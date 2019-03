Das Sozialgericht Heilbronn hält die Mietobergrenzen in Heilbronn für rechtsunwirksam. Danach beruhen sie nicht auf einem dafür verlangten "schlüssigen Konzept". Geklagt hatte eine Mutter mit ihrer Tochter, weil das Jobcenter nicht die volle Miete der Zwei-Zimmer-Wohnung in Höhe von 587 Euro, sondern nur 470 Euro übernommen hatte. Symbolfoto: dpa

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn das "Muster-Urteil" des Sozialgerichts Heilbronn zur Mietobergrenze rechtswirksam wird, dann wird dies "erheblich finanzielle Auswirkungen" auf die Stadt haben. So kommentiert der Pressesprecher des Sozialgerichts Heilbronn, Joachim von Berg, den Richterspruch seiner Behörde.

Danach beruhen die Mietobergrenzen in Heilbronn nicht auf einem dafür verlangten, "schlüssigen Konzept", sodass das vorhandene Konzept "zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenze" ungeeignet sei. Betroffen von dem Urteil sind vor allem Empfänger von Hartz IV und Sozialhilfe. Derzeit seien zahlreiche, mit Blick auf das "Musterverfahren" ruhend gestellte, Klagen beim Sozialgericht anhängig, so heißt es, in denen ebenfalls streitig sei, bis zu welcher Höhe die Mietkosten von Hartz IV- sowie Sozialhilfeempfängern in Heilbronn zu übernehmen sind.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der angemessene Quadratmeterpreis einer Wohnung sowohl für die Miete selbst als auch für die Mietnebenkosten mittels eines sogenannten "schlüssigen Konzepts" für einen Vergleichsraum zu ermitteln. Dieses müsse "eine hinreichende Gewähr dafür bieten, dass es die aktuellen Verhältnisse des örtlichen Wohnungsmarktes wiedergibt". Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Urteils wurde eine Berufung zugelassen.

Bei dem zur Verhandlung anstehenden Fall ging es um eine Mutter und ihre Tochter, die in einer 67 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung in Heilbronn leben. Die Mietkosten betragen (bezogen auf den streitigen Termin im Juli und August 2017) monatlich 587 Euro. Darin enthalten waren 50 Euro Nutzungsgebühr für die Einbauküche und sieben Euro für "kalte Nebenkosten".

Das Jobcenter der Stadt Heilbronn übernahm die Unterkunftskosten unter Berufung auf ein von der Stadt beauftragten Firma "A" entwickeltem "schlüssigem Konzept" aber nur bis 470 Euro. Die Klage dagegen war nun erfolgreich. Das "schlüssige Konzept" der Stadt Heilbronn sei unwirksam, urteilte das Heilbronner Sozialgericht.

Der Grund liege in der Erhebung der Daten, sie sei "in wesentlichen Teilen nicht valide", die Authentizität der Daten und deren Ermittlung zur Situation auf dem Heilbronner Wohnungsmarkt stellt das Gericht in Frage und stattdessen umfangreiche eigene Berechnungen an - um dann eben zu dem besagten Schluss zu kommen und gleichzeitig festzustellen, dass die maßgeblichen Erwägungen auf sämtliche vom schlüssigen Konzept erfassten Haushalte übertragbar seien.

"Das Sozialgericht Heilbronn hat aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Urteils ausdrücklich eine Berufung zugelassen. Daher wird das Jobcenter Stadt Heilbronn auch diese Zulassung ausschöpfen und gegen das Urteil in Berufung gehen. Die Stadt Heilbronn hält das ,schlüssige Konzept‘ weiterhin für anwendbar," sagte Sozialbürgermeisterin Agnes Christner zum Urteil. Auf die Details wolle man später eingehen.