Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der einstimmige Beschluss im Heilbronner Gemeinderat zeigte es. Das Unglück auf der Waldheide im Januar 1985 hat Spuren hinterlassen. Damals war die Stadt Heilbronn haarscharf an einer atomaren Katastrophe vorbeigeschrammt. Auf der dortigen amerikanischen Militärbasis war eine Trägerrakete explodiert. In der Folge starben drei amerikanische Soldaten, es viele Verletzte.

Grünen-Stadtrat Wolf Theilacker war schon damals Mitglied im Gemeinderat. Er hatte hinter den Kulissen und mit Zustimmung von Oberbürgermeister Harry Mergel alles so in die Wege geleitet, dass der Appell des Gemeinderates an die Bundesregierung ohne Aussprache allseitige Zustimmung fand.

Der Appell orientiert sich inhaltlich an der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde: "Vor dem Hintergrund des britischen Luftangriffs vom 4. Dezember 1944, bei dem die Altstadt Heilbronns völlig zerstört wurde und über 6500 Menschen ihr Leben verloren, sowie als ehemaliger Standort von nuklear bestückten Kurzstreckenraketen des Typs ,Pershing IA‘ (ab 1977) und Pershing-II-Mittelstreckenraketen (1984–1987) und im Lichte des Raketenunglücks vom 11. Januar 1985 auf der Heilbronner Waldheide ist unsere Stadt zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen." Daher begrüße man, so heißt es weiter, den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen von 2017 und fordere die Bundesregierung zum Beitritt auf, was den Abzug der jetzigen und den Verzicht auf die beabsichtigte Stationierung neuer Atomwaffen bedeute.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Heilbronn Mitglied ist bei "Mayors for Peace", einer internationalen Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben hat. Aus der Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, sei es dem Oberbürgermeister und dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn ein Anliegen, Einfluss auf die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu nehmen und diese zu verhindern. In Deutschland stehen derzeit 670 Bürgermeister für diese Haltung.

Theilacker erinnerte seine Stadtratskollegen daran, dass man in Heilbronn schon einmal "erfolgreich Abrüstungsgeschichte geschrieben" habe. Die Atomraketen aus Heilbronn wurden damals abgezogen und er sagt, dass das auch weitergehen könne. In diesem Jahr werde man in Berlin entscheiden, ob die fortentwickelte Atombombe "b61-12" bei uns stationiert wird oder nicht. Deutschland solle die passenden Kampfflugzeuge dazu finanzieren. Diese neue Generation von Atomwaffen, ferngesteuert, präzise und mir einer bis zu dreifachen Sprengkraft der Bombe von Hiroshima, werde zu 99 Prozent unschuldige Zivilisten treffen. Sie dürften Deutschland im Rahmen eines Rüstungswettlaufes nicht aufgezwungen werden. Mit der Resolution wolle man den Bundestag unterstützen, auch seinen eigenen Beschluss zur Atombewaffnung jetzt durchzusetzen. Das Ziel einer atomwaffenfreien Welt einte, das wurde in der Abrüstungsdebatte vom 26. März 2010 deutlich, damals auch alle Fraktionen des Bundestages.