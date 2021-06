Im Jahr 2004 bezog die Mediathek ihren jetzigen Standort in dem repräsentativen Neubau in der Urbanstraße. Foto: Fotostudio Strauß

Neckarsulm. (rnz) Vor 100 Jahren hat eine Idee des katholischen Kaplans Stübe den Grundstein für die heutige Mediathek in Neckarsulm gelegt, die dieses Jubiläum nun Ende Mai feierte. Stübe hatte damals angeregt, eine "konfessionell und politisch neutrale Bibliothek" für alle Bürger Neckarsulms zu gründen. Dieses Anliegen war nicht nur bemerkenswert, weil es von einem Kaplan ins Spiel gebracht wurde, sondern auch, weil es zum Zeitpunkt der Gründung bereits eine katholische Volksbibliothek, eine evangelische Gemeindebibliothek, die Gewerkschaftsbibliothek und drei Büchereien an den Schulen gab. Offensichtlich war Stübe und den weiteren Gründungsvätern bewusst, wie wichtig die Frage der Neutralität in der Bildung für eine demokratische Gesellschaft ist – 1921 ein sehr moderner Gedanke.

Ende Mai 1921 war es dann so weit. Mit einem Buchbestand von zunächst 500 Büchern öffnete die neue "Allgemeine Ortsbibliothek Neckarsulm" in der Gewerbeschule an der Binswanger Straße. Name und Standort der Bibliothek haben sich seitdem mehrfach geändert – die Grundaufgabe ist im Wandel der Zeit jedoch immer dieselbe geblieben: Eine demokratische Gesellschaft braucht Orte, an denen sich alle Menschen begegnen – unabhängig von ihrem sozialen Status und von religiösen oder politischen Überzeugungen. Außerdem soll sich jeder Bürger "ungehindert aus frei zugänglichen Quellen informieren" können. "Diesem Ideal ist die Mediathek bis heute verpflichtet", betont die Leiterin der Mediathek, Dorothee Wiegand.

Die Kommune bezuschusste den Trägerverein der Bibliothek von Beginn an, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Wiedereröffnung der Stadtbücherei 1947, wurde sie komplett in städtische Trägerschaft übernommen. Nach mehreren Übergangsquartieren konnte die Stadtbücherei im November 1960 in das erste für die eigenen Zwecke renovierte Gebäude ziehen, in die sogenannte "Kleine Neckarschule" in der Schindlerstraße. Der Bestand hatte sich inzwischen auf 5500 Bücher verzehnfacht. Vor 50 Jahren zog die Stadtbücherei dann in die heutigen "Museumsstuben" – mit inzwischen 10.000 Bänden, und weitere zehn Jahre später hatte sich der Bestand auf 21.000 Bände und 1500 Kassetten erneut verdoppelt. 1981 wurde die Bücherei deshalb zusammen mit der VHS in den umgebauten Räumen des ehemaligen NSU-Beamten-Kasinos in der Gottfried-Daimler-Straße untergebracht.

Im Laufe der nächsten 23 Jahre wurde die Stadtbücherei zu einer modernen öffentlichen Bibliothek. Neue Aufgabengebiete, wie die Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindergärten und Schulen gewannen an Bedeutung – und ein umfangreiches Veranstaltungsangebot für Kinder und Erwachsene kam hinzu.

Der Einzug moderner Technik veränderte den Berufsalltag und das Image der Bücherei, und die damaligen Leiterin Ursula Jaksch baute sie stetig und mit großem Engagement zu einem modernen Informations- und Medienzentrum aus. 2004 investierte die Stadt noch einmal in ein neues repräsentatives Gebäude, und die Bibliothek zog erstmals in ihrer Geschichte und mit inzwischen 40.000 Medien in ein von vorneherein als Bibliothek entworfenes Gebäude – und bekam den Namen Mediathek.

Heute ist die Mediathek ein modernes Informations- und Kommunikationszentrum im Herzen der Stadt. Helle Räume, viel Glas und eine Cafeteria laden zum Verweilen und Stöbern ein. Jährlich mehr als 60.000 Besuche und 280.000 Entleihungen zeugen davon. Während die Räume immer mehr als gemütliche Lern- und Aufenthaltsorte genutzt und die physischen Bestände eher reduziert als erweitert werden, wächst das digitale Angebot der Mediathek immer weiter: Inzwischen können mehr als 80.000 aktuelle digitale Medien als Download im regionalen Verbund der "Onleihe Heilbronn-Franken" entliehen werden. Auch E-Learning-Kurse zu vielfältigen Themen können über die Onleihe zum virtuellen Lernen genutzt werden, und ein Streaming-Portal bietet für alle Mediatheksnutzer aktuelle Filme und anspruchsvolles Arthouse-Kino. Die aktuellen Zeitschriften und Zeitungen vor Ort werden durch das digitale Presseportal "Genios" ergänzt. Derzeit arbeitet das Team der Mediathek an neuen medienpädagogischen Angeboten mit VR-Brille und Co.

Aufgrund der Pandemie mussten seit Frühjahr 2020 allerdings nicht nur zwei Veranstaltungsprogramme abgesagt, sondern auch das geplante Jubiläumsprogramm für 2021 verschoben werden. Die meisten Veranstaltungen des Frühjahrsprogramms sollen nun voraussichtlich im Juli als Open-Air-Varianten nachgeholt werden.