Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Hinter dem Stuttgarter Alten Schloss steht das "Mahnmal für die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft". Vier tonnenschwere Granitblöcke. Am Freitag hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras dort einen Kranz niedergelegt. "Gedenken hilft uns, Zusammenhänge zwischen unserer Vergangenheit und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit heute zu erkennen", sagte sie anschließend. "Denn das ist der zeitlose Auftrag von Erinnerungsarbeit: Sie ist ausgerichtet auf die Würde des Einzelnen, auf den Schutz von Minderheiten."

Mit diesem Thema kennt Aras sich aus. Die 53-Jährige ist in der Türkei selbst als Angehörige einer benachteiligten Minderheit aufgewachsen; manche möchten sie auch heute wieder in diese Rolle drängen.

Die Landtagspräsidentin ist deutschlandweit die erste Grüne und die erste Muslimin, in Baden-Württemberg auch die erste Frau in diesem Amt. Dass sie sich von der dieser historischen Dimension einschüchtern ließe, kann niemand behaupten. Die ehemalige Stuttgarter Gemeinderätin zog 2011 als Stimmenkönigin der Grünen in den Landtag ein und holte 2016 sogar das beste Ergebnis aller Abgeordneten. Die Präsidentschaft errang sie daraufhin durch eine Kampfkandidatur.

Eine bessere Botschafterin für ein Weltbild, das Vielfalt, Chancengleichheit und Weltoffenheit proklamiert, konnten die Grünen kaum finden. Ob sie mit Schülern diskutiert, zu Wertedebatten empfängt oder durchs Land reist: Immer wieder verwendet Aras ihre eigene Biografie als Argument für die deutsche Demokratie.

Aras wurde 1966 als Muhterem Günyel im türkischen Anatolien geboren. Als alevitische Kurden gehörte die Familie zu einer diskriminierten Minderheit. 1968 ging der Vater als Gastarbeiter nach Deutschland, 1978 holte er die Familie nach. Ohne Deutschkenntnisse landete die zwölfjährige Muhterem in der fünften Klasse der Sielminger Hauptschule. "Meine Eltern haben uns vom ersten Tag an eingeschärft: Wir leben in einem wunderbaren Land. Ihr habt hier alle Chancen, eine andere Position zu erreichen als wir."

Aras erarbeitete sich das Abitur, studierte in Hohenheim Wirtschaftswissenschaften und ging nach dem Vordiplom zu Beratungsgesprächen in der Industrie. Bei Daimler traf sie auf eine Frau, der Aras noch heute "unendlich dankbar" ist. "Die sagte: ,Wenn Sie später Familie und Kinder haben wollen, dann kommen Sie in solchen Konzernen nicht weit. Werden Sie doch Steuerberaterin!" Heute beschäftigt Aras’ Kanzlei zwölf Mitarbeiter, darunter ihren Mann Sami. Sie haben zwei Kinder, eine Tochter (21) und einen Sohn (17).

Sami hatte die junge Muhterem in einem türkischen Verein kennengelernt. Doch nicht zuletzt nach den Brandanschlägen von Mölln und Solingen stellte sich dem Paar eine Grundsatzfrage: "Was ist eigentlich Heimat?" Die beiden gründeten einen eigenen Verein "Mosaik", der auf interkulturelle Begegnung angelegt war. Aras trat bei den Grünen ein, gab ihren türkischen Pass ab und erwarb im Januar 1994 die deutsche Staatsbürgerschaft - "als Bekenntnis zu diesem Land, mit allem was dazugehört".

Ein Vierteljahrhundert ist das nun her. Trotzdem orakelte der fraktionslose AfD-Abgeordnete Wolfgang Gedeon vergangene Woche vor Journalisten: "Hat Frau Aras die doppelte Staatsbürgerschaft oder nicht? Ich hoffe nicht, dass wir ihr das aus der Nase rausziehen müssen." Aras verdreht darob nur die Augen. "Das war schon immer öffentlich", erklärt sie. "Ich habe noch nie die doppelte Staatsbürgerschaft gehabt."

Bei der AfD tut man sich schwer, Aras zu akzeptieren. Andeutungen über ihre muslimischen Wurzeln gehören zum Alltag. Tatsächlich bezeichnet sich Aras als nicht mehr praktizierende Alevitin; ihre Kinder gingen in den evangelischen Schulunterricht. Vize-Fraktionschef Emil Sänze hat sich beklagt, Aras benutze das "Wir", als sei sie in Deutschland voll integriert. "Sie wird aber nie voll integriert sein qua ihrer Herkunft." Der Abgeordnete Stefan Räpple fühlt sich von einer "grün-kurdischen" Parlamentspräsidentin kujoniert.

Den Gefallen serviler Leisetreterei tut Aras ihren Gegnern nicht: Für sie bedeutet Integration Augenhöhe. Schon in den 90ern setzte ihr Verein dem "Tag des ausländischen Mitbürgers" in Stuttgart augenzwinkernd einen "Tag des deutschen Mitbürgers" entgegen.

Kräftige Farben, moderne Schnitte, selbstbewusstes Make-up: Aras ist weder in ihrer Erscheinung schüchtern noch verbal. Die drahtige 53-Jährige sprudelt vor Energie; sie lacht gern und einnehmend ungeschützt. Trotzdem wird ihre Amtsführung im Landtag auch kritisiert: Frühere Parlamentspräsidenten hätten mehr Autorität ausgestrahlt, heißt es dort quer durch die Fraktionen.

Ganz fair ist das nicht: Mancher Vorgänger verdankte sein sicheres Auftreten weniger einer profunden Kenntnis der Geschäftsordnung als tiefer Stimme aus breiter Brust. Seit dem Einzug der AfD kommt es im Landtag zudem öfter zu Situationen, die es zuvor nicht gab.

Eine solche Premiere ereignete sich im Dezember. Da kassierte AfD-Mann Räpple einen Ordnungsruf. Später verwies ihn Aras des Saales. Räpples Parteifreund Gedeon erklärte ihr daraufhin: "Das ist nicht Demokratie à la Deutschland, das ist Demokratie à la Türkei, was Sie hier machen." Kurz danach fügte er hinzu: "So können Sie ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in Deutschland!" Weil sowohl Räpple als auch Gedeon sich weigerten, den Saal zu verlassen, wurden sie von der Polizei hinausgeführt und für weitere drei Sitzungstage verbannt.

"Die Mehrheit der Menschen begegnet mir zum Glück offen", berichtet sie in ihrem Büro im zweiten Stock des Landtags, wo neben Schmähbriefen auch liebevoll gestaltete Fanpost eingeht. "Wir leben in einem der wunderbarsten Länder, mit der besten Verfassung der Welt - da kann ich doch mal fragen, was kann ich für mein Land tun?" Aras sagt oft solche Sätze. Sie sind ihre Antwort auf die Frage nach Heimat.

Für den Platz über ihrem Schreibtisch hat sie sich aus den Beständen der Staatsgalerie ein abstraktes, rosafarbenes Gemälde des Stuttgarter Künstlers Ernst Wolf ausgesucht. Es heißt "Terrain Libre" - freies Feld.