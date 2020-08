Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Die Corona-bedingten Einschränkungen konnten dem Glücksspielmarkt kaum etwas anhaben. "Unterm Strich sind wir gut davongekommen", sagte Georg Wacker, Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg (LottoBW), der RNZ. In den ersten Wochen des Shutdowns hätten zwar bis zu elf Prozent der Annahmestellen geschlossen werden müssen. Allerdings habe es in dieser Zeit auch "attraktive Jackpots" gegeben, so Wacker, wodurch es eine größere Nachfrage gegeben habe. Im Onlinebereich habe man daher auch ein Plus von circa 40 Prozent verzeichnet. Allerdings vermutet Wacker auch: "Der Zuwachs der illegalen Anbieter in dieser Zeit war deutlich höher."

Online-Glücksspiel ist derzeit generell das große Thema für die staatlichen Glücksspielanbieter. Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag, auf den sich die Ministerpräsidenten der Länder bereits im März verständigt haben, sollen ab dem 1. Juli 2021 Glücksspiele im Internet wie Online-Poker oder Online-Casinos erlaubt werden. Bisher hatte lediglich Schleswig-Holstein entsprechende Lizenzen ausgegeben.

"Wir haben uns von Anfang an auf dieses mögliche Szenario vorbereitet. Und wir sind gut gerüstet", sagte Wacker dazu. Unter anderem seien die IT-System für den Onlinemarkt "fit" gemacht worden. Stand heute bereite sich LottoBW nur auf das Angebot von virtuellen Automatenspielen vor. Man sei aber "relativ flexibel" für neue Produkte.

Der Lotto-Chef erwartet einen "enormen Konkurrenzdruck" auf dem neuen Markt. Und sieht bei den derzeit noch illegalen Internet-Anbietern einen "enormen Startvorteil". Diese könnten auf eine starke Kundenbasis zurückgreifen und hätten bereits in der Vergangenheit massiv für ihre Angebote geworben. "Da sind sie den Lotteriegesellschaften überlegen", so Wacker. "Wir haben diese Produkte bisher nicht angeboten." Der geschätzte jährliche Ertrag liegt deutschlandweit im illegalen Online-Casino-Bereich laut Wacker bei rund zwei Milliarden Euro.

Die Auflagen, die der neue Staatsvertrag mit sich bringen wird – beispielsweise Einsatzlimits und eine Sperrdatei –, findet Wacker grundsätzlich gut. Das sei "eine politische Grundvoraussetzung, um die Liberalisierung zu ermöglichen".