Mit raffinierten Trojanern hat ein weltweit agierendes Gangsternetzwerk Zigtausende Bankkonten geplündert. Gegen einen der an der anschließenden Geldwäsche Beteiligten wurde nun in Heilbronn ein Urteil gesprochen. Symbolfoto: dpa / Silas Stein

Von Armin Guzy

Heilbronn. Umgerechnet 3100 Euro für vier Stunden Arbeit. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugehen kann, dürfte dem 34-Jährigen von Anfang an klar gewesen sein. Aber die Verlockung des schnellen Geldes war zu groß, und vermutlich überblickte er damals auch nicht die Größe des Systems, das er da als kleines Rädchen durch ein paar Mausklicks mit antrieb.

Diese Dimension offenbarte sich nun, wenn auch längst nicht im letzten Detail, vor der Großen Strafkammer am Landgericht Heilbronn. Die Ermittler der deutschen Polizei und der europäischen Polizeibehörde Europol gehen davon aus, dass es um Hunderte Millionen Euro geht, die ein weltweit agierendes Netzwerk vor allem von Onlinebanking-Kunden abgezockt und dann über möglichst viele Transaktionen reingewaschen hat. T. war als "Finanzagent" ein Teil dieses Netzwerks - und offenbar der Erste, der sich dafür vor einem Gericht verantworten musste. "Wir sind Pioniere mit diesem Fall", betonte Strafverteidigerin Anke Stiefel-Bechdolf.

Dass ihr bis dato unbescholtener Mandant nicht hinter Gitter muss, war ein Zugeständnis von Staatsanwaltschaft und Strafkammer, weil T. die Taten gestand und umfassend aussagte. Andernfalls hätte das Gericht ihm mindestens 41 Einzeltaten im Detail nachweisen, Rechtshilfeersuchen stellen, Experten hören und Zeugen aus dem Ausland laden müssen: viele Verhandlungstage und hohe Kosten bei ungewissem Ausgang. T.s erste pflichtanwaltliche Vertretung hatte ihr Mandat niedergelegt - die Materie ist hoch komplex, der Aktenberg riesig.

PC-Interessierten ist das dahinterstehende Bot-Netzwerk unter dem Namen "Avalanche" bekannt. Nach umfangreichen Ermittlungen von IT-Spezialisten der Polizeibehörden in rund 40 Ländern wurde es 2016 zerschlagen; dabei geriet auch T. ins Blickfeld der Ermittler. Seine Wohnung wurde durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. In mehreren Staaten gab es Festnahmen, aber offenbar noch immer keinen Prozess. Einige Tatverdächtige in anderen Ländern sollen inzwischen wieder freigelassen und untergetaucht sein, hieß es nun in Heilbronn.

Der in der DDR geborene und zuletzt in Heilbronn wohnende T., der keinen deutschen Pass hat und sich auch hauptberuflich mit der weiten Welt des Internets beschäftigte, wurde 2016 über ein Forum kontaktiert. Das Angebot: Du überweist eine Viertelmillion US-Dollar in verschiedenen Tranchen und bekommst dafür 3500 Dollar. T. machte mit.

Zwischen März und Juli 2016 leitete er über ein eigens beim russischen Bezahldienstleister "WebMoney" eröffnetes Konto eingehendes Geld an andere Konten weiter: Geldwäsche an 41 Tagen, oft mehrmals in 24 Stunden, listete die Staatsanwaltschaft akribisch auf - und T. gab alles zu.

Woher das Geld stammt, war dem mit einem Nettoeinkommen von 1000 Euro nicht eben zu den Besserverdienenden gehörenden halbtagsarbeitenden Familienvater offenbar egal. Sicher aber nicht den zigtausend Betrogenen, deren Konten geplündert wurden. Manche Banken erstatteten das Geld zwar aus Kulanz zurück, und auch die Polizei konnte noch einige Euros retten, die meisten Geschädigten aber werden voraussichtlich auf ihrem Verlust sitzenbleiben.

Fast 1700 dieser Phishing-Fälle sollen in Deutschland zwischen 2012 und 2016 im wahrsten Wortsinn auf das Konto der Gruppe gehen. So bezeichnete denn auch der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth die Taten als "das, was jeder Bürger fürchtet, wenn er im Netz ist". Er machte aber auch deutlich, dass die geltenden Gesetze auf dieses "neue Kriminalitätsfeld" nicht ohne Weiteres anwendbar seien.

Eine dem komplexen Fall vertraute Ermittlerin aus Niedersachsen schilderte der Kammer das Vorgehen der Betrüger: Meist über einen Dateianhang wird ein x-beliebiger Computer mit einem Schadprogramm infiziert, über das der Computer und sein Nutzer dann ausgespäht werden - insbesondere das Onlinebanking-Verhalten. Dann wird eine täuschend echt anmutende Bankmitteilung generiert, die sich beim nächsten Einloggen automatisch öffnet und den Kunden informiert, dass ihm fälschlicherweise ein Betrag X zu viel überwiesen wurde.

Diesen möge er doch nun bitte zurücktransferieren. Belegt wird das mit einem um exakt den geforderten Betrag erhöhten Kontoauszug. Das Programm errechnete dabei sogar den Überweisungsbetrag so, dass er immer knapp unter dem Dispo-Limit blieb.

Praktischerweise hat die "Bank" auch schon ein ausgefülltes Formular angehängt. Der Kunde muss die Rücküberweisung nur noch mit "Ok" bestätigen, und schon wird sein Geld auf ein anderes Konto umgeleitet, dann von einem "Finanzagenten" abgehoben, auf ein anderes Konto eingezahlt und gestückelt hin- und hergeschickt, bis es kaum noch nachzuverfolgen ist.

Die Schadprogramme waren dabei so raffiniert getarnt, dass die Cybercrime-Expertin angesichts der Programmier-Leistung fast ins Schwärmen geriet. Die meisten Antiviren-Programme könnten diese Trojaner nicht finden, sagte sie, nachdem sie einige technische Details erläutert hatte.

Die Struktur des kriminellen Netzwerks hatte mehrere Hierarchie-Ebenen, und die Cyberangriffe erfolgten oft über extra eingerichtete Netzwerke, die regelmäßig geändert wurden, und über Proxy-Server, um die IP-Adressen zu verschleiern. Verdient haben alle an dem Betrugssystem Beteiligte, auch T. Wer am Ende aber den ganz großen Gewinn machte, ist den Ermittlern nach wie vor nicht sicher bekannt. Auch weil sich die beteiligten Transaktions-Banken wenig kooperativ zeigen.

Immerhin: Der vermutliche Kopf des "technischen Parts" sitze in der Ukraine in Haft, hieß es, aber einige Personen, die die Ermittler dem Führungszirkel des "administrativen Parts" zurechnen, seien untergetaucht - wenn denn ihre Identitäten je echt waren. Viele Spuren führen nach Osteuropa, aber auch in Kanada und den USA wird im "Avalanche"-Komplex weiterermittelt.

Nach dem Geständnis relativieren sich die 3100 Euro "Lohn" für das vergleichsweise "kleine Rädchen" T. dann schlagartig. Seine Tat, wertete die Kammer, sei kein Bagatelldelikt, sondern hoch kriminell: "Sie halten jetzt für relativ wenig Geld den Kopf hin für die, die den großen Reibach machen", sagte Richter Kleinschroth, nachdem die Strafkammer T. nun wegen eines einzigen (gebündelten) Falls von gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilte. Die Vollstreckung wird auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die 3100 Euro muss T. an den Staat zahlen und weitere 2400 Euro in Raten an die Heilbronner Sozialberatung. Zudem trägt er die Verfahrenskosten.

"Die Opfer aber", das machte Kleinschroth mehrmals deutlich, "bleiben auf ihren Kosten sitzen." Allein bei den in Deutschland bekannt gewordenen Fällen soll es um 8,7 Millionen Euro gehen.