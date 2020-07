Stuttgart. (dpa) Drei Südwest-Oberbürgermeister haben sich mit einem Brandbrief an das Land gewandt, in dem sie die "zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit von Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Städten" anprangern. Das sei nicht erst seit der Krawallnacht von Stuttgart ein Problem. Auseinandersetzungen mit Polizei oder Rettungsdiensten seien insgesamt inzwischen geprägt von Provokation und purer Gewaltbereitschaft, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU). Verfasst wurde es von den Rathauschefs aus Tübingen, Boris Palmer (Grüne), sowie von Richard Arnold (CDU) und Matthias Klopfer (SPD), den Oberbürgermeistern von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Schorndorf (Rems-Murr-Kreis).

Den Politikern zufolge wurde durch die Krawallnacht von Stuttgart ein Muster deutlich, das schon in den vergangenen Jahren erkennbar war: "Unter den Geflüchteten gibt es eine kleine Gruppe gewaltbereiter junger Männer, die eine starke Dominanz im öffentlichen Raum ausüben und weit überdurchschnittlich an schweren Straftaten insbesondere der sexuellen Gewalt und Körperverletzung beteiligt sind", heißt es. Jede Mittelstadt im Südwesten habe inzwischen ein Problem mit nicht integrierten, jungen geflüchteten Männern.

Die Oberbürgermeister regten als spürbare Sanktion etwa an, die Betroffenen zeitweise zurück in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu verweisen. Dort sei eine Kontrolle durch die Polizei viel besser möglich. Außerdem forderten sie einen verpflichtenden gesellschaftlichen Grunddienst für alle jungen Menschen im Land - unabhängig von der jeweiligen Staatsbürgerschaft.