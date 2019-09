Leingarten. (RNZ) Annähernd 30 Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei waren am Donnerstagmorgen in Leingarten im Einsatz. Wie es sich herausstellte, lag keine strafbare Handlung, sondern ein Scherz für einen Junggesellenabschied vor. Dieser könnte jedoch ein teures Nachspiel haben.

Fünf Männer in schwarzen Anzügen, Sturmmasken und Schusswaffen, waren gegen 8 Uhr in der Eldoradostraße aufgekreuzt. Dort wurde dem Junggesellen ein Stoffbeutel über den Kopf gezogen und dessen "Entführung" inszeniert. Bewaffnet waren die "Entführer" mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeug-Maschinenpistole.

Augenzeugen, die den Vorgang bemerkten, verständigten die Polizei, die dann zunächst von einer echten Bedrohungslage ausging, mit einem Großaufgebot anrückte und die Männer in einem Haus in der Eldoradostraße festsetzte. Die Spielzeug-Maschinenpistole wurde aufgefunden und einbehalten. Nun wird geprüft, inwieweit und in welcher Höhe der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden kann.