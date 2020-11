Von Klaus Welzel und Sören S. Sgries

Heidelberg. Im kommenden März will Susanne Eisenmann Ministerpräsidentin werden. Ein Gespräch über Angela Merkel und die Sehnsucht der CDU nach klarer Kante. Erstaunlich: Die Bildungspolitik hält die Kultusministerin nicht für wahlentscheidend.

Frau Eisenmann, wäre Friedrich Merz für Sie der geeignete Kanzlerkandidat der Union?

Eins nach dem anderen. Zunächst einmal geht es bei der CDU um die Frage des Bundesvorsitzes, nicht um den Kanzlerkandidaten. Und in einem zweiten Schritt ist der Kandidat dann aufgerufen, mit der Schwesterpartei CSU zu klären, wie wir uns für die Bundestagswahl im September aufstellen. Aber dass der Bundesvorsitzende der CDU per se auch Anspruch auf die Kanzlerschaft erhebt, ist nicht so überraschend.

Wie wird denn der Kanzlerkandidat gemeinsam gesucht?

Die beiden Parteivorsitzenden sollen sich zusammensetzen und sich Gedanken machen. Ohne Streit. Ohne großes mediales Tamtam. Eine solche Lösung kann man in einer demokratischen Partei, unter erwachsenen Leuten erwarten.

Also keine Entscheidung, die in größerer Runde getroffen wird?

Nein. Das müssen die zwei untereinander klären. Sachstand ist ja, dass der CSU-Vorsitzende erklärt hat, in Bayern bleiben zu wollen. Froh und dankbar bin ich, dass die CDU-Führung erklärt hat, im Januar den Parteivorsitzenden zu küren – und das nicht in einer Endlosschleife ins Jahr 2021 zu ziehen.

Sie haben sich an Aschermittwoch für Merz ausgesprochen, das danach aber nicht vertieft. Was muss den ein Vorsitzender nach Angela Merkel und nach Annegret Kramp-Karrenbauer mitbringen?

Generell ist innerhalb der CDU der Wunsch spürbar, dass die CDU wieder erkennbarer wird. Mir geht es nicht darum, nach links oder nach rechts zu rutschen. So eine Diskussion ist Unsinn. Vielmehr geht es darum, sich anhand von Themen zu positionieren. Innere Sicherheit, europäische Flüchtlingspolitik, Wirtschaftspolitik – das sind Themen, wo man sich von anderen Parteien unterscheidet.

Zuletzt sahen Sie das nicht?

Es war eine andere Entwicklung unter Merkel. Sehr erfolgreich, um das auch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass die Unterscheidbarkeit wieder deutlicher werden muss. So erklärt sich auch die große Freunde, die viele in der CDU an Markus Söder haben. Er verkörpert das. Weniger blumig, konkreter: Das wünschen sich viele auch vom nächsten Bundesvorsitzenden der CDU.

Erhoffen Sie sich, dass die CDU als letzte Volkspartei damit auch wieder Werte über 40 Prozent erreichen kann?

Natürlich haben wir immer das Ziel, bestmöglich abzuschneiden. Deshalb ist ein Vierer vorne schöner als ein Dreier. Die Frage ist, ob die gesellschaftlichen Entwicklungen heute noch so viel Konsens beinhalten, dass ich über 40 Prozent kommen kann. Es gibt heute nicht mehr diese Stabilität, diese Einmütigkeit, die man noch aus der Zeit von vor 20 oder 30 Jahren kennt. Die Interessen sind heute deutlich individualisierter. Im Parteiensystem ist diese Zersplitterung auch erkennbar. Gleichwohl ist die CDU die stabile Größe.

Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen – gibt es in der Politik so etwas wie eine Frauensolidarität?

In dem Sinne, dass Frauen Frauen unterstützen? Das pauschal zu bewerten, ist schwierig. Aber ich glaube nicht, dass Frauennetzwerke vergleichbar funktionieren wie Männernetzwerke.

Was finden Sie denn an Frau Merkel besonders gut?

Was ich an ihr sehr schätze, ist ihre ruhige und überlegte Art. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo sie aus dem Bauch heraus agiert hat. Sie ist sehr überlegt, sehr abwägend – und dadurch gerade in der Krise ein stabiler Anker. Sie ist nicht anfällig für den Zeitgeist, nicht anfällig für die billige Schlagzeile. Das ist ziemlich einzigartig in der Politik.

Schwingt da auch Kritik an Friedrich Merz mit? Hat er zuletzt zu emotional, zu unüberlegt agiert, als er die Parteitagsabsage kritisierte?

Einerseits hätte ich persönlich so vermutlich nicht reagiert. Andererseits hat er klar argumentiert und seine Kritik klar adressiert. Es ist aber erledigt. Die drei Kandidaten haben sich auf ein Vorgehen verständigt.

Sollte es entgegen der Planungen nicht möglich sein, bis zum Sommer einen Vorsitzenden zu wählen: Wäre es eine Option, dass Frau Merkel doch noch eine fünfte Amtszeit dran hängt?

Nein. Sie hat klar erklärt, dass sie nicht mehr antritt. Und wenn sie etwas sagt, dann steht sie dazu. Sie hat eine herausragende Bilanz. Sie zeigt auch jetzt in Corona-Zeiten ihre Krisenbeständigkeit. Aber ihre Entscheidung ist trotzdem klug und richtig. Im Übrigen glaube ich durchaus, dass wir im Januar einen Vorsitzenden wählen werden. Auch wenn ich mir keinen Präsenzparteitag mit 1000 Delegierten, 1000 Journalisten, 1000 Gästen vorstellen kann. Man wird andere Wege finden.

Für Ihren eigenen Landtagswahlkampf zählen Sie auf ein verlässliches Team in Berlin, das Ihnen Rückenwind gibt?

Es geht um das Land Baden-Württemberg. Landtagswahlen sind inzwischen stark personifizierte Wahlen. Natürlich gibt es eine Stimmung, die aus Berlin kommt. Rückenwind ist da immer besser als Gegenwind. Da erwarte ich schon eine gute Lösung in Berlin. Und vor allem: keinen Streit.

Ihre persönlichen Umfragewerte waren zuletzt wenig erfreulich. Wie gehen Sie damit um?

Die eine Umfrage sah die CDU vorne. Die andere die Grünen. Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Das nimmt man zur Kenntnis. Es darf einen aber nicht beeindrucken.

Aber wenn es um Sie als Spitzenkandidatin geht, heißt es immer, Sie seien unbekannt, mit Ihrer Arbeit ist man eher unzufrieden.

Winfried Kretschmann hätte nach knapp zehn Jahren als Ministerpräsident vieles falsch gemacht, wenn man ihn nicht kennen würde. Und bei der Zufriedenheit: Auch das sind Momentaufnahmen. Probleme wie den Lehrermangel – die kann man an mir festmachen, muss man aber nicht. Die kommen aus der vorherigen Legislaturperiode. Wir haben die Ausbildungskapazitäten erhöht, aber bis eine Lehrerin oder ein Lehrer ausgebildet ist, dauert es. Das wirft mich nicht aus der Bahn. Im März wird es auch um mehr gehen als nur um Bildungspolitik.

In der Corona-Krise gibt es zwei Stoßrichtungen der Kritik: Die einen beklagen, dass Kinder und Lehrer trotz der Risiken in volle Klassenzimmer müssen. Den anderen gehen alle Auflagen, wie die Maskenpflicht im Unterricht, zu weit. Welche Gruppe überwiegt?

Die dritte Gruppe: Die Eltern, die die Abwägungsprozesse anerkennen und die Rückmeldung geben, wie froh sie sind, dass die Schulen unter Pandemiebedingungen geöffnet sind. Erinnern wir uns an März und April, wie laut die Kritik war, als alles geschlossen war. Erinnern wir uns an die Zeit zwischen den Pfingst- und den Sommerferien mit dem rollierenden System, das manche Verbände jetzt auf einmal so abfeiern. Die gleichen haben das damals massiv kritisiert.

Sie stehen also zu den Öffnungen?

Wir haben uns – in der Landesregierung und deutschlandweit – darauf geeinigt, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben sollen. Die Gesundheitsämter reagieren, wenn es notwendig wird – vor Ort. Wir wollen aber nicht flächendeckend die Einrichtungen schließen. Masken im Unterricht sind schwierig, Lüften ist jetzt im Winter eine große Herausforderung. Das verstehe ich. Ich habe da großen Respekt vor den Schulleitungen und Lehrern, die das organisieren müssen.

Fernunterricht ist keine Lösung?

In der aktuellen JIM-Studien haben sechs Prozent der Schüler gesagt, dass sie während des Lockdowns aus technischen Gründen nicht erreichbar waren. 59 Prozent haben gesagt, dass sie selbst bei Erreichbarkeit des Lehrers Probleme hatten, selbstständig zu lernen, selbständig organisiert den Tag zu gestalten. Der Lernerfolg ist gefährdet, wenn die direkte Anleitung durch den Lehrer nicht möglich ist.

Bislang gingen bei Verdachtsfällen ganze Klassen in die Isolation. Warum soll es künftig ausreichen, wenn einzelne Schüler zuhause bleiben?

Für diesen Schritt bin ich nicht verantwortlich. Das Sozialministerium und das Landesgesundheitsamt sagen, das können sie verantworten. Dann akzeptiere ich das. Mit uns abgestimmt war das nicht, weil es auch nicht unsere Zuständigkeit ist.

In den Schulen können Abstände nicht eingehalten werden, auch Lehrer begegnen sich im Lehrerzimmer. Wären klarere Trennungen nicht sinnvoll?

Wenn man Präsenzunterricht für alle anbietet, dann kann man im Klassenzimmer auch keinen Abstand einhalten. Sonst müsste ich die Klassen kleiner machen, dafür brauche ich Platz und zusätzliche Lehrkräfte. Beides fehlt. Deshalb haben wir die Vorgabe: So wenig Durchmischung wie möglich. Das gilt auch für Lehrkräfte. Auch wenn es sich nicht immer klar durchsetzen lässt. Ich will das Thema nicht kleinreden, aber Schulen sind nach wie vor nicht der Hotspot bei der Virusverbreitung. Es wird dort hineingetragen, aber es kommt nicht von dort.

Eine Rückkehr ins rollierende System halten Sie nicht für möglich?

Ich hielte es für einen Fehler. Wir haben im Frühjahr gelernt, dass es für den Lernerfolg und für die soziale Entwicklung der Kinder kein gutes System ist – unabhängig davon, wie gut der Fernunterricht funktioniert. Geschlossene Schulen betreffen aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern.

Es wird der erste Schuljahrgang Abitur machen, der wirklich von Corona betroffen ist. Wird da Rücksicht genommen?

Als Mitte März Corona kam, war der Jahrgang 2020 im Wesentlichen durch. Die Abschlussprüfungen standen noch an, aber die Schülerinnen und Schüler waren mit dem Stoff komplett und weitestgehend durch. Der Jahrgang hingegen, der jetzt im kommenden Frühjahr seine Prüfungen absolviert, ist wesentlich stärker betroffen, weil das ganze Schuljahr unter Corona leiden wird. Wir haben daher gesagt: Nur die 75 Prozent des Kerncurriculums sind in diesem Jahr zwingend. Die restlichen 25 Prozent nicht, so dass mehr Spielraum ist, um mögliche Lernlücken zu schließen. Und wir haben alle Prüfungen zeitlich nach hinten verschoben und uns beim Abitur für länderspezifische Aufgaben entschieden. Es geht nicht darum, den Schülern etwas zu schenken. Aber es ist so angepasst, dass es fair ist.

Nach Ferien – im Sommer, im Herbst – schnellen die Fälle auch an Schulen erst einmal hoch. Wie blicken Sie auf das Weihnachtsfest und die Weihnachtsferien?

Wir haben es nach dem Sommer gut hinbekommen. Nach den Herbstferien hatten wir in den Schulen auch keine überbordenden Zahlen. Entscheidend ist aber die Frage der Eigenverantwortlichkeit. Wir sind alle dazu aufgerufen, uns ein Stück weit zurückzunehmen. Auch im Privaten müssen wir uns an gewisse Regeln halten, auch wenn sie uns nerven mögen. Erst ein wildes Silvesterfest, dann Skiurlaub mit ordentlich Après-Ski – so würden wir natürlich Probleme bekommen.

Weihnachten ist auch das einzige Fest des Jahres, an dem sehr viele in die Kirchen gehen. Geht das gut?

Wir sind mit den Kirchen in enger Abstimmung. Von den großen Kirchen ist auch nicht das Infektionsgeschehen ausgegangen. Wenn die Hygieneregeln eingehalten werden – mit Mundschutz, ohne Gesang – dann geht das bislang gut. Vielleicht gibt es Weihnachtsgottesdienste im Freien, mit Mantel und Schal. Das muss dann ja keine drei Stunden gehen.