit der vorhandenen Bausubstanz umgeht.

Darüber hinaus beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, ein Konzept für eine Ideenwerkstatt vorzubereiten. Im Rahmen dieses Formats sollen die verschiedenen Nutzergruppen Ideen für die Neckarsulmer Bäderlandschaft der Zukunft erarbeiten. Das genaue Format und den Zeitplan muss der Gemeinderat noch festlegen.

Info: Die Stellungnahmen der Fraktionen können unter www.baederlandschaft-neckarsulm.de nachgelesen werden.