Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Wie sie mit der Doppelbelastung klarkommt? Einerseits als Kultusministerin die Schulen durch die Corona-Pandemie lotsen, andererseits als CDU-Spitzenkandidatin die Werbetrommel für sich rühren? "Ich bin durchaus belastbar", konterte Susanne Eisenmann beim Gespräch mit der RNZ. "Auch Multitasking kriege ich hin."

Im August war das, mitten in den Sommerferien. Die Schulen sowieso geschlossen, die Pandemie-Front vergleichsweise ruhig. Und auch die nächste Meinungsumfrage sah ganz gut für die 55-Jährige aus: Bei 31 Prozent notierte Insa die CDU am 10. September – und damit drei Prozentpunkte vor den Grünen. Eine gute Zeit für die Ministerin, die nach der Landtagswahl am 14. März 2021 so gerne an die Kabinettsspitze wechseln würde. Inzwischen sieht die Lage schon wieder ganz anders aus.

An 336 Schulen sind – Stand Donnerstag – 695 Klassen wegen Corona-Fällen aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen. Zehn Schulen vollständig geschlossen. Und die Maskenpflicht im Unterricht, die Eisenmann vermeiden wollte, sie kommt nun doch – und das nicht nur "punktuell", wie sie es eigentlich für den Notfall geplant hatte, sondern flächendeckend. Landesweit.

Doch nicht nur im Hauptjob als Kultusministerin ("Dafür werde ich bezahlt"), sondern auch als oberste Wahlkämpferin muss Eisenmann gerade Rückschläge einstecken. Nur 29 Prozent, einen Punkt weniger als im April, erreicht die CDU in der Infratest-Umfrage für SWR und "Stuttgarter Zeitung", die gestern veröffentlicht wurde. Die Grünen verharren mit deutlichem Vorsprung bei 34 Prozent. SPD und AfD werden bei 11, die FDP bei 6 Prozent notiert.

Vor allem aber kann die Spitzenkandidatin selbst kaum punkten. Bei einer Direktwahl würden 66 Prozent der Befragten Winfried Kretschmann im Amt bestätigten wollen. Eisenmann bevorzugen nur 13 Prozent. Pikanterweise würden selbst unter den CDU-Wählern 70 Prozent für den Grünen und nur 20 Prozent für die Schwarze stimmen.

Während die Arbeit des Ministerpräsidenten weiterhin von mehr als drei Vierteln aller Befragten (77 Prozent, -1) goutiert wird, sackt Eisenmann deutlich ab. Nicht einmal ein Viertel (24 Prozent) ist mit ihr zufrieden – fünf Prozentpunkte weniger als im Frühjahr. Kritisch sehen sie 38 Prozent der Befragten. Selbst unter CDU-Anhängern sehen die Werte nicht rosig aus: 35 Prozent finden ihre Arbeit gut, aber 33 Prozent sind unzufrieden. Und: Rund 40 Prozent der Befragten wollten die Arbeit der CDU-Frontfrau gar nicht erst beurteilen – weil sie sie nicht kennen.

Im Vergleich mit den anderen Spitzenkandidaten im Land steht die Schulministerin damit noch recht gut da. Die Oppositionsführer, SPD-Chef Andreas Stoch oder FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, sind nur einem Drittel der Befragten bekannt. Doch wer den beliebten "Landesvater" ablösen will, der muss mehr liefern. Auch die CDU-Strategen setzen darauf, dass Eisenmann als Persönlichkeit überzeugen kann. Als "Spitzenkandidatin mit großer Leidenschaft, mit hohem Engagement und mit einer positiven Dynamik", wie Generalsekretär Manuel Hagel auch am Donnerstag wieder in einem Statement betonte.

Wie das gehen soll? Einerseits tourt die Kandidatin fleißig durch Land mit ihrer "Eisenmann will’s wissen"-Kampagne. Auffällig ist aber auch, dass daneben durchaus ungewöhnliche Wege beschritten werden – beispielsweise im digitalen Bereich, wo sich die CDU in der Vergangenheit mit Blick auf die eher ältere Wählerschaft vornehm zurückhielt. Eisenmann besitzt seit vier Wochen ein Instagram-Profil ("Garantiert keine Bilder von Essen"), auf dem sich seither allerdings wenig getan hat. Und ihr Team flutet Facebook geradezu mit Werbeanzeigen – was durchaus auch kritisch kommentiert wird ("In diesen Zeiten haben Sie nichts anderes zu tun?").

Für die ganz breite Wirkung traute sich die CDU-Wahlkämpferin Anfang September sogar in die "heute-show". Einige hatten ihr zu dem Auftritt im ZDF geraten – wegen der Sichtbarkeit. Zweieinhalb Minuten lang befragte Comedian Fabian Köster sie zur "Bildungsmisere in Deutschland". Vorgestellt wurde sie als potenzielle Ministerpräsidentin. Doch ob sie da, inmitten der spektakulären Architektur der Stuttgarter Stadtbücherei, wirklich glänzen konnte? Die Meinungen gingen auseinander. Wurde doch vor allem über die erschreckend geringe Menge an Digitalpakt-Mitteln gespottet, die von Baden-Württemberg bisher abgerufen wurden – nämlich 0,6 Prozent der Gelder.

Doch vielleicht zählt am Ende die Persönlichkeit gar nicht so viel wie die Gesamtlage. Das meint zumindest der Hohenheimer Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. "Corona und der Höhenflug der CDU (im Bund) können der CDU helfen, ein paar Stimmen vorne zu liegen", so seine Vermutung.