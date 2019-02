Künzelsau/Heilbronn. (dpa/lsw) Der Prozess um den Tod eines Jungen gegen dessen 70-jährige Pflegeoma aus Künzelsau (Hohenlohekreis) geht am Montag (9 Uhr) mit den Plädoyers in die Schlussrunde. Die ehemalige Krankenschwester soll für den Tod des ihr anvertrauten Siebenjährigen verantwortlich sein. Angeklagt war sie wegen Totschlags. Dafür liegt die Höchststrafe bei 15 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft könnte vor der Strafkammer des Landgerichts Heilbronn aber auch auf lebenslange Haft plädieren, hieß es in Justizkreisen. Anklagevertreter Harald Lust hatte zuvor angedeutet, es gebe Hinweise für das Mordmerkmal niedere Beweggründe. Der Anwalt der Nebenkläger sah das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an.

Ein Gutachter hatte ausgesagt, dass die Angeklagte zur Tatzeit wohl keine schwere Depression gehabt habe. Der Junge war über viele Jahre regelmäßig bei der Pflegeoma, bei der er auch gelegentlich übernachtete. Die Eltern entdeckten am 28. April 2018 die Leiche ihres Kindes in der Badewanne in der Wohnung der abwesenden Frau. Ein Rechtsmediziner stellte fest, dass der Junge erwürgt wurde. Die Angeklagte machte erst gegen Ende des Prozesses Angaben zum Tathergang. Sie seien jedoch widersprüchlich gewesen, befand Richter Roland Kleinschroth. Das Urteil soll am Mittwoch fallen.