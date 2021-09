Mannheim. (dpa/lsw) Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat einen Eilantrag gegen die Masken- und Testpflicht an Schulen abgelehnt. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, hatte damit eine Fünftklässlerin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis keinen Erfolg. Sie hatte in der Masken- und Testpflicht einen rechtswidrigen Eingriff in ihre Rechte gesehen. Aus Sicht des VGH ist der Antrag unbegründet. Die Regelungen für das neue Schuljahr seien voraussichtlich rechtmäßig. Der Beschluss (AZ:1 S 2944/21 - 22. September 2021) sei unanfechtbar.