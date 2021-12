Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die vierte Pandemie-Welle rollt, die Intensivstationen sind voll, die neue Bundesregierung muss ihren Kurs noch finden – und Baden-Württembergs grün-schwarze Koalition sorgt mit dem verstolperten Start einer neuen Corona-Verordnung für Schlagzeilen. Stürmische Zeiten für Gesundheitsminister Manne Lucha (60, Grüne), der einst selbst eine Krankenpfleger-Ausbildung absolvierte, ehe er ein Diplom in Sozialarbeit und einen Management-Master im Sozial- und Gesundheitswesen erwarb.

Herr Lucha, Sie haben eine harte Woche hinter sich. Teile der Opposition haben den Rücktritt der Regierung gefordert, andere wollen Ihnen wenigstens die Zuständigkeit fürs Corona-Management entziehen. Wie sehr fasst Sie das an nach zwei Jahren Pandemie?

Das ist das politische Geschäft, das sind die Instrumente der Opposition. Die Forderungen sind sachlich und fachlich nicht begründet. Wir haben die Gründe dafür dargelegt, warum die Verabschiedung der neuesten Corona-Verordnung schlecht gelaufen ist. Das war ein Patzer, da sind sie draufgesprungen, das ist das Recht der Opposition. Am Ergebnis gab es inhaltlich aber keine Kritik. Die Krankenhäuser, die Ärzte, die Mediziner sind solidarisch mit uns. Dass Impfen in Baden-Württemberg nicht einfach ist, wussten wir, aber auch hier haben wir eine große Dynamik ausgelöst.

Reden wir über den Patzer, die Verwirrung um die 2G-plus-Regel. 2G plus ist ja keine neue Idee, auch wenn Sie die Bund-Länder-Beschlüsse abwarten wollten. Warum liegt so etwas nicht besser ausgearbeitet schon in der Schublade?

Sie können natürlich ein Grundgerüst vorbereiten. Auch die Opposition weiß aber, wie in einer Koalition Kabinettsvorlagen erarbeitet werden. Da gibt es Interessen, Gegensätze, Verhandlungsprozesse, so eine Abstimmung geht immer bis kurz vor knapp. Wir werden künftig versuchen, noch präziser vorauszusehen, was auf uns zukommen könnte – etwa als Ergebnisse einer Ministerpräsidentenkonferenz. Mit diesem Konflikt haben wir einfach nicht gerechnet, der war jetzt da und ist so ausgegangen.

2G plus ist eine Reaktion auf die Feststellung, dass die Impfung nicht vollständig vor Infektionen und ihrer Weitergabe schützt. Ein zusätzlicher Test soll Sicherheit bringen. Weshalb gibt die Regierung dieses Mittel für Geboosterte und die meisten Menschen mit Immunisierung nun wieder aus der Hand?

Nein, wir geben nichts aus der Hand. Wir senden eine klare Botschaft: Wenn ich einen derzeit bis zu sechs Monate gültigen kompletten Impfschutz habe und der danach erneuert ist, brauche ich mich nicht testen zu lassen. Viele andere Länder wollen uns an dieser Stelle offensichtlich folgen. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland haben genau dieselbe Wirrnis-Debatte gehabt.

Die AfD-Fraktion im Landtag fordert Tests für alle Bürger, wenn sie am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Nur so gebe es echte Sicherheit, nur so sei die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Wie stehen Sie dazu?

Die AfD hat das nicht mit Impfungen verbunden. Uns geht es ja in erster Linie darum, durch das Impfen Ansteckung und schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Das Testen vor allem von Ungeimpften ist eine situative Dokumentation: In dem Augenblick bin ich negativ, aber ich bin nicht vor Infektion geschützt und auch nicht vor einem schweren Verlauf. Ich bleibe dabei: Wir können das Virus nicht wegtesten.

Sie könnten beides verbinden.

Ich halte das nicht für administrierbar. Und es legt auch eine falsche Spur für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und denken, durch Testen können wir’s schaffen. Wir sind ein Volk von Vieltestern, und trotzdem hat sich das Virus bei den Ungeimpften einfach verbreitet. Wir brauchen eine annähernde Herdenimmunität von mindestens 90 Prozent, damit wir dieses Dauerbelastungsthema für die Bevölkerung und das Gesundheitswesen in den Griff bekommen.

Die SPD fordert schon länger, dass man das Corona-Management dem Innenministerium überträgt, weil es größer und besser für Krisenmanagement strukturiert sei. Warum folgt die Regierung diesem Rat nicht?

Weil wir das Ministerium für Gesundheit sind. Weil wir die gesundheitspolitische, die krankenhausplanerische, die infektiologische und die Expertise im Öffentlichen Gesundheitsdienst haben. Wir haben die Pandemie-Experten, wir haben die Verbindungen etwa zur Ärzteschaft. Ich selbst kenne fast jede Klinik. Mit dem Innenministerium, das ja für die Blaulichtfamilie zuständig ist, arbeiten wir gut und eng zusammen. Aber in dieser neuartigen Pandemie geht es nicht um klassischen Katastrophenschutz wie etwas bei einem Hochwasser, sondern es geht um gesundheitspolitische, infektiologische und epidemiologische Herausforderungen. Diese Expertise haben wir bei uns im Haus.

Einer Studie des Max-Planck-Instituts Göttingen zufolge schützen korrekt getragene FFP2-Masken zwischen 75- und 100-mal besser als korrekt getragene OP-Masken. Wann machen Sie FFP2 da, wo Maskenpflicht gilt, zur Pflicht?

Ich habe so wie Sie diese Studie aus Göttingen zur Kenntnis genommen. Wir lassen das jetzt unsere Fachleute bewerten, und dann werden wir einen Vorschlag machen, wie wir damit umgehen.

Eine Frage, die sich hartnäckig hält: Warum wurden die Impfzentren im Sommer geschlossen, obwohl die Impfquote viel zu niedrig lag und absehbar war, dass im Winter der Bedarf an Booster-Impfungen hinzukommen würde?

Wir haben damals große räumliche wie personelle Infrastrukturen vorgehalten, die von niemandem mehr in Anspruch genommen wurden. Wir mussten Impfstoff zurückgeben, weil er abgelaufen war. Gleichzeitig hatten wir die eindeutige Zusicherung der niedergelassenen Ärzte, dass sie das alleine schultern können. Und wir hatten eine Booster-Prognose, die auf längere Zeiträume ausgelegt war als das, was uns jetzt die aktuellsten Studien aus Israel nahelegen. Wir waren aber zu jedem Zeitpunkt darauf vorbereitet, das Impf-Angebot bedarfsgerecht wieder hochzufahren.

Wie weit sind Sie damit?

Wir haben 155 mobile Impfteams im ganzen Land verteilt. Jeder lokale, regionale Impfstützpunkt wird darüber hinaus von uns komplett finanziell getragen. Wir unterstützen die Ärzte. Dass sie 28 Euro unter der Woche und 36 Euro am Wochenende für die Impfung bekommen, war meine politische Initiative beim Bund. Wir können derzeit in Baden-Württemberg jeden Tag über 100.000 Impfungen vornehmen, das ist auch unsere Zielvorgabe und eine enorme Leistung. Wir haben ein ganz anderes Problem.

Welches wäre das?

Wir müssen endlich dafür sorgen, dass wir zuverlässige, planbare Impfstoff-Lieferungen erhalten. Das war am Ende der alten Bundesregierung ein Fiasko, bei aller Wertschätzung, die ich Herrn Spahn (Ex-Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU; d. Red.) und seiner Leistung entgegenbringe.

Auch die Frage, warum es nach zwei Jahren nicht deutlich mehr Intensivbetten gibt, verstummt nicht.

Betten haben wir ohne Ende. Die Kliniken können sie nicht betreiben, weil sie das Personal dazu nicht haben. Der Arbeitsplatz Krankenhaus war schon vor der Pandemie suboptimal. Da haben wir zwar Verbesserungen im Blick, aber die brauchen Zeit. Ich habe den ganzen Sommer über gepredigt: Leute, lasst euch impfen, viele Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken können nicht mehr. Sie halten dieses brutale Sterben nicht mehr aus. Das ertragen die nicht, das würde keiner von uns ertragen. Das Wichtigste ist deshalb die Vermeidung einer fünften Welle. Ich habe schlaflose Nächte, wenn ich an die Zukunft unserer Krankenhäuser denke. Wir dürfen nicht nachlassen, und das Einzige, was wirklich hilft, ist die Impfquote. Dafür werden wir die nächsten Wochen noch einmal alles geben.