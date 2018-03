Heilbronn. (pol/van) Nach der Messerattacke am Kiliansplatz am vergangen Samstagabend ermitteln die Beamten weiter, wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichten. Ein 70-Jähriger hatte mit einem Messer auf drei Flüchtlinge eingestochen und damit offenbar ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik setzen wollen. Inzwischen wurden erste Vernehmungen durchgeführt.

Einer der Verletzten gab an, dass zwei andere Asylbewerber den Tatverdächtigen zu Boden gebracht und festgehalten hatten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der Angriff als gefährliche Körperverletzung gewertet. Ob es bei dieser vorläufigen Bewertung bleibt oder doch ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt, wird nach nach Angaben der Beamten noch geprüft. Wie viel Alkohol der 7ß-Jährige getrunken hatte, könne derzeit noch nicht gesagt werden, da das Untersuchungsergebnis der entnommenen Blutprobe noch nicht vorliegt, so die Polizei.

Der Tatverdächtige soll bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten sein. Auch in Zusammenhang mit rechten Gruppierungen oder Parteien fiel der Mann offenbar noch nicht auf. Der verletzte 17-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Lebensgefahr bestand und besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.