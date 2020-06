Heilbronn. (cab) Am Wochenende vom 5. bis 7. Juni wird die A 6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Weinsberger Kreuz in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte das Konsortium "ViA6West" zum Ausbau der Autobahn jetzt mit. Demnach macht die geplante Demontage der Behelfsbrücke für die Kreisstraße 2125 die Sperrung nötig. Diese hat zwei "Zeitfenster".

Am Freitag, 5. Juni, um 23 Uhr beginnt die Sperrung der Fahrbahnen in Richtung Mannheim. Diese werden voraussichtlich am Samstag, 6. Juni, um 20 Uhr wieder geöffnet. Die Fahrbahnen der Gegenrichtung nach Nürnberg werden am Samstag, 6. Juni, gegen 7 Uhr geschlossen und am Sonntag, 7. Juni, um 7 Uhr für den Verkehr freigegeben. In Richtung Nürnberg folgt man an der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm der Umleitung 69 bis zur Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen. Von hier aus folgt man in der Gegenrichtung Mannheim der Umleitung 58 bis zur Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm – oder man umfährt die Sperrungen an jenem Wochenende weiträumig.