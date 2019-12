Die gepflasterte Langgasse in der Stauferstadt Bad Wimpfen: Diese Straße könnte auf der Route des autonomen Shuttle-Busses liegen, wenn das Lidl-Mobilitätskonzept wie geplant verwirklicht wird. Foto: Hans Georg Frank

Von Hans Georg Frank

Bad Wimpfen. Bad Wimpfen wirbt gerne mit seinen „historischen Gebäuden und dem schönen Fachwerk“. Doch bald schon könnten die Besucher nicht mehr allein von der „markanten Stadtsilhouette der größten Kaiserpfalz nördlich der Alpen“ nachhaltig beeindruckt werden. Am Bahnhof soll ein autonom rollender Shuttle-Service die Passagiere abholen – zunächst allerdings nur solche Mitfahrer, die auf der Gehaltsliste von Lidl stehen.

Hintergrund > Die neue Lidl-Zentrale: Fünf Gebäude, die unterirdisch miteinander verbunden sind, bieten auf 130.000 Quadratmetern Platz für 1500 Mitarbeiter. In dem Neubau werden alle Aktivitäten gebündelt, die jetzt noch auf zehn verschiedene Standorte verteilt sind. Von Bad Wimpfen aus werden 39 [+] Lesen Sie mehr > Die neue Lidl-Zentrale: Fünf Gebäude, die unterirdisch miteinander verbunden sind, bieten auf 130.000 Quadratmetern Platz für 1500 Mitarbeiter. In dem Neubau werden alle Aktivitäten gebündelt, die jetzt noch auf zehn verschiedene Standorte verteilt sind. Von Bad Wimpfen aus werden 39 Regionalgesellschaften gesteuert, die für 3200 Filialen verantwortlich sind. Der Bauplatz ist vier Hektar groß. In der Tiefgarage entstehen 1300 Stellplätze für Autos und 200 Fahrräder; Ladestationen für elektrische Vehikel sind ebenfalls eingeplant. Über die Baukosten schweigt sich Lidl aus. (hgf)

Der Neubau der Deutschland-Zentrale des Discounters am Stadtrand des Kurortes zwingt zu innovativen Beförderungskonzepten. Wenn nächstes Jahr 1500 Mitarbeiter dort einziehen, sollen möglichst wenige mit dem eigenen Auto kommen. Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl gehört, habe ein „betriebliches Mobilitätsmanagement“ erarbeitet, erklärte Geschäftsführer Josef Klug im Gemeinderat. Er möchte „den Individualverkehr auf ein Minimum reduzieren“. Deshalb sollen am Bahnhof nicht nur 50 firmeneigene Pedelecs bereitstehen und Busse jene Mitarbeiter aufnehmen, die per Bahn anreisen.

Nach einer „integrativen Mobilitätsuntersuchung“ aller Verkehrsmittel und deren Nutzer hält es Klug auch für angebracht, in einem Pilotprojekt einen autonomen Shuttlebus zu erproben. Dieses mit Strom betriebene Fahrzeug könnte morgens Lidl-Leute an den Schreibtisch bringen und abends wieder abholen. Dazwischen, hofft Bürgermeister Claus Brechter, könnten Einheimische wie Fremde damit unterwegs sein. Brechter nimmt für sich in Anspruch, dass die Idee für den Roboterbus von ihm stammt. Lidl ist offenbar gerne aufgesprungen.

Zwar muss der Plan noch mit der Hochschule Heilbronn konkretisiert werden, doch der Bürgermeister hat sich schon eine Route überlegt. Demnach würde der leise Selbstfahrer im Zick-Zack durch die Kurstadt mit ihrem mittelalterlichen Zentrum kurven – vom Bahnhof durch die Hauptstraße, weiter über die Langgasse und die Feuerseestraße zur Mathildenbadstraße bis sich am Landgraben der Lidl-Gebäudekomplex erhebt.

Die knapp zwei Kilometer lange Trasse mit einem Höhenunterschied von 61 Meter soll sich das futuristische Verkehrsmittel mit einem Radweg teilen. Das Mobilitätskonzept von und für Lidl stieß im Gemeinderat auf Vorbehalte vor allem bei Grünen und der Fraktion „Wise“, das Kürzel steht für „Wimpfener Straßen entlasten“. Doch auch die Bedenkenträger sorgten für Einstimmigkeit beim separaten Beschluss über die autonome Autolösung.

In der Sitzung wurde immer wieder der bayerische Kurort Bad Birnbach als Vorbild genannt. Dort startete die Deutsche Bahn 2017 ihren autonomen Shuttle-Service auf 700 Meter Länge zwischen Marktplatz und Therme. Ein Jahr später erfolgte eine Ausdehnung auf das Doppelte, um den Bahnhof anzuschließen. „Wir sind absolut glücklich mit unserem Shuttle“, bestätigte Kurdirektor Viktor Gröll.

Zwischen 8 und 18 Uhr zuckelt der Kastenwagen mit Elektromotor durch den „ländlichen Kurort“. Durchschnittlich 130 Passagiere täglich nutzen den Pendelverkehr mit zwei Fahrzeugen, die sich mit Tempo 15 ihren Weg suchen. Angestrebt werde eine Ausweitung des Betriebs bis 21 Uhr.

Bürgermeister und Gemeinderäte von Bad Wimpfen kennen dieses Beispiel nur vom Hörensagen. Auf die 380 Kilometer lange Dienstreise wurde bislang verzichtet. Auch von der Schwarz-Gruppe hat sich noch niemand einen eigenen Eindruck verschafft. Der Gemeinderat entschied sich lieber für einen Abstecher zu Bosch nach Abstatt. Dafür müssen zwar nur 26 Kilometer zurückgelegt werden, aber die Spezialisten des Konzerns erfuhren davon aus der Presse. Einen Kontakt habe es vor der Sitzung nicht gegeben, sagte ein Unternehmenssprecher. In Abstatt könne gar kein passendes Fahrzeug gezeigt werden. „Das ist kein Schwerpunkt in unserem Entwicklungsbereich“, hieß es auf Anfrage, „wir haben keine fertige Lösung."