Berlin. (her) Baden-württembergische Kommunen haben im zweiten Halbjahr 2018 rund 2,3 Millionen Euro aus der Pkw-Maut erhalten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Den größten Anteil erhielt Stuttgart (572.472 Euro), gefolgt von Mannheim (362.209 Euro) und Karlsruhe (361.745 Euro). Heilbronn erhielt 129.870. Heidelberg landete mit 82.246 auf Rang zehn von elf bedachten Großstädten.

Die Gemeinden erhielten das Geld wegen Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, für die sie verantwortlich seien, so die Bundesregierung. In Orten mit weniger als 80.000 Einwohnern bleibt der Bund für die Bundesstraßen zuständig.

Im Juli 2018 war die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet worden. Seither fällt sie auf einer Strecke von 39.000 Kilometern an - nach 2300 Kilometern zuvor. Das Bundesverkehrsministerium rechnet jährlich im Schnitt mit Gesamteinnahmen von 7,2 Milliarden Euro. Wie die Einnahmen verwendet werden, ist laut der Antwort nicht geregelt.

Die Grünen fordern, das Geld für eine Verkehrswende einzusetzen. "Die laufenden Einnahmen aus der Lkw-Maut sollten die Kommunen für eine nachhaltige Mobilität verwenden: Für den Ausbau einer sicheren Radverkehrs-Infrastruktur, die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und für Maßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm", sagte der Verkehrsexperte der Fraktion, der Abgeordnete Matthias Gastel aus Filderstadt, am Dienstag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Von Juli bis Dezember 2018 gingen rund 16,5 Millionen Euro des Mautaufkommens an die Kommunen. Das Gros der Mauteinnahmen ging an Städte in NRW mit 3,778 Millionen Euro, gefolgt von Bayern mit 2,837 Millionen Euro.