Die geplante Verknüpfung von B 27 (Foto) und Binswanger Straße würde laut einem Gutachten der Belastung standhalten, müsste aber optimiert werden. Am 22. September steht dazu ein Bürgerentscheid an. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (rnz) Der geplante Anschluss der B 27 an die Binswanger Straße in Neckarsulm ist wirksam und ausreichend leistungsfähig. Aufgrund der hohen Wirksamkeit sind an der Kreuzung "Binswanger Straße/Robert-Mayer-Straße" zu den Spitzenstunden einzelne Fahrbeziehungen überlastet und müssen in der weiteren Planung optimiert werden.

Das ist in der jetzigen Vorentwurfsphase üblich und möglich. Die eigentliche Verknüpfung von B 27 und Binswanger Straße hält den Belastungszahlen stand. Dies ist das Ergebnis der Leistungsfähigkeitsberechnung, die das Büro "BS Ingenieure" aus Ludwigsburg beim dritten Bürgerforum zur Planung des B 27-Anschlusses in der Ballei Neckarsulm vorstellte.

Die Stadt hatte zu der Veranstaltung eingeladen, um die Bürger nochmals mit wesentlichen Fakten und Informationen zu versorgen. Zum Bau des B 27-Anschlusses "Binswanger Straße" findet am 22. September ein Bürgerentscheid statt.

Ziel dieses Projekts ist es bekanntlich, den Verkehr auf den überörtlichen Hauptverkehrsachsen zu bündeln und die Innenstadt sowie die Südtangente vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Diese Wirkung ist nachgewiesen. Der Anschluss zieht dabei so viel Verkehr an, dass in einem zweiten Schritt die Leistungsfähigkeit überprüft wurde. Die Berechnung der Leistungsfähigkeit ergab, dass der Anschluss mit seinen Fahrspuren und Aufteilungen die Verkehrsmenge auch zu Stoßzeiten noch bewältigen kann.

Der Verkehrszustand zur morgendlichen Spitzenverkehrszeit zwischen 7 und 8 Uhr ist auch bei den stark frequentierten Zufahrtswegen "noch stabil" (Bewertungsstufe D). Zur Hauptverkehrszeit am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr stößt der Anschluss bei einem Abfahrtsweg an seine Kapazitätsgrenze, ist aber "noch funktionsfähig" (Stufe E).

Hintergrund Hintergrund Beim Bürgerforum zum B 27-Anschluss gab es auch aktuelle Informationen zu den Baukosten. Laut OB Hertwig steigen die ursprünglichen Gesamtbaukosten von 38 Millionen Euro in der Fortschreibung auf knapp 42 Millionen Euro. "Hier macht sich die derzeitige Hochkonjunktur im Bauwesen bemerkbar." Der städtische Anteil erhöht sich von 21 auf 22,6 Millionen Euro. [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Beim Bürgerforum zum B 27-Anschluss gab es auch aktuelle Informationen zu den Baukosten. Laut OB Hertwig steigen die ursprünglichen Gesamtbaukosten von 38 Millionen Euro in der Fortschreibung auf knapp 42 Millionen Euro. "Hier macht sich die derzeitige Hochkonjunktur im Bauwesen bemerkbar." Der städtische Anteil erhöht sich von 21 auf 22,6 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von rund 60 Prozent an den projektbezogenen Baukosten. Dazu gehört auch die Verlagerung der Baumschule Schimmele, die im Baufenster des Anschlusses liegt. Ein Gutachter hat jetzt festgestellt, dass der Betrieb nur bei einer Vollverlagerung weiterhin gute und qualitativ wertvolle Arbeit leisten kann. Das bedeutet, dass sich der Bund auch hier zu rund 60 Prozent an den Verlagerungskosten beteiligt. Der Kostenanteil der Stadt an der Verlagerung, die bislang auf etwa sieben Millionen Euro geschätzt wurde, reduziert sich dadurch entsprechend. (rnz)

Südlich des Anschlusses bildet die Binswanger Straße mit der Robert-Mayer-Straße, die das Gewerbegebiet Stiftsbergstraße anbindet, und dem verlegten Mühlweg künftig eine vierarmige Kreuzung. Wie die Gutachter errechnet haben, ist dieser Knotenpunkt zu beiden Spitzenzeiten morgens und nachmittags "überlastet" (Stufe F). In der weiteren Planung müssen diese beiden Fahrbeziehungen optimiert werden.

Derartige Anpassungen an den Vorentwurf sind "zum jetzigen Zeitpunkt der Planung absolut üblich", versicherte Suzanne Mösel. Für die Baubürgermeisterin steht fest: "Der Anschluss der Binswanger Straße an die B 27 ist hoch wirksam und entlastet die vom Verkehr geplagte Innenstadt merklich." Im Tandem mit dem vierspurigen Ausbau der B 27, den das Regierungspräsidium Stuttgart im Auftrag des Bundes plant, könne für die kommenden Jahrzehnte "eine signifikante Verbesserung des Verkehrsflusses erreicht werden". Der Anschluss sei Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum und "ein wesentlicher Baustein der gesamten Neckarsulmer Verkehrspolitik."

Auch OB Hertwig unterstrich einmal mehr die Bedeutung des Anschlusses: "Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern und Unternehmen. Wenn die Infrastruktur fehlt, sind Arbeitsplätze in Gefahr." Durch den Anschluss sollen vor allem die Gewerbegebiete Stiftsbergstraße, Trendpark und Trendpark Süd besser angebunden werden.

Inzwischen beurteilt auch die Bürgerinitiative gegen den B 27-Anschluss eine solche Anschlussstelle "unter gewissen Voraussetzungen" als "vernünftig". Einer der gesetzlichen Vertreter der Bürgerinitiative, Volker Raith, plädierte beim Bürgerforum für einen verkleinerteVariante. Der "kleine B 27-Anschluss" solle ausschließlich eine Abfahrt in die Gewerbegebiete ermöglichen und Abfahrten in die Innenstadt nicht zulassen.

Solchen Überlegungen erteilten Hertwig und Mösel eine klare Absage. "Dies ist nicht genehmigungsfähig." Wie das Regierungspräsidium auf Nachfrage der Stadt mitgeteilt hat, spielt die Fernverkehrsrelevanz bei Anschlussstellen von Bundesfernstraßen eine entscheidende Rolle. Anschlussstellen dienen dazu, die Fernstraßen mit dem überregionalen und regionalen Straßennetz zu verknüpfen. Bei einem Wegfall bestimmter Fahrbeziehungen wäre diese Sammler- und Verteilerfunktion nicht mehr gegeben. Daher würde ein "kleiner Anschluss" von der Straßenbauverwaltung nicht genehmigt werden.

Info: Als nächstes Informationsformat folgt eine gemeinsame Veranstaltung von Stadt und Bürgerinitiative am 11. September um 18.30 Uhr in der Ballei.