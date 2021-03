Hirschberg überrascht vom Wähler-Andrang

Hirschberg. (ze) Ein reges Kommen und Gehen herrschte am Sonntagvormittag an der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und an der Grundschule in Großsachsen, den beiden Hirschberger Wahllokalen. Zeitweise bildeten sich sogar kurze Warteschlangen vor den Eingängen, denn bis sich jeder die Hände desinfiziert hatte, dauerte es. Auch vor den Räumen der Wahlbezirke hieß es manchmal, sich in Geduld zu üben, da sich entsprechend des coronabedingten Hygienekonzepts nicht mehr als zwei Wähler gleichzeitig in einem Raum aufhalten sollten.

Gemeinderat Werner Volk, der im Leutershausener Wahlbezirk 04 als Wahlhelfer tätig war, zeigte sich überrascht vom Andrang. So lag beispielsweise im Wahlbezirk 02 die Wahlbeteiligung um 10 Uhr schon bei sieben Prozent. Immerhin hatten mit 37 Prozent deutlich mehr Stimmberechtigte in Hirschberg Briefwahlunterlagen angefordert als bei vorherigen Wahlen, sodass nicht von einem "Ansturm" auf die Wahllokale auszugehen war. Mehr lesen Sie hier.

Update: Sonntag, 14. März 2021, 14 Uhr

Baden-Württemberg wählt - Verhaltener Auftakt in den Wahllokalen

Karlsruhe/Stuttgart. (dpa) Bei Kälte und Schmuddelwetter hat sich am Sonntagmorgen der Andrang in den baden-württembergischen Wahllokalen in Grenzen gehalten. Insgesamt sind 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen, darunter sind etwa 500.000 Erstwähler. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Wählerinnen und Wähler schon früher per Brief abgestimmt. Wer ab 8 Uhr persönlich im Wahllokal seine Stimme abgeben wollte, musste mit Maske erscheinen.

Die Wähler kamen jedoch nur zögerlich in die Puschen: "Im Moment ist es noch ein bisschen verhalten", sagte eine Sprecherin aus dem Wahlamt der Landeshauptstadt Stuttgart am späteren Morgen. Sie führte dies auf das unwirtliche Wetter und auch auf den großen Anteil der Briefwähler zurück.

Gleiches war auch aus Mannheim oder Karlsruhe zu hören: "Der Andrang hält sich in Grenzen." In Ulm, wo es am Morgen geschneit hatte, bemerkte ein Sprecher mehr Zulauf, nachdem die Straßen wieder frei waren. Auch in Baden-Baden hieß es: "Bei einem sonnigen Frühlingstag wären schon mehr auf den Beinen." Maskenverstöße oder andere besondere Vorfälle wurden zunächst nicht bekannt.

Der Anteil der Briefwähler lag nach einer Umfrage eine Woche vor der Wahl bereits deutlich über der Zahl von der letzten Landtagswahl. Auf die Wahlbeteiligung dürfte sich die hohe Zahl der Briefwähler nach Einschätzung der Experten in den Rathäusern aber kaum auswirken. Es ändert sich demnach nur der Abstimmungsweg. Auch die Corona-Pandemie hat aus Sicht von Wahlforschern keinen großen Einfluss auf die Wahlbeteiligung. 2016 lag diese bei 70,4 Prozent.

Nach Umfragen dürften die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie schon 2016 stärkste Kraft werden. Ihrem Koalitionspartner CDU werden Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher.

Die Grünen könnten womöglich eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP bilden. Auch eine Neuauflage von Grün-Rot ist nach Umfragen in Reichweite - ebenso wie eine völlig neue Koalition aus Grünen und FDP. Kretschmann hatte offen gelassen, mit wem er koalieren will, die Regierung müsse allerdings stabil und verlässlich arbeiten können.

Update: Sonntag, 14. März 2021, 11.15 Uhr

>>> Hier geht es zu unserem Landtagswahl-Spezial <<<

Hier geht es zu den Ergebnissen in den Wahlkreisen

Angriff auf Pressevertreter bei Anti-Corona-Demo in Stuttgart

Stuttgart. (dpa) Ein Fernsehteam des Südwestrundfunk (SWR) ist in Stuttgart nach dem Ende einer Demo gegen Corona-Maßnahmen am Samstag angegriffen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte, ist das Team mit einem Gegenstand beworfen worden. Verletzt worden sei niemand. Ein Sprecher des SWR bestätigte den Vorfall. Die Polizei habe den Angriff gesehen und sei auf den Mann zugegangen, so der Sprecher des SWR. Eine Anzeige des Teams sei deshalb nicht erfolgt. Inwiefern sich der Demo-Teilnehmer wegen des Angriffs verantworten muss, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Das Fernsehteam sei zudem wiederholt verbal angegangen worden.

Auch andere Medienvertreter, die ihre Zelte zur Berichterstattung über die Landtagswahl vor dem Landtag aufgestellt hatten, seien von den Teilnehmern der Demo verbal angegriffen und in Sprechchören als "Lügenpresse" bezeichnet worden, berichtete die Polizei.

Zuvor hatten sich in Stuttgart viele hundert Menschen unter dem Motto "Es reicht" versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Aus Kreisen im Umfeld der Kundgebung war von bis zu 1500 Teilnehmern die Rede. Ein Polizeisprecher wollte lediglich eine Teilnehmerzahl von "weit über den ursprünglich angemeldeten 750 Teilnehmern" bestätigen.

Nachdem der Veranstalter die Versammlung wegen des schlechten Wetters schon gegen 14 Uhr für beendet erklärt habe, hätten sich die Protestierenden in verschiedene Aufzüge geteilt und seien durch die Innenstadt gelaufen. Dabei kam es auch zu den Angriffen auf Pressevertreter.

Update: Samstag, 13. März 2021, 19.30 Uhr

Baden-Württemberger wählen neuen Landtag - Grüne vor CDU erwartet

Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Nach Umfragen dürften die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie schon 2016 stärkste Kraft werden. Ihrem Koalitionspartner CDU werden Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher.

Die Grünen könnten womöglich eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP bilden. Auch eine Neuauflage von Grün-Rot ist nach Umfragen in Reichweite - ebenso wie eine völlig neue Koalition aus Grünen und FDP. Kretschmann hatte offen gelassen, mit wem er koalieren will, die Regierung müsse allerdings stabil und verlässlich arbeiten können.

Im Südwesten sind 7,7 Millionen Bürger wahlberechtigt, darunter sind etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Wähler schon früher per Brief abgestimmt. Der Wahlkampf spielte sich coronabedingt vor allem im Netz und im Fernsehen ab.

Update: Samstag, 13. März 2021, 17.30 Uhr

Kretschmann vor der Wahl: Entspannen mit Enkeln und in die Kirche

Stuttgart. (dpa) Im Endspurt zur Landtagswahl hat Winfried Kretschmann seine Großvaterpflichten vernachlässigen müssen. Doch an diesem Samstag besuchten ihn die beiden Enkel zuhause in Laiz im Kreis Sigmaringen, erzählte der 72-jährige Ministerpräsident am Freitagabend bei einer virtuellen Wahlkampfdebatte der Grünen. "Morgen kommen die Enkel, die habe ich auch schon ein paar Wochen nicht gesehen", sagte Kretschmann.

Das seien für ihn "Herzensphasen", weil die Enkel unbefangen sagten, was sie von ihm hielten. Allerdings müsse er in seinem Alter gucken, dass er beim Spiel mit ihnen keine falschen Bewegungen mache. "Was mir vor drei Wochen leider passiert ist." Deswegen habe er zur Physiotherapie gemusst, damit der Schmerz wieder wegging.

Am Wahltag sei er ganz "Traditionsmensch und guter Katholik" und gehe erstmal in die Kirche und dann ins Wahllokal. "Dann fahre ich nach Stuttgart und bereite mich auf die Stunde der Wahrheit vor." Kretschmann hat drei Kinder und zwei Enkel. Nach neuesten Umfragen können seine Grünen damit rechnen, bei der Wahl wieder stärkste Kraft zu werden.

Update: Freitag, 12. März 2021, 21.30 Uhr

Wahlforscher erwartet neue Regierungskonstellation im Südwesten

Stuttgart/Berlin. (dpa) Der Wahlforscher Thorsten Faas erwartet nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg eine neue Regierungskonstellation. Er glaube, "dass man auf beiden Seiten froh wäre, wenn man diese Liaison nicht wird fortsetzen müssen", sagte der Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin im Gespräch mit dem Südwestrundfunk (SWR) mit Blick auf Grün-Schwarz.

Der "Frust innerhalb dieses grün-schwarzen Projektes (sei) doch sehr, sehr groß", sagte Faas dem SWR. Es würden "Partner zusammengezwungen", die sich inhaltlich nicht sehr nahestünden. Zwar wäre der "Auszug aus der Regierung" für die Union schmerzhaft. Dennoch rechnet Wahlforscher Faas "tatsächlich eher mit anderen Konstellationen nach dem Wahlsonntag" in Baden-Württemberg.

In mehreren Umfragen zur Landtagswahl im Südwesten lagen die Grünen zuletzt deutlich vor der CDU. Nach der Wahl könnten neben einer Wiederauflage der grün-schwarzen Regierung auch andere Konstellationen wie etwa eine Regierung von Grünen mit SPD und FDP möglich sein.

Update: Freitag, 12. März 2021, 19 Uhr

Umfrage zur Baden-Württemberg-Wahl: Grüne vor deutlichem Sieg

Stuttgart/Berlin. (dpa) Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg liegen die Grünen in den Umfragen weiter klar vorne. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt nach der Erhebung des Insa-Instituts weiterhin auf eine Zustimmung von 32 Prozent.

Die CDU büßt gegenüber einer früheren Insa-Befragung aus der ersten Märzwoche weiter ein: Die Partei von Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann erreicht nun eine Zustimmungsrate von 23 Prozent (minus 2 Punkte); mit solch einem Ergebnis würde sie bei der Wahl so schlecht abschneiden wie noch nie im Land.

SPD und FDP erreichen bei der Umfrage jeweils 11 Prozent (SPD plus 1, FDP unverändert), die AfD 13 Prozent (plus 1). Die Linke landet bei vier Prozent und würde damit den Einzug in den Stuttgarter Landtag verpassen.

Update: Freitag, 12. März 2021, 18.45 Uhr

>>> Hier geht es zu unserem Wahl-Spezial zur Landtagswahl <<<