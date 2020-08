Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Als die CDU im Juli 2019 Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 kürte, war das sehr früh. Und wichtig vor allem, um in den eigenen Reihen Klarheit zu schaffen. Inzwischen ist die Kultusministerin vor allem durch die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf den Schulalltag gefordert. Ob sie fürchte, dass ihr die Zeit und Kraft für den Wahlkampf fehlen werden? "Ich bin durchaus belastbar", sagt die 55-Jährige selbstbewusst beim RNZ-Sommerinterview in Stuttgart.

Frau Eisenmann, hätten Sie je gedacht, dass ausgerechnet die baden-württembergische Kultusministerin die Sommerferien mit bangen Blicken auf den Schulstart in anderen Bundesländern verbringen muss?

Nein. Noch weniger hätte ich mir Anfang des Jahres allerdings vorstellen können, dass wir einmal alle Schulen schließen. Aber ich bin tatsächlich nicht unglücklich darüber, dass wir in diesem Jahr das letzte Bundesland sind, das die Ferien beendet, sodass wir gute wie schlechte Erfahrungen der anderen Bundesländer berücksichtigen können.

Und im schlimmsten Fall dürfen unsere Schulen im Südwesten dann gar nicht öffnen?

Das schlimmste Szenario wäre ein zweiter Lockdown. Da geht es dann aber nicht nur um Kitas und Schulen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Wir setzen fest darauf, dass es uns durch Eigenverantwortung, Testungen und Vorgaben gelingt, mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen so viel Normalität zu ermöglichen, wie eben geht. Aber wenn es zu Corona-Ausbrüchen kommt, kann es bei rund 4500 öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg vorkommen, dass der betroffene Standort temporär geschlossen werden muss.

Das heißt, Sie sind darauf vorbereitet, einzelne Schulen zu schließen?

Zunächst einmal werden die Gesundheitsämter entscheiden, ob sie einzelne Schülerinnen und Schüler oder einzelne Klassen in Quarantäne schicken oder die ganze Schule schließen. Das hängt vom Infektionsgeschehen vor Ort ab. Aber klar, wo kein Präsenzunterricht möglich ist, wird es Fernunterricht geben.

Die Abfolge im Frühjahr war: Erst wurden Großveranstaltungen gestoppt, direkt danach Kitas und Schulen geschlossen. Wären diese Einrichtungen jetzt wieder als erste betroffen?

Es wäre abstrus, wenn man aus so einer Situation nichts lernen würde. Die Entscheidung im März war richtig, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Gottseidank ist es uns gelungen, Bilder zu vermeiden, wie wir sie in Italien, Spanien, den USA gesehen haben. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass es bei Corona-Infektionen örtlich und zeitweise Schulschließungen geben wird und wir einzelne Kontakte nachverfolgen und Infektionsketten durchbrechen können.

Erste Vorgaben für die Schulen, wie es nach den Ferien weitergehen soll, liegen vor. Wie verlässlich sind diese?

Wir haben die meisten Vorgaben schon im Juli, zwei Monate vor Ende der Sommerferien, gemacht. Das war mir wichtig, damit die Schulen Planungssicherheit haben.

In Baden-Württemberg soll es die Maskenpflicht nicht im Unterricht geben. Bleiben Sie dabei?

Derzeit haben wir das nicht vorgesehen. Aber wenn sich das Infektionsgeschehen im Herbst oder im Winter in einer Region drastisch ändert, kann ich nicht ausschließen, dass an den Schulen dort vor Ort – für eine gewisse Zeit – eine Maskenpflicht auch im Unterricht kommt. Und freiwillig darf natürlich jeder eine Maske tragen, auch im Unterricht.

Den nordrhein-westfälischen Weg – Maske generell auch im Unterricht – wollen Sie definitiv nicht gehen.

Ich halte das aus pädagogischen Gründen für schwierig. Französisch zum Beispiel ist so eine schöne, aber auch schwierige Sprache. Mit Maske wird es nochmal schwieriger. Punktuell könnte es aber notwendig werden. Die Pandemie ist im September ja nicht plötzlich vorbei – so sehr ich es mir wünschen würde.

Ihre Amtskollegin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, streitet gerade mit Lehrern, die sich eigentlich per Attest vom Präsenzunterricht befreien wollten. Wissen Sie schon, wie viele Lehrkräfte in Baden-Württemberg nicht zur Verfügung stehen?

Wir haben in Baden-Württemberg seit dem 29. Juni eine Attestpflicht bei Lehrerinnen und Lehrern. Seither sind es knapp sechs Prozent, die laut Attest zur Risikogruppe gehören und sich deshalb vom Präsenzunterricht haben befreien lassen. Ich gehe davon aus, dass sich daran im September nichts ändert. Ich akzeptiere das, was die Haus- und Fachärzte attestieren. Das ist auch eine Frage des Vertrauens.

Sie sehen also keine Notwendigkeit, den Amtsarzt noch einmal genauer hinsehen zu lassen, weil Sie das Personal brauchen?

Diese sechs Prozent sind ja nicht krank – sie sind nur nicht im Präsenzunterricht. Sie arbeiten von zuhause aus, können Fernunterricht geben und bei Korrekturen von Klassenarbeiten unterstützen. Da gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und ich halte den Gesundheitsschutz für wichtig.

Und wissen Sie auch, wie viele Schüler die Befreiung beantragen werden?

Wir hatten zuletzt keine Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Stand heute haben wir das auch nicht für das kommende Schuljahr vorgesehen. Die Schulpflicht gilt aber! Wer also nicht im Präsenzunterricht ist, der muss zuhause den Unterrichtsstoff lernen und Aufgaben erledigen. Im Juli lag der Anteil der Schüler, die selbst ein erhöhtes Risiko für einen besonders schlimmen oder tödlichen Verlauf einer Corona-Infektion haben oder in einem Haushalt mit einer gefährdeten Person leben, unter einem Prozent. Auch hier geht der Gesundheitsschutz vor, da will ich keinen Druck ausüben.

Vor den Sommerferien gab es auch deutliche Klagen – von überlasteten Lehrern ebenso wie über abgetauchte Lehrer...

Auch wir als Kultusverwaltung waren, das gebe ich zu, Mitte März mit gewissen Fragen schlichtweg überfordert. Homeschooling ist in Deutschland eigentlich verboten. Deshalb hatten wir auch keine Blaupause für das Szenario der geschlossenen Schulen. Inzwischen haben wir nachgearbeitet und Handreichungen und Unterstützungsangebote für Lehrkräfte entwickelt. Es gibt ab September auch klarere Regeln für den Fernunterricht: Lehrer müssen dokumentieren, was sie unterrichten. Nichterreichbarkeit darf es nicht mehr geben.

Wird es noch einmal "rollierenden" Unterricht, geben, also nur jede zweite Woche Präsenzunterricht? Das könnte ja gerade bei engen Klassenräumen entlasten.

Nein. Wir planen nicht, das rollierende System längerfristig zu etablieren. Gerade bei Eltern mit Kindern im Grundschulalter sorgt das ja für massive Betreuungsprobleme.

Sport- und Musikunterricht haben besonders gelitten. Wie soll das da weitergehen?

Beide Fächer werden stattfinden – aber natürlich unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet, dass es an manchen Stellen Einschränkungen gibt. Im Musikunterricht in geschlossenen Räumen sind Singen und Blasmusik wegen der starken Bildung von Aerosolen untersagt gewesen. Wir suchen gerade nach einer Lösung, die aber hohe Auflagen mit sich bringen wird. Ende August wollen wir den Schulen sagen, was gehen wird.

Die SPD wünscht 1000 zusätzliche Lehrerstellen. Hilfreich?

Wir sind in Baden-Württemberg, was die Lehrerversorgung angeht, auf Kante genäht und haben offene Stellen, aber nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer. Die Schaffung von weiteren Stellen bringt mir da gar nichts. Es fehlt das Personal, was auch darauf zurückzuführen ist, dass man zwischen 2011 und 2016 unter einem SPD-Kultusminister die Ausbildungskapazitäten nicht erhöht hat, obwohl man um die Pensionierungswelle in den vergangenen Jahren wusste.

Müssen im kommenden Schuljahr mehr Lehramtsstudierende zusätzlich zur Unterstützung in die Schulen kommen?

Es gibt Schülerinnen und Schüler, um die man sich ernsthaft Sorgen machen muss und mit denen wir Defizite aufholen müssen. Das werden wir auch. Dazu brauche ich allerdings gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Lehramtsstudenten können ergänzend unterstützen. Sie für regulären Unterricht einzusetzen, das halte ich unter dem Aspekt der Qualität nicht für hilfreich.

Wie bekommen Sie Luft in die Lehrpläne für Aufarbeitung der Defizite aus dem vergangenen Schuljahr?

Die Lehrpläne bestehen zu 75 Prozent aus dem Kerncurriculum – den Vorgaben, die prüfungsrelevant sind und gemacht werden müssen. Die anderen 25 Prozent sind ergänzende Themen, mit denen die Lehrkraft den Unterricht gestalten kann. Diese dürfen Lehrer jetzt weglassen – so entsteht Luft, um Stoff nachzuarbeiten und Defizite auszugleichen. Außerdem haben wir die Abschlussprüfungen schon jetzt nach hinten verschoben. Um den Abschlussjahrgang 2020/21 mache ich mir persönlich größere Sorgen als um den Abschlussjahrgang in diesem Jahr.

Wenn Sie zurückblicken: Gibt es Entscheidungen, die Sie im Nachhinein als falsch ansehen?

Das ist schwierig zu sagen. Natürlich hat Corona gerade im Bereich der Digitalisierung wie unter dem Brennglas gezeigt, wo Defizite sind – etwa beim Glasfaserausbau oder beim digitalen Lernen. Wären wir da weiter gewesen – in allen 16 Bundesländern –, wäre es von Vorteil gewesen. Und dabei geht es nicht nur um die technische Ausstattung, sondern auch um passende Unterrichtskonzepte.

Gab es weitere Baustellen, die Sie neu erkannt haben?

Richtig neu sind die Baustellen nicht. Eine Vollbesetzung der Lehrerstellen wäre wünschenswert. Aber das wussten wir schon vor Corona. Deshalb haben wir ja die Ausbildungskapazitäten schon ausgebaut.

Deutlich wurde auch, wie großen Einfluss das familiäre Umfeld auf die Bildungsfortschritte hat. Hat vor diesem Hintergrund vielleicht auch bei Ihnen das Konzept der Ganztagsschule weiter an Wertschätzung gewonnen?

Wir haben in Deutschland eine zu starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft. Das ist unbestritten und definitiv nicht zufriedenstellend, weil es den Kindern gegenüber alles andere als fair ist. Corona und seine Auswirkungen haben noch einmal gezeigt, wie wichtig die Bildungsstrukturen in der Schule sind.

Hilft längerer, verpflichtender Präsenzunterricht?

Ja, ich glaube, dass die gebundene Ganztagsschule dazu beitragen kann, soziale Unterschiede anzugleichen. Die Grundlage dafür ist von meinem Vorgänger gut gemacht. Aber viele Eltern wollen das einfach nicht. Sie wollen flexible Angebote, damit das Kind beispielsweise nachmittags in den Sportverein oder zur Musikschule kann. Als Politikerin ist es nicht mein Ansatz, Eltern zu bevormunden und ihnen einen Weg aufzuzwingen. Wichtig ist, dass es die Angebote und die Wahlfreiheit gibt.

Jetzt sind Sie seit über einem Jahr schon gesetzte Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl im März 2021. Werden Sie überhaupt Zeit für einen richtigen Wahlkampf haben – oder nimmt Sie das Kultusministerium komplett in Beschlag?

Der Wahlkampf ist noch weit weg. Übrigens hat sich die Sorge, dass die CDU nach meiner Nominierung Ende Juli 2019 nur noch Wahlkampf macht, nicht bestätigt. Wir machen das, was dieses Land braucht. Und klar, Bildung ist ein zentrales landespolitisches Thema. Jeder vierte Euro des Landeshaushalts geht in die Bildung. Da habe ich einen Vorteil, in diesem Amt zu sein, weil ich Gestaltungskraft habe.

Wenn Sie im Frühjahr an X Schulen lokale Corona-Ausbrüche haben, müssen Sie sich aber darum kümmern, nicht um CDU-Wahlkampf.

Selbstverständlich kümmere ich mich zuerst um mein Ressort. Dafür werde ich bezahlt. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass kein Raum für andere Themen bleibt. Ich bin durchaus belastbar. Auch Multitasking kriege ich hin.

Die SPD lässt deutliche Sympathien für ein Bündnis mit den Grünen erkennen, auch die FDP schließt das nicht mehr aus...

Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass Herr Rülke die "Deutschlandkoalition" mehrfach schon als seine bevorzugte Koalition genannt hat. Am Ende entscheiden aber die Wähler, und damit müssen wir umgehen.

Sie haben auch keinen generellen Widerwillen gegen eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen?

Wir als CDU können uns vorstellen, mit allen demokratischen Parteien – außer ganz links und ganz rechts – Gespräche zu führen. Deshalb schließe ich nichts aus. Ausschlaggebend sind das Wahlergebnis und die inhaltliche Ausrichtung.

Was schätzen Sie denn an der Zusammenarbeit mit Winfried Kretschmann? Und was könnten Sie besser?

Ich schätze an ihm, dass er respektvoll mit Menschen umgeht. Wir mögen uns. Und wenn wir einen inhaltlichen Dissens haben, können wir heftig, aber immer mit Wertschätzung miteinander diskutieren. Aber natürlich verkörpern wir einen völlig unterschiedlichen Politikstil. Ich bin sicherlich agiler, anpackender, entscheidungsfreudiger.

Sie könnten die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs werden. Wie wichtig nehmen Sie diese historische Besonderheit?

Das ist nicht mein Thema. Ich kann nichts dafür, dass ich eine Frau bin.

In Ihrer Partei, der CDU, wird ja gerade sehr intensiv diskutiert, wie man Frauenförderung beispielsweise per Quote geregelt bekommt.

Ja, die Diskussion über eine bessere Frauenförderung ist ja auch richtig. 50 Prozent der Bevölkerung sind nun einmal weiblich.

Und wo stehen Sie in der Quoten-Debatte in der Bundes-CDU?

Eine Quote allein hilft uns als CDU nicht. Das greift zu kurz. Es geht auch um die bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt. Während des Lockdowns haben wir gesehen, welche Probleme wir in der Gesellschaftspolitik haben, wenn es um Gleichberechtigung und Fragen wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen geht.

Für welchen Kanzlerkandidaten könnten Sie sich denn erwärmen? Für einen Bayern oder einen Nordrhein-Westfalen?

Momentan steht weder ein Rheinländer noch ein Franke für dieses Amt zur Verfügung. Der eine kandidiert für den Bundesvorsitz der CDU, der andere hat erklärt, dass er in Bayern bleiben möchte. Das ist derzeit auch kein Thema. Die Menschen haben andere Sorgen als die Frage, wer CDU-Bundesvorsitzender oder Kanzlerkandidat wird.

Hoffen Sie auf eine schnelle Klärung dieser unionsinternen Machtfrage? Es überschattet ja doch die politische Debatte und prägt die Wahrnehmung Ihrer Partei.

Ich habe zuletzt vor allem wahrgenommen, dass wir als CDU die richtigen Antworten auf die Corona-Krise gehabt haben. Aber ich sehe schon die Gefahr, dass eine solche Diskussion in Streit ausartet und vor allem die Medien erfreut - aber nicht die Partei, die Bürger, die Wahlkämpfer. Deswegen bin ich froh, wenn es eine saubere Lösung gibt und wir uns auf die Landtagswahl konzentrieren können.

Wenn Anfang Dezember in Stuttgart der Parteichef gewählt ist: In welchem Zeitraum soll dann die K-Frage geklärt werden? Vor der Landtagswahl?

Wir haben in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 Landtagswahlen, was ja auch bundesweit nicht unbedeutend ist. Deshalb erwarte ich, dass man das nicht aus dem Blick verliert. Gegen eine einvernehmliche Lösung habe ich auch vor der Landtagswahl nichts einzuwenden.