Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Als Muhterem Aras (52) 2016 zur Landtagspräsidentin gewählt wurde, galt das als zukunftsweisendes Signal: Die Alevitin ist die erste Frau, die erste Grüne, die erste Muslimin, die das Parlament führt.

Frau Aras, zur "Halbzeit" im Amt: Haben sich für Sie die Erwartungen erfüllt, mit denen Sie als Landtagspräsidentin gestartet sind?

Es ist ein wunderbares Amt, weil man parteiübergreifend an ganz grundsätzlichen Themen arbeitet. Mir ist es immer wichtig, dass ich als die erste Frau und auch mit Einwanderungsgeschichte in diesem Amt wahrgenommen werde. Das wird von den Bürgerinnen und Bürgern auch als Signal wahrgenommen.

In dieser Festwoche "100 Jahre Frauenwahlrecht" richtet sich der Blick allerdings immer wieder auf die schlechte Repräsentation von Frauen im Landtag. Da wurden ja einige Erwartungen nicht erfüllt - zuletzt durch das Scheitern der Reformpläne für das Landtagswahlrecht.

Ich würde mir wünschen, dass sich im Parlament die Gesellschaft widerspiegelt. Fakt ist aber, dass wir gerade einmal ein Viertel weibliche Abgeordnete haben. Der Weg, wie wir das ändern, darüber gibt es unter den Fraktionen leider keinen Konsens. Allerdings freut es mich, dass anlässlich des 100-jährigen Jubiläums die Bundeskanzlerin Parität fordert, dass die Bundesjustizministerin eine Wahlrechtsänderung und eine Quote befürwortet. Auch meine Erfahrung sagt mir, dass es ohne verbindliche Vorgaben nicht gehen wird.

Mit solchen Reden ist ja aber noch nichts gewonnen. Wie sollen Frauen denn praktisch in die Politik kommen?

Ich bin erst einmal froh über eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass Parlamente die Gesellschaft widerspiegeln sollen. Wenn Frauen 52 Prozent der Bevölkerung ausmachen und 51 Prozent der Wählerschaft, dann ist ganz klar, dass Frauen mehr in Parlamenten vertreten sein müssen. Alles darunter kann uns nicht zufriedenstellen. In Baden-Württemberg können wir auf so vieles stolz sein - aber nicht auf den Frauenanteil. Ich kann nur an die Fraktionen appellieren, sich zu bewegen.

Seitens der FDP-Fraktion steht die Forderung im Raum, Sie könnten doch ein Bürgerforum einrichten. Das macht Vorschläge und das Parlament muss zeigen, ob es dem Bürgerwunsch folgt. Keine Option für Sie?

Bürgerforen machen dann Sinn, wenn die gesamte Politik ergebnisoffen in eine solche Debatte geht und kein Modell von vornherein ausgeschlossen wird. Bürgerforen dürfen keine Alibifunktion bekommen. Deshalb werde ich dieses Projekt auf dieser Grundlage nicht angehen. Anders wäre es, wenn die Mehrheit des Landtags darum bitten würde.

Michelle Obama, acht Jahre lang "First Lady" im Weißen Haus, schreibt in ihrer gerade veröffentlichten Autobiografie, die Rücksichtslosigkeit in der Politik stoße sie ab. Sind Frauen nicht vielleicht einfach klüger, wenn sie sich das nicht antun?

Es ist ganz wichtig, dass sich selbstverständlich auch Frauen in die Politik einbringen. Sie machen es nicht besser oder schlechter, aber sie bringen eine andere Perspektive ein. Man geht in die Politik, um etwas zu verändern, um zu gestalten. Macht ist auch Gestaltungsmacht - das muss ja nicht negativ gesehen werden. Im Gemeinderat, im Landtag, im Bundestag: Da wird unser Zusammenleben gestaltet. Das darf man nicht einem Teil der Gesellschaft überlassen. Politik braucht andere Rituale und Strukturen, solche, die nicht nur auf Männer zugeschnitten sind.

Im November 2016 sagten Sie im RNZ-Interview, nach anfänglichen Attacken durch die Rechtspopulisten habe sich der Arbeitsumgang entspannt. Derzeit hat man das Gefühl, Sie sind wieder massiv unter Beschuss.

Als Landtagspräsidentin führe ich mein Amt selbstverständlich fair, parteiübergreifend und respektvoll gegenüber allen Fraktionen und Abgeordneten. Es gibt Themenfelder, die ich aufgreife, weil sie eine übergeordnete Rolle spielen - etwa wenn es um unsere Demokratie, um die Werte unserer Verfassung, wenn es um Antisemitismus geht. Da beziehe ich klar Position. Dass sich der eine oder andere daran stört, ist leider eine Tatsache. Es hält mich aber nicht davon ab, für unsere Grundwerte einzutreten.

Sie sind seit 2017 auf "Dauerwerbetour" für die Demokratie, für das Grundgesetz. Gibt es im Land noch die Begeisterung für diese gemeinsamen Grundwerte, oder dominiert der Frust?

Sie meinen die Gesprächsreihe "Wertsachen - Was uns zusammenhält." Ich mache die wunderbare Erfahrung, dass es in allen Landesteilen sehr viele, sehr interessierte Bürgerinnen und Bürger gibt. Immer sind junge Menschen dabei, die vielleicht weniger Begeisterung für das Kleinklein der Parteipolitik haben. Aber im Grundsätzlichen, wenn es um Grundrechte wie Würde, Chancengerechtigkeit oder freie Meinungsäußerung geht, herrscht ein großes Interesse.

Auf welches Heimatverständnis einigt man sich denn in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft mit immer mehr Menschen mit Migrations-, mit Fluchterfahrung?

Für mich ist Heimat ein positiver Begriff. Heimat ist dort, wo ich mit Menschen die gleichen Werte teile, für sie eintrete, auch für sie kämpfe. Das Grundgesetz kann allen, auch Zugewanderten, Orientierung geben, wie das Zusammenleben in unserer Gesellschaft geregelt wird. Es ist der Garant für eine, wie ich es nenne, Heimat in Vielfalt.

Erleben Sie es, dass sich die zweite, die dritte Einwanderergeneration inzwischen enttäuscht von Deutschland abwendet?

Ich will nicht pauschalisieren. Es gibt eine kleinere Minderheit, die öffentlich wird - beispielsweise zu den Wahlen in der Türkei. Aber die Mehrheit dieser Menschen fühlt sich hier heimisch, ist froh, in diesem Land zu leben.

Trotzdem entzünden sich viele Konflikte an Einwanderung und Integration.

Wir brauchen endlich ein modernes Einwanderungsgesetz. Es wäre ein Signal an die Neuzugewanderten, die eine Heimat suchen. Ein Signal auch an diejenigen, die hier sind, sich integriert haben und unsere Werte teilen. Sie sollen wissen, dass sie hier willkommen sind. Und auch die Mehrheitsgesellschaft braucht das Signal, dass wir unsere Einwanderung ganz klar steuern und sie auch im Griff haben. In der ganzen Welt kämpft man um die besten Köpfe. Wollen wir unseren Wohlstand sichern, sind wir auf Fachkräfte angewiesen.

Info: Am heutigen Donnerstag, 15. November, diskutiert Muhterem Aras auf Einladung der Volkshochschule Eberbach ab 19.30 Uhr in Neckargemünd, im Schulzentrum (Alter Postweg 10) über "Heimat in Vielfalt".