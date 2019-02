Lauffen am Neckar. (pol/van) Weil ihm verwehrt wurde, den Akku seines Handys in einem Telefongeschäft aufzuladen, hat ein Mann vermutlich ein Motorrad in Brand gesteckt und anschließend seinen Widersacher angegriffen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Aber von vorne: Der mutmaßliche Brandstifter soll am Freitag gegen 9 Uhr ein Telefonladen in der Ulrichstraße in Lauffen am Neckar betreten haben mit der Bitte, sein Handy aufzuladen. Dies verwehrte ihm eine Angestellte und bat ihn, das Geschäft zu verlassen.

Am Samstagmorgen schließlich hörte der Lebensgefährte der Frau beim Frühstücken einen lauten Knall. Beim Nachsehen entdeckte er, dass es in der Scheune gegenüber brannte. Als er zusammen mit seinem Vater in der Scheune nachschaute, sahen sie, dass ein dort abgestelltes Motorrad in Flammen stand.

Während der Sohn ins Wohnhaus rannte, um einen Feuerlöscher zu holen, wurde der Vater von dem aus der Scheune kommenden Tatverdächtigen angegriffen. Einen Schlag mit einer Alu-Schiene konnte der 66-Jährige mit dem Arm abwehren. Dann hielt er den 45-jährigen Tatverdächtigen fest, bis ihm sein Sohn zu Hilfe kam. Zusammen konnten sie den Mann festhalten, bis sie ihn der alarmierten Polizei übergaben.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf Teile der Scheune übergegriffen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf insgesamt knapp 20.000 Euro geschätzt.

Der mutmaßliche Brandstifter sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.