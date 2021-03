Stuttgart/Berlin. (dpa/lsw) Der Wahlforscher Thorsten Faas erwartet nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg eine neue Regierungskonstellation. Er glaube, "dass man auf beiden Seiten froh wäre, wenn man diese Liaison nicht wird fortsetzen müssen", sagte der Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin im Gespräch mit dem Südwestrundfunk (SWR) mit Blick auf Grün-Schwarz.

Der "Frust innerhalb dieses grün-schwarzen Projektes (sei) doch sehr, sehr groß", sagte Faas dem SWR. Es würden "Partner zusammengezwungen", die sich inhaltlich nicht sehr nahestünden. Zwar wäre der "Auszug aus der Regierung" für die Union schmerzhaft. Dennoch rechnet Wahlforscher Faas "tatsächlich eher mit anderen Konstellationen nach dem Wahlsonntag" in Baden-Württemberg.

In mehreren Umfragen zur Landtagswahl im Südwesten lagen die Grünen zuletzt deutlich vor der CDU. Nach der Wahl könnten neben einer Wiederauflage der grün-schwarzen Regierung auch andere Konstellationen wie etwa eine Regierung von Grünen mit SPD und FDP möglich sein.

Insa-Institut prognostiziert: Südwest-Grüne vor deutlichem Wahl-Sieg

Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg liegen die Grünen in einer Umfrage erneut klar vorne. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt nach der Erhebung des Insa-Instituts für die "Bild"-Zeitung (Samstag) weiterhin auf eine Zustimmung von 32 Prozent.

Die CDU büßt gegenüber einer früheren Insa-Befragung aus der ersten Märzwoche weiter ein: Die Partei von Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann erreicht nun eine Zustimmungsrate von 23 Prozent (minus 2 Punkte); mit solch einem Ergebnis würde sie bei der Wahl so schlecht abschneiden wie noch nie im Land.

SPD und FDP erreichen bei der Umfrage jeweils 11 Prozent (SPD plus 1, FDP unverändert), die AfD 13 Prozent (plus 1). Die Linke landet bei vier Prozent und würde damit den Einzug in den Stuttgarter Landtag verpassen.

Update: Freitag, 12. März 2021, 18.55 Uhr

Südwest-Grüne kurz vor Wahl zehn Punkte vor CDU

Im Vergleich zur Vorwoche verlieren die Grünen einen Punkt, die CDU verharrt bei ihrem Wert.

Stuttgart. (dpa) Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach einer neuen ZDF-Umfrage weiter mit großem Vorsprung vor der CDU. Die Grünen kommen auf 34 Prozent, die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann auf 24 Prozent. Das hat eine Befragung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-"Politbarometer" ergeben.

Im Vergleich zur Vorwoche verlieren die Grünen einen Punkt, die CDU verharrt bei ihrem Wert. Die AfD liegt demnach unverändert bei elf Prozent, die SPD bei zehn Prozent, die FDP gewinnt erneut einen Punkt und klettert auf elf Prozent. Die Linke käme mit 3 Prozent erneut nicht in den Landtag.

Auch bei den persönlichen Beliebtheitswerten hängt der Amtsinhaber die Herausforderin weiter ab. 70 Prozent der Baden-Württemberger hätten der Umfrage zufolge lieber Kretschmann als Ministerpräsident, nur 13 Prozent würden sich Eisenmann als Regierungschefin wünschen.