Neckarsulm. (rnz) Die Zahl der Straftaten in Neckarsulm ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf 1607 gestiegen, liegt im Langzeitvergleich aber weiterhin deutlich unter dem statistischen Mittelwert von 1739 Straftaten. Dies geht aus der Kriminalitätsstatistik 2019 hervor, die der Leiter des Polizeireviers Neckarsulm, Polizeidirektor Bernhard Mai, und seine Kollegin, Polizeikommissarin Anna Steinle, nun im Gemeinderat vorstellten. In der Langzeitbetrachtung entwickelt sich die Kriminalität tendenziell rückläufig, stellte Mai fest. Im Jahr 2018 war die Zahl der Straftaten mit 1530 auf den niedrigsten Stand seit 1994 zurückgegangen.

Im Vergleich der Jahre 2018 und 2019 sind in bestimmten Bereichen Steigerungen festzustellen. So stieg die Zahl der einfachen Diebstähle um 43 auf 409 Fälle, wobei dieser Anstieg im Wesentlichen auf den Bereich Ladendiebstähle (plus 39 Fälle) zurückzuführen ist. Ebenfalls zugenommen hat die Straßenkriminalität mit 269 Fällen (plus 23). Zur Straßenkriminalität werden alle Straftaten gezählt, die sich auf öffentlichen Wegen und Plätzen ereignen. Dazu gehören auch Sachbeschädigungen, die sich im vergangenen Jahr 176-mal ereigneten (2018: 141 Fälle).

Bei der Gewaltkriminalität registrierte die Polizei einen Rückgang um zwölf auf 31 Taten. Zu diesem Bereich zählen Kapitaldelikte wie Raub, Mord und schwere Körperverletzung. Auch die Fälle von Körperverletzung gingen zurück, und zwar um neun auf 142 Taten. Im Bereich der Rauschgiftkriminalität blieb die Zahl der Fälle mit 87 (minus eins) nahezu unverändert. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche stagnierte mit elf Delikten. Davon ereigneten sich allein sieben Fälle im Wohngebiet Neuberg (plus drei).

Ein deutlicher Rückgang der Straftaten war im Stadtteil Amorbach zu verzeichnen. Hier ging die Zahl um 29 auf 167 Taten zurück. Deutlich weniger Straftaten ereigneten sich in diesem Stadtteil in den Deliktsbereichen Körperverletzung (25; minus 19), Rauschgiftkriminalität (15; minus zehn), Gewaltkriminalität (fünf; minus acht) und Straßenkriminalität (23; minus 18). Einen Zuwachs gab es bei den Betrugsfällen mit 24 Taten (plus sieben). Im gesamten Stadtgebiet ereigneten sich jedoch weniger Betrugsfälle. In diesem Bereich verringerte sich die Zahl insgesamt um sechs auf 237 Taten.

Die Aufklärungsquote 2019 im Stadtgebiet ging zwar geringfügig um 1,4 Prozentpunkte auf 60 Prozent zurück. Gleichwohl konnte die Polizei Neckarsulm im Vergleich mit der durchschnittlichen Quote im Polizeirevier (57,5 Prozent) und im Landkreis (57,8 Prozent) überdurchschnittlich viele Fälle aufklären. Im Landkreis Heilbronn und im gesamten Polizeirevier Neckarsulm nahmen die Straftaten im vergangenen Jahr um 7,3 beziehungsweise neun Prozent zu. Für das laufende Jahr zeichnet sich als Folge der Corona-Krise ein deutlicher Rückgang ab. In den ersten fünf Monaten ging die Zahl der Straftaten im Polizeirevier um etwa 20 Prozent und in der Stadt Neckarsulm um etwa acht Prozent zurück.

Bei den Verkehrsunfällen setzte sich hingegen der bereits im Jahr 2018 zu verzeichnende Anstieg fort. Im Stadtgebiet ereigneten sich im vergangenen Jahr 527 Unfälle (ohne sogenannte Kleinstunfälle). Dies entspricht einem Anstieg um vier Prozent. Die steigende Zahl der Verkehrsunfälle wirkte sich glücklicherweise nicht auf die Verletztenzahlen aus. Mit elf Schwerverletzten (2018: zehn) und 111 Leichtverletzten (2018: 117) blieben die Zahlen nahezu unverändert. Wie in den Vorjahren war auch 2019 kein Verkehrstoter zu beklagen.

Im Gesamtrevier nahm die Zahl der Verletzten jedoch deutlich zu, nämlich um 30,5 Prozent bei den Schwerverletzten und 6,1 Prozent bei den Leichtverletzten. Auch im gesamten Revier Neckarsulm ereigneten sich 4,6 Prozent mehr Verkehrsunfälle.

Zum Abschluss der Präsentation dankte Oberbürgermeister Steffen Hertwig Revierleiter Mai und seinen Kollegen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, gerade auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise. Dem Lob und Dank schlossen sich die Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat einhellig an.