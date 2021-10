Stuttgart/Heilbronn. (dpa/lsw) Sozialminister Manne Lucha (Grüne) will auf den Platzmangel im Maßregelvollzug reagieren und zwei neue Standorte schaffen. "Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz in Heidelberg schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär ungefähr 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen", sagte Lucha. Nach einem weiteren Standort werde gesucht.

Laut Lucha ist der Druck wegen des Platzmangels groß. "Wir haben momentan in Baden-Württemberg alleine 120 Personen in der Organisationshaft. Diese Personen warten im Gefängnis darauf, dass sie in den geschlossenen Maßregelvollzug überführt werden. Der Druck ist enorm, dass wir zeitnah genügend neue Plätze schaffen", sagte der Sozialminister.

Lucha erklärte, dass es in den offenen Stationen im Maßregelvollzug immer wieder zu Ausbrüchen komme. "Wir hatten bislang in diesem Jahr rund 200.000 Lockerungsmaßnahmen, also Patienten aus den offenen Stationen konnten die Klinik unter Auflagen und unter Aufsicht zeitweise verlassen. Aus dem offenen Bereich gab es 2021 bislang 45 Entweichungen, im Jahr 2020 waren es insgesamt 88." Nach den jüngsten Ausbrüchen aus der geschlossenen Station des Maßregelvollzugs in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist eine Debatte über die Sicherheit in den Einrichtungen entfacht.

In den Maßregelvollzugseinrichtungen werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Beim Maßregelvollzug steht der Therapieauftrag vor dem Sicherheitsauftrag.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 17.50 Uhr

Debatte über Sicherheit in Psychiatrien hält nach Ausbruch an

Stuttgart. (dpa) Nach dem Ausbruch von vier Männern aus dem geschlossenen Teil einer Psychiatrie vor knapp zwei Wochen verlangt die SPD-Fraktion, die landesweit fünf Maßregelvollzugsanstalten zu überprüfen. "Die vier Ausbrecher haben ihre Flucht mutmaßlich mit einem Mobiltelefon geplant und das Gebäude über ein nicht vergittertes Flurfenster verlassen", sagte Strafvollzugsexperte Jonas Weber in Stuttgart.

Besorgniserregend sei, dass Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) keinen Überblick über die Sicherheitsdefizite der Einrichtungen habe. "Daher ist eine landesweite Untersuchung nötig, um Sicherheitsrisiken in allen fünf Standorten auszuschließen und weitere Bedrohungslagen für die Bevölkerung zu vermeiden", sagte Weber.

Die vier Männer waren in einem unbeobachteten Moment am Mittwochabend der vorvergangenen Woche aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg im Kreis Heilbronn geflohen. Einer von ihnen wurde einen Tag später festgenommen. Die anderen drei - 24, 28 und 36 Jahre alt - sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihnen.

Zur Flucht nutzten die Männer einen schweren Beistelltisch mit Metallplatte. Damit drückten sie die Panzerglasscheibe des Flurfensters nach außen aus dem Rahmen. Danach seilten sie sich an aneinander geknoteten Leintüchern ab. Videoaufzeichnungen belegen, dass sich das innerhalb von weniger als 30 Sekunden abgespielt hat. Bei den Männern stand der Abbruch der Therapie bevor. Dies bedeutet, dass sie ins Gefängnis zurückgeschickt worden wären.

In Weinsberg hat es laut Ministerium seit 2005 keinen Ausbruch mehr aus dem gesicherten Bereich gegeben. Seit 2017 seien die Plätze des Maßregelvollzugs in den Zentren für Psychiatrie (ZfP) um rund 20 Prozent erhöht worden, von 1049 auf 1273 Plätze.

Es dürfe nicht sein, dass etwa 20 Prozent mehr Patienten im Maßregelvollzug mit derselben Personalstärke und mit derselben Technik wie vor der Überbelegung bewacht würden, sagte SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl. Außerdem müsse man sich mehr auf die Therapieabbrecher konzentrieren. "Hier ist eine Nachjustierung unbedingt nötigt. Das ist eine der Lehren von Weinsberg. Alle vier Ausbrecher standen vor dem Abbruch der Therapie und damit vor einer unmittelbaren Überstellung in den Strafvollzug."

In den Maßregelvollzug kommen psychisch kranke und suchtkranke Menschen. Bei den Suchtkranken wird nach Auskunft des Sozialministeriums seit Jahren eine Veränderung der Patientenklientel beobachtet. "Den Einrichtungen werden, so klagen Praktiker aus der Forensik, in nicht unerheblichem Umfang Patienten zugewiesen, bei denen keine eindeutige Abhängigkeitserkrankung vorliegt, sondern eher ein missbräuchlicher Drogenkonsum als Teil des delinquenten Lebenswandels." An einer Reform des Paragrafen 64 StGB (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) werde gearbeitet. Die Arbeit der Bund-Länderarbeitsgruppe stehe kurz vor dem Abschluss.

Unterdessen gab es am Montag einen weiteren Ausbruch aus der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Der 42-Jährige wurde am selben Tag noch gefasst.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 12.23 Uhr