Das Land wird den Neubau der Christian-Schmidt-Schule in Neckarsulm mit 647 000 Euro fördern. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (RNZ) "Schulbauten und ihre Ausstattung bilden den Rahmen für eine gute Bildung. Über 3,48 Millionen Euro erhalten öffentliche Schulen aus dem Wahlkreis Neckarsulm nun für die Umsetzung von Schulbaumaßnahmen", gab der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Neckarsulm, Dr. Bernhard Lasotta, anlässlich der veröffentlichten Förderungen von Schulbaumaßnahmen in Stuttgart bekannt.

Damit leiste das Land einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schulen als Lern- und Lebensraum. Es sei wichtig, sagte Lasotta, dass in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen auch der aufgelaufene Investitionsstau an Schulen behoben werde, schließlich brauche eine erfolgreiche schulische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen gute Rahmenbedingungen. "Mit der Förderung kann ein weiterer wichtiger Schritt für moderne und barrierefreie Schulgebäude gegangen werden", betont Lasotta.

Über das Schulbauförderungsprogramm 2018 wird im Landkreis Heilbronn der Neubau der Christian-Schmidt-Schule (Berufliche Schule) in Neckarsulm mit insgesamt 647.000 Euro bezuschusst. Das Heilbronner Justinus-Kerner-Gymnasium erhält 200.000 Euro aus der Schulhausbauförderung. Für die Generalsanierung des Schulzentrums Rossäcker in Weinsberg sind 2,3 Millionen Euro vorgesehen.

Gefördert wird ferner der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule Lehrensteinfeld mit 139.000 Euro, der Umbau der Johannes-Häußler-Schule (Grund- und Werkrealschule) in Neckarsulm mit 83.000 Euro und Erweiterung und Umbau der Grundschule Weinsberg mit 234.000 Euro.

"Die hohe Zahl an geförderten Bauprojekten im Ganztagsschulbereich zeigt: Wir kommen der steigenden Nachfrage nach Angeboten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach", kommentierte die Heilbronner Landtagsabgeordnete der Grünen, Susanne Bay, die Zuwendungen und verweist darauf, dass das Land in den vergangenen sieben Jahren bereits mehr als 500 Millionen Euro in die Schulbauförderung investiert hat.