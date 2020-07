Heilbronn. (rnz) Es ist eine Krankheit des Menschen, die Tierheime füllt: "Animal Hoarding", das zwanghafte Sammeln und Halten von lebenden Tieren. Auch in der Region Heilbronn gibt es immer wieder Fälle, in denen Mitarbeiter des Heilbronner Tierheims gleich mehrere Tiere aus einem Haushalt in Obhut nehmen müssen – wenn die Hilfe nicht zu spät kommt. Meist sind es Katzen und Hunde, aber zum Beispiel auch Kaninchen fallen der krankhaften Tiersammelwut zum Opfer.

Bei der Zwangsräumung einer Wohnung im nördlichen Landkreis Heilbronn haben Polizei und Ordnungsamt jetzt vier Hunde entdeckt. Die Beamten informierten Helfer des Heilbronner Tierheims, die die verwahrlosten Vierbeiner umgehend abholten. Ein Hund musste allerdings gleich am nächsten Tag eingeschläfert werden, da er an Krebs erkrankt war. Der Tumor war bereits so groß, dass er sich vom Rücken bis zu den Beinen des Tieres erstreckte.

Die anderen Hunde haben offene Hautstellen und Bisswunden und sind laut Tierarzt ausnahmslos in einem gesundheitlich bedenklichen Zustand. "Eine Hündin lebte isoliert in einem Raum inmitten von Kot und Urin", berichtete Silke Anders, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung.

Die Wohnsituation spricht Bände: Von „Animal Hording“ betroffene Menschen sind mit den „gesammelten“ Haustieren und meist auch mit sich selbst und dem Leben überfordert. Foto: Tierheim Heilbronn

Doch damit nicht genug. In der Wohnung stießen die Tierschützer außerdem auf drei nicht kastrierte Katzen, die vier Junge im Alter von etwa fünf Wochen haben. Zudem wurden noch drei weitere Jungkatzen mit noch geschlossenen Augen gefunden, die unter einem Sofa im eigenen Urin kauerten, ein Axolotl (Lurch) und 30 Fische.

Solche Fälle, in denen Haustiere in oft auch noch kleinen und vermüllten Wohnungen qualvoll dahinvegetieren, sind zwar selten, aber dennoch keine absoluten Ausnahmen: Aus einem anderen Haushalt haben Tierheim-Helfer bereits 43 ebenfalls nicht kastrierte Katzen geholt, und der Tierschutzverein Bingen musste einmal so viele gerettete Kaninchen versorgen, dass die Unterstützung anderer Tierheime notwendig wurde. Acht dieser Langohren landeten dann in Heilbronn.

Anders weiß: "Animal Hoarding" verursacht einen hohen Aufwand und enorme Kosten. Das Tierheim Heilbronn lässt erwachsene Katzen vor der Vermittlung beispielsweise grundsätzlich kastrieren, impfen, entwurmen, auf Katzen-Aids und Leukose testen und mit einem Chip versehen. "Unter 260 Euro geht eine weibliche Katze nicht bei uns raus. Und da ist noch keine Operation – etwa von Tieren nach Unfällen – dabei", erklärt die Vorsitzende des Tierschutzvereins.

In Fällen von krankhafter Tiersammel-Leidenschaft bräuchten sowohl die Tiere als auch die Menschen dringend Hilfe, sagt Anders. Doch hierzulande sei die Krankheit noch wenig bekannt. Deshalb hat der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit Amtstierärzten und Psychologen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegründet, um diejenigen, die sich beruflich mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen müssen, umfassend zu informieren.

Der Deutsche Tierschutzbund beziffert die Gesamtzahl der aus "Animal Hoarding" befreiten Tiere für das Jahr 2018 auf fast 4000 (aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar). Auch das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium hält "Animal Hoarding" für ein großes Problem. Es gebe häufig Schwierigkeiten im Vollzug, zudem könnten Kosten für Unterbringung und Tierarzt schnell explodieren, schreibt die Landestierschutzbeauftragte Ariane Désirée Kari in Seminarunterlagen. Wer Hinweise auf Haltungsmissstände von Tierhaltern hat, kann die Veterinärämter von Stadt- und Landkreis Heilbronn, die Ordnungsämter der Kommunen oder das Tierheim Heilbronn informieren.

Info: www.heilbronner-tierschutz.de; www.tierschutzbund.de